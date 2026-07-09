Ce a găsit o turistă în camera de hotel din Santorini. A plătit doar 40 de euro pentru o noapte de cazare

Insula Santorini este considerată una dintre cele mai apreciate destinații turistice din Europa, fiind recunoscută pentru peisajele spectaculoase, hotelurile exclusiviste și costurile ridicate ale vacanțelor. În fiecare sezon estival, mii de turiști aleg să își petreacă concediul pe insula vulcanică, însă prețurile pentru cazare, restaurante și diverse servicii îi determină pe mulți să își planifice cu atenție bugetul.

În mod obișnuit, o noapte de cazare într-o zonă populară din Santorini poate costa câteva sute de euro, în special în apropierea celebrelor localități Oia și Fira, unde cererea este foarte mare. De asemenea, mesele la restaurante și produsele alimentare au prețuri semnificativ mai ridicate comparativ cu alte regiuni ale Greciei, motiv pentru care mulți turiști încearcă să găsească oferte avantajoase.

Ce a găsit turista din Australia în cazarea din Santorini

O turistă din Australia a demonstrat însă că există și excepții. În timpul vacanței sale petrecute în Grecia, aceasta a reușit să găsească o unitate de cazare pentru aproximativ 40 de euro pe noapte, un tarif considerat neobișnuit de mic pentru una dintre cele mai vizitate insule din Marea Egee.

„Nu știu cum am reușit să prind camera asta, dar am plătit doar 65 de dolari australieni pentru o noapte la acest hotel din Santorini. Trebuie neapărat să vedeți camera asta, pentru că e incredibil de mare. Intri pe ușă și ai literalmente un living, o mică bucătărie aici, un televizor și baia acolo. Apoi urci scările și ajungi aici. Când am făcut rezervarea, scria doar „apartament cu un dormitor, fără vedere”, așa că nu știu dacă am primit din greșeală un upgrade sau ceva. Dar uitați-vă la asta! Am un dormitor separat, la etaj, pentru doar 65 de dolari. Doamne!”, a transmis femeia.

Rezervarea a fost făcută fără așteptări foarte mari, având în vedere diferența considerabilă dintre prețul plătit și costurile practicate de majoritatea hotelurilor din zonă. Totuși, imediat după sosire, turista a descoperit că locuința primită era mult mai generoasă decât sugerau fotografiile și descrierea publicată pe platforma de rezervări.

În locul unei camere standard, aceasta a avut acces la un apartament desfășurat pe două niveluri, cu spații ample și facilități întâlnite, de regulă, în unități de cazare mult mai scumpe.

„Abia acum am observat asta. Uitați-vă! Nu se poate! Ăsta e un jacuzzi privat în camera mea? Nu există așa ceva! Doar 65 de dolari și am și jacuzzi. Poate chiar e ziua mea norocoasă. Vai, Doamne… e cald! Trebuie neapărat să intru în el”, a mai spus femeia.

La parter se afla o zonă de living amenajată modern, destinată relaxării, alături de o bucătărie complet echipată și o baie spațioasă. Întregul interior era decorat într-un stil minimalist, specific locuințelor din insulele grecești, cu finisaje moderne și mobilier într-o paletă cromatică deschisă.

Etajul era rezervat zonei de odihnă și includea un dormitor de dimensiuni generoase, amenajat cu un pat matrimonial și spațiu suplimentar pentru relaxare. Compartimentarea apartamentului oferea confortul unei locuințe complete, depășind cu mult nivelul unei camere obișnuite de hotel.

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