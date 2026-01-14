De ce vor Groenlanda, de fapt. Care este adevăratul motiv și cât este de importantă

Donald Trump vrea să obțină Groenlanda cu orice preț. Când forțele americane au atacat capitala Venezuelei și l-au înlăturat de la putere pe președintele țării, Nicolás Maduro, au transformat în realitate una dintre amenințările retorice ale președintelui Donald Trump . În zilele care au trecut de atunci, reflecțiile sale frecvente despre alte puncte de pe lista sa de dorințe în materie de politică externă au răsunat cu o forță reînnoită, în special dorința sa repetată ca SUA să preia Groenlanda – vastul teritoriu arctic autonom condus de Danemarca.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a reiterat luni că „a precizat deja foarte clar care este poziția Regatului Danemarcei și că Groenlanda a declarat în repetate rânduri că nu dorește să facă parte din Statele Unite”.

Ea a avertizat chiar că acest lucru ar putea duce la destrămarea alianței NATO. Și pentru mulți groenlandezi, discuția despre preluarea teritoriului lor de către SUA reprezintă „o dovadă totală de lipsă de respect”, a declarat pentru CNN cineastul Inuk Silis Hoegh. Așadar, de ce ar putea Trump să-și îndrepte în continuare atenția către această insulă îndepărtată și slab populată – și de ce cauzează aceasta tensiuni cu Europa? Iată ce trebuie să știi!

Ce adăpostește Groenlanda

Groenlanda, o insulă bogată în resurse, cu o suprafață de 2,16 milioane de kilometri pătrați, este o fostă colonie daneză și acum un teritoriu autonom al Danemarcei, situată în Arctica. Este țara cu cea mai mică densitate populată din lume, iar cea mai mare parte a ei este acoperită de gheață. Cei 56.000 de locuitori ai săi călătoresc cu barca, elicopterul și avionul între orașele insulei, care sunt împrăștiate predominant de-a lungul coastei de vest. Capitala Nuuk este emblematică pentru aceste orașe, cu case viu colorate, înghesuite în coastă și munți.

În afara orașelor, Groenlanda este în mare parte o zonă sălbatică, cu 81% din teren sub gheață.

Nicio persoană nu poate deține terenuri în Groenlanda, ceea ce „face ca viziunea asupra țării noastre ca imobiliar să fie și mai provocatoare pentru noi”, spune Hoegh, conform CNN.

Trei factori interconectați, accentuați de criza climatică, fac din Groenlanda o regiune strategică atât de importantă – poziția sa geopolitică, resursele sale naturale și potențialele rute maritime nordice din jurul acesteia.

Groenlanda se află între SUA și Europa și se află pe așa-numita breșă GIUK – un pasaj maritim între Groenlanda, Islanda și Regatul Unit, care leagă Arctica de Oceanul Atlantic. Această locație o face esențială pentru controlul accesului la Atlanticul de Nord, atât pentru comerț, cât și pentru securitate.

Groenlanda e dorită pentru resursele sale

Bogățiile sale de resurse naturale, inclusiv petrol, gaze și minerale din pământuri rare, contribuie la importanța sa strategică, deoarece China își valorifică dominația asupra industriei pământurilor rare pentru a exercita presiune asupra SUA. Aceste minerale sunt cruciale pentru economia globală, deoarece sunt necesare pentru fabricarea a tot felul de produse, de la mașini electrice și turbine eoliene până la echipamente militare.

Comoara de minerale a Groenlandei ar putea deveni mai accesibilă pe măsură ce criza climatică topește gheața arctică, dar extragerea lor în mod real se va dovedi probabil dificilă, având în vedere terenul muntos, lipsa infrastructurii și reglementările de mediu în vigoare. Topirea gheții face, de asemenea, rutele maritime nordice navigabile pentru o mai mare parte a anului, cu implicații atât pentru comerț, cât și pentru securitate.

Trump a minimalizat importanța resurselor naturale ale Groenlandei, declarând reporterilor luna trecută: „Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională, nu pentru minerale”.

Însă fostul său consilier pe probleme de securitate națională, Mike Waltz, a sugerat în ianuarie 2024 că Trump se concentrează pe resursele naturale. Toate acestea înseamnă că SUA, China și Rusia se luptă acum pentru regiunea arctică, pe măsură ce criza climatică îi schimbă geografia.

Peste un sfert din teritoriul Rusiei se află în Arctica, așa că Moscova a considerat întotdeauna regiunea ca fiind vitală pentru apărarea sa. În ultimii ani, China a intrat în conflict, declarându-se „stat cvasiarctic” în 2018 și urmărind obiectivul unui „drum al mătăsii polare” pentru transportul maritim arctic.

„Groenlanda este plină de nave rusești și chineze peste tot”, a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One duminică, deși inițial a spus că nu vrea să vorbească despre asta. „Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu va fi capabilă să o facă”.

NATO rămâne o amintire dacă Donald Trump atacă Groenlanda

Marți, Casa Albă a declarat că „discută o serie de opțiuni” pentru achiziționarea Groenlandei și că utilizarea armatei americane nu este exclusă.

Cu toate acestea, secretarul de stat Marco Rubio a minimalizat posibilitatea unei intervenții militare pe termen scurt atunci când le-a spus parlamentarilor că administrația Trump ia în considerare cumpărarea Groenlandei.

Dacă SUA folosesc acțiuni militare pentru a ocupa Groenlanda – lucru pe care Trump a refuzat în mod explicit să îl excludă – acest lucru ar putea fractura alianța NATO.

Frederiksen a declarat luni că „dacă SUA aleg să atace militar o altă țară NATO, totul se oprește, inclusiv NATO și, prin urmare, securitatea care a fost asigurată de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”.

Marți, liderii marilor puteri europene și-au exprimat sprijinul pentru Danemarca și Groenlanda, adăugând că securitatea arctică trebuie menținută împreună cu aliații NATO, inclusiv SUA.

