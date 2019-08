Celebrul Fane Căpățână a fost vecin de celulă la Jilava cu monstrul Dincă: ”Am cerut să ne lase singuri… Îi scoteam ochii! (…) Va ajunge femeia de serviciu a deținuților!”

Poveștile țesute în jurul ororilor de la Caracal au pătruns și în spatele gratiilor. Ștefan Dinu, cunoscut drept Fane Căpățână, unul dintre cei care făceau legea în Capitală, la începutul anilor 2000, a fost vecin de celulă la Jilava cu ”monstrul din Caracal”, Gheorghe Dincă. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile deținutului despre cel care a recunoscut că le-a omorât pe Alexandra și Luiza. (CITEȘTE ȘI: CONNECT-R, DEBUSOLAT LA BISERICĂ! PRIVEA ÎN GOL, ERA ”DESPRINS” DE REALITATEA DIN JUR ȘI…)

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor mărturisiri incredibile. Într-o scrisoare care a fost expediată pe adresa redacției, Fane Căpățână a vorbit deschis despre scurta perioadă în care l-a avut vecin de celulă pe monstrul Dincă, bărbatul din Caracal care a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. (NU RATA: CE A MĂRTURISIT ÎN INSTANȚĂ EX-SOȚIA PREȘEDINTELUI ”T.A.T.A.” A CERUT ORDIN DE PROTECȚIE FIINDCĂ…)

În urmă cu câteva săptămâni, Gheorghe Dincă a fost transferat de la arestul IPJ Dolj la Penitenciarul Jilava, acolo unde a fost supus unei expertize psihiatrice și a primit îngrijirile medicale solicitate, după ce a susținut că ar fi fost agresat de oamenii legii. În timpul petrecut în Penitenciarul Jilava, bărbatul din Caracal a fost vecin de celulă cu vestitul Fane Căpățână.

”Am cerut să ne lase singuri…”

”Pentru o scurtă perioadă de timp am fost vecin de celulă cu Gheorghe Dincă. De cum am aflat acest lucru, m-am rugat și am cerut să ne lase singuri într-o încăpere. Dacă prindeam momentul, îi scoteam ochii. Dacă o să ajungă în peniteciar, Dincă nu o să aibă o viață ușoară. Cu siguranță o să fie pedepsit pentru faptele îngrozitoare pe care le-a făcut. Va ajunge femeia de serviciu a deținuților”, a declarat Fane Căpățână, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

A susținut că este victima abuzurilor

Pe vremea când se afla încarcerat în Penitenciarul Giurgiu, Ștefan Dinu, cunoscut drept Fane Căpățână, a făcut dezvăluiri uluitoare despre condițiile de detenție. (VEZI ȘI: FOSTUL POLITICIAN ȘI-A NEGLIJAT SEXY-IUBITA PE PLAJĂ!)

“Aici, la Penitenciarul Giurgiu, legea nu operează în niciun fel, drepturi nu există, ci numai obligații și așa am fost pedepsit de două ori disciplinar de către același ofițer, David Claudiu, din motive bizare, după ce fusesem amenințat de șeful Serviciului de Prevenire, domnul Orzan. Arăt că la Penitenciarul Giurgiu se întâmplă abuzuri de neimaginat, ba mai mult, a fost arestat comisarul șef Antonescu – pentru corupție – și mai mulți deținuți sunt bătuți, pe care IML nu-i examinează, chipurile fiindcă nu au bani în cont”, a scris interlopul încarcerat în Penitenciarul Giurgiu.

“Aceste represiuni au rolul de a mă reduce la tăcere”

“Deși am formulat plângere la Inspecția Judiciară, plângere ce este semnată de încă 25 de deținuți, împotriva doamnei judecător Coman Claudia – și cu probe irefutabile – domnul inspector șef Lucian Netejoru clasează din nou cauza, la fel ca alte cauze înaintea acesteia cu probe și dovezi irefutabile. De aceea vă depun și această comunicare a ds. nr. 734/1/373/2018 împotriva căreia am formulat plângere și cer totodată protecție împotriva cadrelor Penitenciarului Giurgiu, a șefului SIPA dl Orzan și doamnei judecător de supraveghere Coman Claudia – care se comportă precum un milițian torționar și-mi fabrică rapoarte de pedepsire împreună cu persoanele sus-menționate, pentru abuz de putere și îngrădirea tuturor drepturilor mele legitime.(…)

Arăt și subliniez faptul că, personal, cred că persoanele cu funcții arătate mai sus acționează la comandă și-mi rezerv dreptul de a dezvălui numele și funcțiile în cazul că nu se opresc cu măsurile represive și relele tratamente împotriva mea. Arăt și subliniez că sunt condamnat la 10 ani și o lună pentru înșelăciune și uzurpare de calități oficiale, per total, prejudiciul fiind de 500 de euro, bani pe care i-am restituit și m-am împăcat cu părțile vătămate și totuși fiind condamnat la o pedeapsă distructivă, fără să existe parte vătămată, numai pentru legitimația contrafăcută de polițist. Aceste represiuni au rolul de a mă reduce la tăcere și rapoartele sunt singurele în toate pedepsele executate până în prezent“, a mai susținut Fane Căpățână, din închisoare.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)