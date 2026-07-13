Maya Alessia rupe tăcerea! Rava, acuzat că a avut aventuri multiple. Povestea o implică și pe fosta lui Călinacho

Maya Alessia revine în atenția publicului cu un nou episod din saga ei tumultuoasă cu Rava, un cuplu care a ținut TikTok-ul în priză luni la rând. În online, relațiile nu mai sunt doar povești de iubire, ci seriale urmărite de sute de mii de oameni, fiecare reacție fiind disecată, comentată și transformată în subiect de trending. Iar când unul dintre protagoniști decide să vorbească, ecoul se simte instant.

Așa s-a întâmplat și acum, când Maya a postat un video care a reaprins toate discuțiile, toate acuzațiile și toate taberele formate în jurul lor. Într-un spațiu unde imaginea contează mai mult decât realitatea, influencerița a decis să nu mai lase povestea „în aer” și să spună ce a tăcut până acum.

Maya Alessia rupe tăcerea! Rava, acuzat că a avut aventuri multiple

În clipul devenit viral, Maya îl acuză direct pe Rava că, în timp ce internetul o făcea pe ea „trădătoarea”, el ar fi avut propriile aventuri ascunse.

„Am lăsat-o așa. N-am zis că și el m-a înșelat. Am lăsat-o așa, l-am lăsat să creadă lumea că eu sunt nebună, eu eram aia rea, eu l-am înșelat, da? Să nu vă zic cu câte fete m-a înșelat.”

Declarația a fost suficientă pentru a reaprinde scandalul, iar comentariile au explodat în secțiunea de reacții.

Povestea o implică și pe fosta lui Călinacho

Maya susține că lista fetelor cu care Rava ar fi călcat strâmb nu doar că există, ci e lungă și plină de surprize. Mai mult, se pare că pe “fiscal” se află Cristina Ivone, fosta iubită a lui Căliancho, care nu doar că a confirmat episodul, dar a și făcut un storytime despre întreaga poveste.

Maya punctează clar:

„Cu o grămadă. Până și Ivone a făcut storytime și a povestit. Că inclusiv și cu Ivone m-a înșelat. Și mai știu încă, nu știu, șapte-opt fete cu care m-a înșelat, gen.”

Internauții s-au împărțit imediat în tabere. Unii cred că Maya încearcă să-și recupereze imaginea după ce a fost acuzată că l-a înșelat pe Rava, alții spun că influencerița a tăcut prea mult și abia acum își spune adevărul complet. Cert este că povestea lor continuă să genereze trafic masiv, iar fiecare nume nou aruncat în discuție devine muniție pentru comentarii, reacții și teorii.

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