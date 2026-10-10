Celebrul Fane Căpățână vrea să iasă din pușcărie! Ce a făcut interlopul pentru a-i convinge pe judecători că s-a cumințit

Celebrul Fane Căpățână vrea să iasă din pușcărie! Ce a făcut interlopul pentru a-i convinge pe judecători că s-a cumințit
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Celebrul Fane Căpățână, unul dintre personajele care au făcut istorie în lumea interlopă a Capitalei, vrea să lase în urmă viața din spatele gratiilor! Ajuns la 58 de ani, bărbatul încearcă să obțină liberarea condiționată, iar CANCAN.RO a intrat în posesia unor documente din penitenciar care dezvăluie cum își petrece zilele, ce recompense a primit și ce planuri are pentru momentul în care se va întoarce acasă. Surprizele nu sunt puține! Fostul temut personaj al Bucureștiului a devenit un participant activ la dezbateri și programe educative, a strâns cinci recompense, dar nu a desfășurat activități lucrative. Motivul, potrivit actelor, este unul medical.

Fane Căpățână, pe numele său real Ștefan Dinu, nu mai are nevoie de prea multe prezentări. Numele său a fost asociat, de-a lungul anilor, cu lumea interlopă a Bucureștiului și cu numeroase episoade care l-au adus în atenția anchetatorilor.

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În prezent, însă, viața lui se desfășoară după cu totul alte reguli. Din iulie 2024, acesta execută o pedeapsă privativă de libertate, iar documentele oficiale consultate de CANCAN.RO arată că încearcă să acumuleze argumente în favoarea reintegrării sale în societate.

Și, judecând după activitățile consemnate de reprezentanții penitenciarului, Fane Căpățână nu a stat degeaba. Cel puțin când a venit vorba despre cursuri, dezbateri și programe de dezvoltare personală!

Cinci recompense pentru Fane Căpățână! Cu ce i-a impresionat pe reprezentanții penitenciarului

Unul dintre cele mai interesante detalii din documente este că Fane Căpățână a primit nu mai puțin de cinci recompense în timpul detenției. Acestea au constat în suplimentarea drepturilor la pachete sau vizite, respectiv, într-un caz, în suplimentarea numărului convorbirilor online.

Recompensele au fost acordate în perioada martie 2025 – mai 2026, iar explicațiile consemnate în documentele penitenciarului oferă o imagine mai puțin cunoscută a celebrului personaj.

De exemplu, pentru recompensa acordată la 19 mai 2026, reprezentanții penitenciarului au notat: „Deținutul s-a implicat activ în cadrul dezbaterii cu tema «Sănătate mentală sau sănătate fizică – Prioritate reală?”. O altă recompensă, acordată în martie 2026, a venit după participarea la un program de dezvoltare a abilităților sociale, intitulat „Eu printre oameni”.

În august 2025, Fane Căpățână a fost recompensat după ce a participat la activități de șah, iar în martie același an i-a fost suplimentat numărul convorbirilor online pentru implicarea într-un program de prevenire a recidivei.

Așadar, în timp ce trecutul său a fost marcat de conflicte cu legea, în penitenciar Fane Căpățână apare în evidențele oficiale drept un deținut implicat în activități educative și de reintegrare.

Fane Căpățână a primit calificativul „foarte bine”! Ce scrie în raportul oficial

Un alt episod care merită remarcat s-a consumat în vara acestui an, când Fane Căpățână a participat la o serie de dezbateri organizate în Penitenciarul Jilava.

Programul s-a desfășurat între 22 și 30 iulie 2026, iar evaluarea consemnată în documente a fost una favorabilă.

„Deținutul a avut o prezență foarte bună (3 din 3 prezențe prevăzute), implicându-se activ și oferind un feedback pozitiv/calificativ foarte bine creditat”, se arată în cererea de eliberare condiționată.

Poate cea mai neașteptată informație privește planurile sale pentru momentul în care va reveni în libertate.
Acesta susține că nu intenționează să își caute un loc de muncă după ieșirea din penitenciar. Motivul? Este deja pensionar!

„Afirmă că ulterior liberării va locui în imobilul proprietate personală, situat în București, Sector 2 și este pensionar, nu intenționează să se angajeze”, se arată în raportul de evaluare socială întocmit în august 2026.

Din același document reiese că Fane Căpățână este divorțat și are cinci copii.

Rămâne de văzut când va putea reveni efectiv acasă și cum se va adapta vieții în libertate.

Până atunci, un lucru este cert: Fane Căpățână, personajul care a făcut atâta vâlvă în Bucureștiul de altădată, are acum în dosarul de penitenciar cinci recompense, aprecieri pentru participarea la programele educative și un plan pentru viitor. Un viitor în care, potrivit propriilor declarații, intenționează să se bucure de pensie.

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