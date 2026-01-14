Acasă » Știri » De ce vor Groenlanda, de fapt. Care este adevăratul motiv și cât este de importantă

De ce vor Groenlanda, de fapt. Care este adevăratul motiv și cât este de importantă

De: Simona Tudorache 14/01/2026 | 14:08
De ce vor Groenlanda, de fapt. Care este adevăratul motiv și cât este de importantă

Donald Trump vrea să obțină Groenlanda cu orice preț. Când forțele americane au atacat capitala Venezuelei și l-au înlăturat de la putere pe președintele țării, Nicolás Maduro, au transformat în realitate una dintre amenințările retorice ale președintelui Donald Trump . În zilele care au trecut de atunci, reflecțiile sale frecvente despre alte puncte de pe lista sa de dorințe în materie de politică externă au răsunat cu o forță reînnoită, în special dorința sa repetată ca SUA să preia Groenlanda – vastul teritoriu arctic autonom condus de Danemarca.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a reiterat luni că „a precizat deja foarte clar care este poziția Regatului Danemarcei și că Groenlanda a declarat în repetate rânduri că nu dorește să facă parte din Statele Unite”.

Ea a avertizat chiar că acest lucru ar putea duce la destrămarea alianței NATO. Și pentru mulți groenlandezi, discuția despre preluarea teritoriului lor de către SUA reprezintă „o dovadă totală de lipsă de respect”, a declarat pentru CNN cineastul Inuk Silis Hoegh. Așadar, de ce ar putea Trump să-și îndrepte în continuare atenția către această insulă îndepărtată și slab populată – și de ce cauzează aceasta tensiuni cu Europa? Iată ce trebuie să știi!

Ce adăpostește Groenlanda

Groenlanda, o insulă bogată în resurse, cu o suprafață de 2,16 milioane de kilometri pătrați, este o fostă colonie daneză și acum un teritoriu autonom al Danemarcei, situată în Arctica. Este țara cu cea mai mică densitate populată din lume, iar cea mai mare parte a ei este acoperită de gheață. Cei 56.000 de locuitori ai săi călătoresc cu barca, elicopterul și avionul între orașele insulei, care sunt împrăștiate predominant de-a lungul coastei de vest. Capitala Nuuk este emblematică pentru aceste orașe, cu case viu colorate, înghesuite în coastă și munți.

În afara orașelor, Groenlanda este în mare parte o zonă sălbatică, cu 81% din teren sub gheață.
Nicio persoană nu poate deține terenuri în Groenlanda, ceea ce „face ca viziunea asupra țării noastre ca imobiliar să fie și mai provocatoare pentru noi”, spune Hoegh, conform CNN.

Trei factori interconectați, accentuați de criza climatică, fac din Groenlanda o regiune strategică atât de importantă – poziția sa geopolitică, resursele sale naturale și potențialele rute maritime nordice din jurul acesteia.

Groenlanda se află între SUA și Europa și se află pe așa-numita breșă GIUK – un pasaj maritim între Groenlanda, Islanda și Regatul Unit, care leagă Arctica de Oceanul Atlantic. Această locație o face esențială pentru controlul accesului la Atlanticul de Nord, atât pentru comerț, cât și pentru securitate.

Groenlanda e dorită pentru resursele sale

Bogățiile sale de resurse naturale, inclusiv petrol, gaze și minerale din pământuri rare, contribuie la importanța sa strategică, deoarece China își valorifică dominația asupra industriei pământurilor rare pentru a exercita presiune asupra SUA. Aceste minerale sunt cruciale pentru economia globală, deoarece sunt necesare pentru fabricarea a tot felul de produse, de la mașini electrice și turbine eoliene până la echipamente militare.

Comoara de minerale a Groenlandei ar putea deveni mai accesibilă pe măsură ce criza climatică topește gheața arctică, dar extragerea lor în mod real se va dovedi probabil dificilă, având în vedere terenul muntos, lipsa infrastructurii și reglementările de mediu în vigoare. Topirea gheții face, de asemenea, rutele maritime nordice navigabile pentru o mai mare parte a anului, cu implicații atât pentru comerț, cât și pentru securitate.

