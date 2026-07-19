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Ce ar trebui să bei dacă ai trigliceridele mărite. Recomandarea specialiștilor

De: Daniel Matei 19/07/2026 | 07:10
Ce ar trebui să bei dacă ai trigliceridele mărite. Recomandarea specialiștilor
Sursa foto: Shutterstock
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Nivelul ridicat al trigliceridelor este asociat cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, iar alimentația joacă un rol important în menținerea acestora în limite normale.

Potrivit Yahoo, există o băutură pe care dieteticienii o recomandă pentru persoanele care vor să își reducă nivelul trigliceridelor și să își protejeze sănătatea inimii.

Trigliceridele sunt un tip de grăsime care circulă în sânge și reprezintă principala formă prin care organismul stochează excesul de energie provenit din alimente. Atunci când valorile lor rămân ridicate pentru o perioadă îndelungată, crește riscul de boli cardiovasculare, motiv pentru care medicii recomandă monitorizarea lor periodică.

Sucul de rodie, recomandarea specialiștilor

Potrivit dieteticienilor, sucul de rodie este cea mai bună alegere atunci când vine vorba despre băuturile care pot contribui la reducerea trigliceridelor. Acesta este bogat în polifenoli, inclusiv punicalagine și antocianine, compuși cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, asociați cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară.

Specialiștii arată că unele cercetări au asociat consumul de suc de rodie cu o scădere medie a trigliceridelor de aproximativ 8,3 mg/dL. Totodată, băutura poate contribui la reducerea stresului oxidativ, la combaterea inflamației și la susținerea funcționării normale a vaselor de sânge.

Ce alte obiceiuri ajută la scăderea trigliceridelor

Pe lângă consumul de suc de rodie, dieteticienii recomandă o alimentație bogată în fibre, provenite din fructe, legume, cereale integrale, leguminoase, nuci și semințe. De asemenea, activitatea fizică regulată, consumul de pește bogat în acizi grași omega-3 și reducerea zahărului adăugat din alimentație pot contribui la menținerea unor valori sănătoase ale trigliceridelor.

Experții atrag atenția și asupra consumului de alcool, care poate crește trigliceridele, mai ales în cazul persoanelor care au deja valori ridicate. Din acest motiv, reducerea sau evitarea băuturilor alcoolice poate avea un impact semnificativ asupra sănătății cardiovasculare.

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