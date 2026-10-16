Ronaldo revine în casa „Mireasa”, la o săptămână după ce a fost eliminat din competiție! Întoarcerea sa a fost posibilă în urma apelului făcut de Irina și a votului publicului. Totuși, nu toți concurenții s-au bucurat să-l revadă. În timp ce unii colegi l-au primit cu entuziasm, alții s-au arătat mai reticenți. Maria, Anne-Mary și Valentin s-au numărat printre cei care nu au privit cu ochi buni revenirea lui.

Ronaldo a revenit în casa „Mireasa”

La doar o săptămână de la eliminare, Ronaldo a primit șansa de a reveni în competiție. Concurentul le-a mulțumit telespectatorilor care l-au votat și a explicat de ce a fost mai vocal după plecarea din show.

„Mulțumesc oamenilor de acasă, care, probabil, și-au schimbat părerea despre mine și au văzut ce om sunt. Mereu am mers pe ideea că dacă un om te percepe rău și își schimbă părerea în bine, e mult mai bine decât dacă ești perceput bine și după se schimbă părerea în rău”, a spus Ronaldo.

Maria a răbufnit după declarațiile lui Ronaldo

Revenirea concurentului nu a fost primită cu bucurie de toată lumea. Maria a avut o reacție explozivă după declarațiile făcute de Ronaldo. Deși a votat pentru întoarcerea lui în competiție, aceasta a spus că nu este de acord cu declarațiile sale.

„Eu am votat să intre în casă (n.r. Ronaldo să revină în competiție), dar nu am de ce să aplaud pentru vorbele pe care le spune. (…) Eu, Ronaldo, am fost mereu cu voi și știi bine asta. Ai dat în mine încontinuu și nu doar o dată. (…) La mine e strategie, tu, efectiv, ești un actor. Îmi mențin părerea și ești ipocrit. Dacă era strategie, nu cred că eram acum de mână cu Adrian. (…) Eu am empatizat cu tine de fiecare dată”, a declarat Maria.

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