Trump a minimalizat importanța resurselor naturale ale Groenlandei, declarând reporterilor luna trecută: „Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională, nu pentru minerale”.

Însă fostul său consilier pe probleme de securitate națională, Mike Waltz, a sugerat în ianuarie 2024 că Trump se concentrează pe resursele naturale. Toate acestea înseamnă că SUA, China și Rusia se luptă acum pentru regiunea arctică, pe măsură ce criza climatică îi schimbă geografia.

Peste un sfert din teritoriul Rusiei se află în Arctica, așa că Moscova a considerat întotdeauna regiunea ca fiind vitală pentru apărarea sa. În ultimii ani, China a intrat în conflict, declarându-se „stat cvasiarctic” în 2018 și urmărind obiectivul unui „drum al mătăsii polare” pentru transportul maritim arctic.

„Groenlanda este plină de nave rusești și chineze peste tot”, a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One duminică, deși inițial a spus că nu vrea să vorbească despre asta. „Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu va fi capabilă să o facă”.

NATO rămâne o amintire dacă Donald Trump atacă Groenlanda

Marți, Casa Albă a declarat că „discută o serie de opțiuni” pentru achiziționarea Groenlandei și că utilizarea armatei americane nu este exclusă.

Cu toate acestea, secretarul de stat Marco Rubio a minimalizat posibilitatea unei intervenții militare pe termen scurt atunci când le-a spus parlamentarilor că administrația Trump ia în considerare cumpărarea Groenlandei.

Dacă SUA folosesc acțiuni militare pentru a ocupa Groenlanda – lucru pe care Trump a refuzat în mod explicit să îl excludă – acest lucru ar putea fractura alianța NATO.
Frederiksen a declarat luni că „dacă SUA aleg să atace militar o altă țară NATO, totul se oprește, inclusiv NATO și, prin urmare, securitatea care a fost asigurată de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”.
Marți, liderii marilor puteri europene și-au exprimat sprijinul pentru Danemarca și Groenlanda, adăugând că securitatea arctică trebuie menținută împreună cu aliații NATO, inclusiv SUA.

Taxa care va fi majorată cu 42,5% în 2026. Vești proaste pentru români!

Ce ar putea însemna pentru politica mondială capturarea lui Nicolás Maduro. „Cel mai rău lucru este că a funcționat”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 7900 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 7900 de euro. Terenul are 600 de…
Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ”Nu a fost zi să nu plâng!”
Știri
Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ”Nu…
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile...
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce a făcut”
Adevarul
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce...
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea...
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 7900 de euro. Terenul are 600 de metri ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 7900 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ...
Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ”Nu a fost zi să nu plâng!”
Premieră la Pro TV! Show matrimonial în locul lăsat liber de “La Măruță”! Au “furat” rețeta ...
Premieră la Pro TV! Show matrimonial în locul lăsat liber de “La Măruță”! Au “furat” rețeta de la Antena 1 și Kanal D
Radu Ciucă, mesaj public pentru Cătălin Măruță după ce au fost înlăturați de la Pro TV: ”M-ai ...
Radu Ciucă, mesaj public pentru Cătălin Măruță după ce au fost înlăturați de la Pro TV: ”M-ai lăsat să fiu eu!”
Ultima oră! Atac cu cuțitul în plină stradă, în România. A fost înjunghiat de 12 ori
Ultima oră! Atac cu cuțitul în plină stradă, în România. A fost înjunghiat de 12 ori
Adrian Sînă, în doliu! A murit după ce a suferit 5 intervenții operații pe creier: ”Drum lin!”
Adrian Sînă, în doliu! A murit după ce a suferit 5 intervenții operații pe creier: ”Drum lin!”
Vezi toate știrile
×