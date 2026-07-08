BANC | „Aseară am fost cu soția mea la cel mai bun restaurant”

Un nou banc. E mijlocul săptămânii, iar CANCAN vine cu porția de bună dispoziție de care aveai nevoie! Dacă ai avut o zi încărcată, fă o pauză și pregătește-te să râzi. Bancul de astăzi pornește de la o discuție aparent banală între doi bătrâni, însă finalul ia pe toată lumea prin surprindere și stârnește hohote de râs.

Două cupluri de bătrâni iau masa împreună.

Bătrânul 1: Aseară am fost cu soția mea la cel mai bun restaurant.

Bătrânul 2: Cum se numește?

Bătrânul 1: Uffff, am ceva probleme cu memoria… Cum se numesc florile alea frumoase, mov?

Bătrânul 2: Orhidee?

Bătrânul 1: Nu! Nu orhidee!

Bătrânul 2: Crizanteme, lalele, zambile?

Bătrânul 1: Nuuu! Alea care miros frumos…

Bătrânul 2: Violete?

Bătrânul 1: Asta e!!! ( apoi întorcându-se spre soția lui):

– Violeta, cum se numea restaurantul la care am fost aseară????

Un banc savuros

Un tip intră în secția de poliție și spune agitat:

– Domnule polițist, cred că mi s-a furat mașina!

Polițistul începe să completeze procesul-verbal.

– Ce marcă era?

– Dacia.

– Ce culoare?

– Albă.

– Numărul de înmatriculare?

– Nu-l mai țin minte…

– Bine… Avea vreun semn distinctiv?

– Da, un abțibild pe lunetă pe care scria: „Nu vă apropiați prea tare, că se oprește singură!”

Polițistul notează tot și îl trimite acasă.

După o oră, omul se întoarce.

– Ați găsit mașina?

– Nu… Dar mi-am amintit că venisem pe jos.

O altă glumă memorabilă

Profesorul îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, dacă ai avea 10 lei și i-ai da fratelui tău 4 lei, câți bani ți-ar rămâne?

– 10 lei.

– Cum adică? Nu știi matematică?

– Ba da, dar dumneavoastră nu-l cunoașteți pe fratele meu.

Profesorul încearcă altă întrebare:

– Bine. Dacă ai avea 5 mere și ai da două prietenului tău, câte ți-ar rămâne?

– Tot cinci.

– Cum așa?

– Pentru că nu-i dau nimic. Data trecută i-am dat o felie de pizza și nici acum nu mi-a spus „mulțumesc”.

Toată clasa începe să râdă.

Profesorul, ușor enervat, întreabă:

– Bulă, spune-mi măcar un lucru care se învață la școală.

Bulă răspunde fără să stea pe gânduri:

– Cum să răspunzi la întrebări fără să dai răspunsul pe care îl așteaptă profesorul!

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