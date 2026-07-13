O elevă de la orfelinat i-a cerut ajutorul unui profesor: „Dacă iau BAC-ul pot rămâne aici”

Un caz rar a devenit viral în mediul online. O tânără absolventă de liceu, aflată în grija unui centru de plasament, a cerut ajutorul unui profesor. Aceasta a vorbit cu el despre examenul de Bacalaureat, iar dorința ei cea mai mare a fost să reușească să obțină o notă de trecere. Motivul și răspunsul profesorului i-au impresionat pe internauți.

Un profesor de matematică din Sibiu a fost abordat de o elevă de la orfelinat. Ea i-a cerut să o ajute să se pregătească pentru examenul de Bacalaureat, astfel încât să obțină o notă de trecere sau chiar mai mult. Bărbatul nu a ezitat, astfel că a susținut-o. Motivația fetei a fost una emoționantă: dacă rezultatul este unul pozitiv, poate rămâne în continuare la orfelinat. Profesorul a rămas impresionat de ambiția fetei și a postat discuția în mediul online. Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară.

O elevă a cerut ajutorul pentru a lua BAC-ul

Mihai Suciu oferă meditații gratuite de peste 20 de ani. El ajută elevii care au nevoie de sprijin pentru Bacalaureat. De această dată, a rămas uimit de dorința unei eleve. Aceasta i-a dat un mesaj prin care îi explica că dacă va obține nota 6,50, va putea rămâne în continuare în centrul în care locuiește.

Dacă dumneavoastră mă ajutați să iau bacul cu 6,50, cei de la orfelinat o să mă lase să mai stau acolo, doar cu condiția să ia bacul. Și îmi pun toată încrederea în dumneavoastră că mă veți ajuta, i-a spus eleva.

Profesorul a răspuns fără să stea pe gânduri și i-a promis că va face tot ce poate pentru a o sprijini să nu piardă căminul.

Este promisiunea mea. Voi avea grijă de asta, nu vei scăpa de mine până nu vei lua bacul, i-a răspuns Mihai Suciu elevei.

Reacțiile internauților

Bărbatul a postat totul pe Facebook, iar alături de imaginea în care apare dialogul dintre ei, acesta a scris că nu se va lăsa bătut până când tânăra nu va obține rezultatul dorit.

Acest mesaj m-a rupt. Nu voi avea liniște până când ea nu va reuși acum, în august. Promit că voi reveni cu rezultatul ei. Sunt încrezător pentru că ea își dorește, 70% este făcut, a scris el în dreptul imaginii.

Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară. Toți au rămas impresionați de bunătatea profesorului, astfel că au transmis mesaje de susținere.

Mihai, felicitări din suflet pentru omul și profesorul care ești! De trei ani ești un exemplu pentru mine, iar modul în care te implici în viața elevilor tăi mă inspiră de fiecare dată. Demonstrezi că un profesor poate schimba destine, nu doar predă o materie, a spus cineva.

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