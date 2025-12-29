Taxa care va fi majorată cu 42,5% în 2026. Vești proaste pentru români!

Începând cu anul 2026, taxa pentru utilizarea locurilor de parcare de domiciliu sau reședință, amenajate pe domeniul public, va fi majorată cu 42,5%, potrivit unui proiect de hotărâre care urmează să fie supus aprobării Consiliului Local. Măsura vizează atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice sau pe cele care desfășoară activități autorizate și este justificată de autorități prin necesitatea actualizării valorii taxei în raport cu rata inflației din ultimii ani și cu creșterea costurilor de administrare a parcărilor publice.

Taxa pentru parcările de domiciliu a fost introdusă în anul 2018, când nivelul acesteia era de 80 de lei pe an pentru cetățeni și 800 de lei pe an pentru firme. De atunci și până în prezent, cuantumul nu a mai suferit modificări, deși au trecut opt ani de la implementarea măsurii.

Tot în martie 2018 a fost aprobat Regulamentul privind atribuirea locurilor de parcare de domiciliu, care stabilea atât condițiile de utilizare, cât și valoarea taxei. Ulterior, regulamentul a fost revizuit un an mai târziu, în 2019, dar și în ianuarie și iunie 2021, însă fără a fi operate majorări ale taxei.

Conform actelor justificative atașate proiectului, taxa percepută pentru locurile de parcare de domiciliu reprezintă o sursă de venit la bugetul local. Fondurile obținute din această taxă sunt direcționate către finanțarea lucrărilor de întreținere și modernizare a parcărilor, aplicarea marcajelor și instalarea semnalizării rutiere, precum și către gestionarea și operarea întregului sistem de parcări publice.

„Menţinerea taxei la nivelul anilor precedenţi ar conduce la diminuarea valorii reale a veniturilor, ca efect al inflaţiei, afectând capacitatea administraţiei publice locale de a susţine cheltuielile necesare pentru buna administrare a locurilor de parcare. Nivelul taxei se determină prin actualizarea valorii acesteia conform indicelui inflaţiei”, scrie în document.

Datele furnizate de Institutul Național de Statistică indică o creștere constantă a inflației în perioada 2020-2024, cu valori de 2,6% în 2020, 5,1% în 2021, 13,8% în 2022, 10,4% în 2023 și 5,6% în 2024. Ca urmare a cumulării acestor indici, s-a ajuns la noile valori propuse pentru taxă, aplicabile din 2026.

„Stabilirea nivelului taxei pentru utilizarea locului de parcare în funcţie de indicele inflaţiei răspunde exigenţelor de sustenabilitate bugetară şi de echilibrare a resurselor locale, în raport cu cheltuielile reale de administrare a parcărilor de domiciliu”, justificând astfel necesitatea majorării.

Taxă nouă din 2026 în România. Cine este obligat să o plătească