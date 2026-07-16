Rava, prima reacție după acuzațiile aduse de Maya Alessia: ”Mama ei mi-a dat mesaj să discutăm la telefon”

Relația dintre trapperul Rava și influencerița Maya Alessia continuă să stârnească reacții, chiar dacă cei doi s-au despărțit de ceva vreme. După declarațiile făcute recent de fosta sa iubită despre motivele separării și despre întâlnirea tensionată pe care au avut-o la festivalul Beach, Please!, artistul a decis să rupă tăcerea și să își spună punctul de vedere.

În ultimele zile, Maya Alessia a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Rava. Ea fost pusă la zid că l-a înșelat în timpul relației, însă a mărturisit că și artistul ar fi avut mai multe aventuri. De asemenea, influencerița a povestit că, la Beach, Please!, cei doi s-au întâlnit de mai multe ori, iar atmosfera dintre ei a fost una tensionată.

Potrivit acesteia, Rava, care se afla la festival alături de actuala sa iubită, ar fi avut un comportament agresiv verbal în momentul în care s-au intersectat în zona backstage. Maya Alessia a afirmat că încerca doar să se adăpostească de ploaie, însă între cei doi ar fi izbucnit un nou conflict. (Detalii AICI)

Cum a reacționat Rava

La scurt timp după apariția acestor declarații, Rava a reacționat pe rețelele de socializare. Artistul a transmis că a preferat să nu răspundă până acum din respect pentru fosta sa parteneră și pentru relația pe care au avut-o, considerând inițial că reacțiile ei sunt generate de gelozie și situația a escaladat.

Trapperul a mai dezvăluit că mama Mayei Alessia l-ar fi contactat pentru a discuta despre cele întâmplate. Rava intenționează să prezinte propria versiune a evenimentelor și dovezi care, în opinia sa, vor clarifica întreaga situație. Astfel, conflictul dintre cei doi continuă să atragă atenția fanilor și să genereze numeroase reacții în mediul online.

„Am tăcut să văd până unde se ajunge. Cam penal sincer. Din respect pentru fata asta cu care am fost, nu am vrut să dau curs şi să mă apăr că am zis că e o reacție de gelozie, dar văd că tac din gură și ea tot vorbeşte din frustrare clar. Azi mama ei mi-a dat mesaj să discutăm la telefon și nu am ce să zic. Este o femeie educată şi cu bun simt faţă de fata ei care a trecut printr-o traumă (hata) şi pune story cu degetu-n gură şi pune link de la TikTok să mă defăimeze pe mine.Dumnezeu e sus şi le aseaza pe toate. Mâine o să vă arăt de fapt cum a decurs tot”, este mesajul publicat de Rava pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Maya Alessia rupe tăcerea! Rava, acuzat că a avut aventuri multiple. Povestea o implică și pe fosta lui Călinacho

Ema de la Insula Iubirii îi dă lovitura fatală lui Răzvan Kovacs, la 6 luni de la despărțirea definitivă: “Vom ajunge în instanță!”