Alberto Marinescu, luat de procurori din casa Mireasa și dus la audieri! Cu ce probleme legale se confruntă concurentul

Alberto Marinescu, concurent al sezonului 14 din „Mireasa”, s-a deplasat miercuri dimineață la Ploiești. El urma să fie audiat într-o cauză penală mai veche. În trecut, acesta a dezvăluit că a rămas fără permisul de conducere după ce a fost găsit pozitiv la un test antidrog.

Tânărul ar fi fost preluat chiar din casa „Mireasa” și condus la sediul unde au avut loc audierile. Până în acest moment, reprezentanții autorităților nu au oferit informații oficiale despre circumstanțele în care acesta a fost dus la Ploiești și nici despre statutul său în cadrul dosarului.

Concurentul le-a povestit colegilor despre întâmplarea prin care a trecut

Cu ceva timp înainte de a fi chemat la declarații, Alberto le-a povestit colegilor din emisiune despre o întâmplare prin care a trecut după ce s-a întors din Germania. Acesta a explicat că, după ce și-a însoțit mama la spital, a fost tras pe dreapta de polițiști, care l-au supus unui test pentru depistarea substanțelor interzise.

„Am făcut o prostie foarte mare în viața asta. Am spus că părăsesc Germania alături de gașcă. Am plecat din Germania miercuri seara, când am ajuns în România, a trebuit să o ducem pe mama la spital. Am dus-o la spital, m-a urmărit poliția, m-a luat poliția și mi-a pus drug testul și mi-a ieșit pozitiv. De pe 7 mai eu nu mai am permis”, a povestit concurentul.

Prezentatoarea Andreea Frățilă a precizat că autoritățile continuă cercetările în acest caz. Urmează ca noi detalii despre situația lui Alberto Marinescu să fie prezentate pe parcursul emisiunii.

„Având în vedere că acest dosar se află în desfășurare, nu putem da nici noi mai multe detalii. O să vedem ce o să se întâmple și care va fi statutul tău în casa Mireasa. E o situație mai complexă decât credeam”, a declarat aceasta.

Deocamdată, nu a fost luată o decizie oficială privind participarea în emisiune a lui Alberto Marinescu. În acest moment, declarațiile prezentatoarei nu confirmă o eventuală plecare a acestuia. În vârstă de 24 de ani, tânărul este din Ploiești și a muncit în Germania înainte de show-ul matrimonial.

La intrarea în competiție, Alberto Marinescu a mărturisit că își dorește o persoana alături de care să construiască o familie. Totodată, el a recunoscut că trecutul sentimental și experiențele prin care a trecut îl determină să își deschidă sufletul mai greu în fața unei potențiale partenere. Ediția cu numărul 14 a emisiunii „Mireasa”, care poartă numele „Regatul inimii”, a debutat pe 17 august 2026.

În ceea ce privește cauza aflată în atenția anchetatorilor, faptul că Alberto a fost chemat la audieri nu înseamnă că acesta a fost găsit vinovat. De asemenea, informațiile apărute până acum în spațiul public nu menționează că ar fi fost luate măsuri preventive împotriva tânărului.

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