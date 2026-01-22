Acasă » Știri » Știri externe » Cât costă Groenlanda, de fapt. Suma corectă pe care ar trebui să o ofere Donald Trump

22/01/2026 | 18:18
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezvoltat în ultimii ani o adevărată obsesie pentru Groenlanda, cea mai mare insulă din lume și care este un teritoriu autonom al Regatului Danemarcei.

În dorința sa ca Statele Unite să preia controlul asupra acestui teritoriu, Trump a venit cu propunerea de a oferi miliarde de dolari în schimbul Groenlandei, însă cât valorează, de fapt, insula?

De ce insistă Donald Trump ca Groenlanda să devină teritoriu american

Groenlanda fost văzută multă vreme ca fiind esențială pentru securitatea SUA, în special pentru a respinge un potențial atac din partea Rusiei, a declarat Ulrik Pram Gad, cercetător senior la Institutul Danez de Studii Internaționale.

Trump nu este primul președinte american care a lansat ideea de a cumpăra Groenlanda. În 1867, când președintele Andrew Johnson a cumpărat Alaska, el s-a gândit și să cumpere și Groenlanda, amintește CNN. La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Administrația Truman a oferit Danemarcei 100 de milioane de dolari pentru insulă, potrivit GÂNDUL.

Totuși, ceea ce ar putea fi și mai atrăgător pentru Trump este potențialul uriaș al Groenlandei în domeniul resurselor naturale, spune Klaus Dodds, profesor de geopolitică la Royal Holloway din Londra. Printre acestea se numără petrolul și gazele, precum și metale rare, foarte căutate acum pentru rolul lor în producerea de baterii pentru mașinile electrice și turbine eoliene, dar și pentru fabricarea de echipamente militare. În prezent, China domină producția globală de metale rare.

Cât valorează insula, de fapt

Valoarea geologică brută a resurselor minerale cunoscute ale Groenlandei ar putea, în teorie, să depășească patru mii de miliarde de dolari, conform estimărilor unui studiu publicat de American Action Forum (AAF), citat de Euronews.

Cu toate acestea, doar o fracțiune din această sumă – în jur de 186 de miliarde de dolari – este considerată realist extractibilă în condițiile actuale de piață, de reglementare și tehnologice.

Deși AAF estimează „prețul” Groenlandei la 186 de miliarde de dolari, estimările ipotetice ale comentatorilor diferă foarte mult. Analizând PIB-ul sectorului privat și potențialele venituri fiscale de pe insulă, The Economist prezintă o evaluare de 50 de miliarde de dolari.

Alte estimări analizează tranzacțiile istorice din SUA, în special achiziția Alaskăi, Louisianei și Insulelor Virgine, și ajustează aceste costuri la prețurile de achiziție actuale. Financial Times a sugerat că o evaluare de 1.100 de miliarde de dolari ar fi potrivită, având în vedere resursele insulei, în timp ce New York Times a produs o estimare între 12,5 și 77 de miliarde de dolari.

De ce vor Groenlanda, de fapt. Care este adevăratul motiv și cât este de importantă

Donald Trump ar fi cerut un plan pentru invadarea Groenlandei. Ce spun generalii americani

