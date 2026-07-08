BANC | „Aseară am fost cu soția mea la cel mai bun restaurant”

Un nou banc. E mijlocul săptămânii, iar CANCAN vine cu porția de bună dispoziție de care aveai nevoie! Dacă ai avut o zi încărcată, fă o pauză și pregătește-te să râzi. Bancul de astăzi pornește de la o discuție aparent banală între doi bătrâni, însă finalul ia pe toată lumea prin surprindere și stârnește hohote de râs.
Două cupluri de bătrâni iau masa împreună.
Bătrânul 1: Aseară am fost cu soția mea la cel mai bun restaurant.
Bătrânul 2: Cum se numește?
Bătrânul 1: Uffff, am ceva probleme cu memoria… Cum se numesc florile alea frumoase, mov?
Bătrânul 2: Orhidee?
Bătrânul 1: Nu! Nu orhidee!
Bătrânul 2: Crizanteme, lalele, zambile?
Bătrânul 1: Nuuu! Alea care miros frumos…
Bătrânul 2: Violete?
Bătrânul 1: Asta e!!! ( apoi întorcându-se spre soția lui):
– Violeta, cum se numea restaurantul la care am fost aseară????
Un tip intră în secția de poliție și spune agitat:
– Domnule polițist, cred că mi s-a furat mașina!
Polițistul începe să completeze procesul-verbal.
– Ce marcă era?
– Dacia.
– Ce culoare?
– Albă.
– Numărul de înmatriculare?
– Nu-l mai țin minte…
– Bine… Avea vreun semn distinctiv?
– Da, un abțibild pe lunetă pe care scria: „Nu vă apropiați prea tare, că se oprește singură!”
Polițistul notează tot și îl trimite acasă.
După o oră, omul se întoarce.
– Ați găsit mașina?
– Nu… Dar mi-am amintit că venisem pe jos.
Profesorul îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, dacă ai avea 10 lei și i-ai da fratelui tău 4 lei, câți bani ți-ar rămâne?
– 10 lei.
– Cum adică? Nu știi matematică?
– Ba da, dar dumneavoastră nu-l cunoașteți pe fratele meu.
Profesorul încearcă altă întrebare:
– Bine. Dacă ai avea 5 mere și ai da două prietenului tău, câte ți-ar rămâne?
– Tot cinci.
– Cum așa?
– Pentru că nu-i dau nimic. Data trecută i-am dat o felie de pizza și nici acum nu mi-a spus „mulțumesc”.
Toată clasa începe să râdă.
Profesorul, ușor enervat, întreabă:
– Bulă, spune-mi măcar un lucru care se învață la școală.
Bulă răspunde fără să stea pe gânduri:
– Cum să răspunzi la întrebări fără să dai răspunsul pe care îl așteaptă profesorul!
VEZI ȘI: BANC | O solicitantă, la o agenție matrimonială
BANC | „Bulă, am câștigat o croazieră în jurul lumii”