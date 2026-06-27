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Cum afectează utilizarea injecțiilor GLP-1 industria alimentară, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

De: Irina Maria Daniela 27/06/2026 | 06:40
Cum afectează utilizarea injecțiilor GLP-1 industria alimentară, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Cum afectează utilizarea injecțiilor GLP-1 industria alimentară, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. Sursa foto: Cancan.ro
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Mihaela Bilic, nutriționista pe care toată România o știe, susține că utilizarea injecțiilor GLP-1 a dus la o scădere dramatică a consumului de ciocolată, băuturi carbogazoase, chipsuri și cartofi prăjiți în Marea Britanie. Medicul specialist în alimentație a publicat datele unui raport care arată că persoanele care folosesc aceste metode de slăbit cumpără mai puține produse.

Injecțiile GLP-1 afectează industria alimentară

Mihaela Bilic a publicat un set de date din Marea Britanie care arată cum s-a schimbat comportamentul de cumpărare al persoanelor care folosesc injecții pentru slăbit. Potrivit acestor cifre, vânzările din industria alimentară au scăzut, fapt care a dus la o „gaură” de 780 milioane de lire sterline.

În medie, o persoană care folosește injecții cu GLP-1 face o economie de peste 400 de lire când merge la cumpărături. În februarie, raportul arăta că s-au vândut cu aproape 299 de milioane de produse mai puțin la nivelul întregii țări.

„Medicamentele de slăbit au făcut o „gaură” de 780 milioane industriei alimentare din Anglia. Utilizarea injecțiilor GLP-1 pentru controlul greutății a produs o transformare vizibilă în obiceiurile de cumpărături din Marea Britanie: familiile care includ astfel de utilizatori au redus cheltuielile pentru alimente și băuturi cu aproximativ 780 milioane lire sterline anual.

Datele arată că fenomenul nu este unul marginal, ci o tendință în creștere rapidă: procentul de utilizatori GLP-1 a ajuns la 6%, iar numărul lor s-a triplat în ultimii doi ani”, își începe Mihaela Bilic postarea pe Facebook.

Chipsurile și ciocolata, cumpărate mai rar

Potrivit medicului nutriționist, care citează cifrele oficiale publicate de The Guardian și colectate de Worldpanel by Numerator, printre produsele care au fost cumpărate mai rar se numără băuturile carbogazoase, cartofii prăjiți și chipsurile, ciocolata și alte produse realizate din ciocolată (budinci, prăjituri etc.).

În continuare, aceste produse sunt achiziționate de persoanele sau de familiile în care nu se folosesc injecțiile GLP-1 în aceeași cantitate pe care o cumpără de obicei.

„Impactul asupra industriei alimentare este clar: anumite segmente sunt afectate direct de scăderea apetitului. Datele arată că 72% dintre utilizatori au redus consumul de cartofi prăjiți și 75% au redus consumul de ciocolată, iar cheltuielile pentru dulciuri din ciocolată au scăzut cu 18% mai mult decât în familiile non-utilizatoare de GLP-1”, susține Mihaela Bilic.

Cum s-a schimbat comportamentul clienților

Medicul specializat în nutriție susține că persoanele care folosesc injecții GLP-1 și-au micșorat considerabil porțiile, în timp ce unii au ales să nu mai consume produse cu mult zahăr și calorii. Acest lucru are un impact direct și asupra sectorului HoReCa din Marea Britanie.

Potrivit datelor publicate, clienții restaurantelor au început să ceară porții mai mici ale produselor din meniu. Acest lucru va duce, în scurt timp, la meniuri special concepute pentru persoanele care mănâncă tot mai puțin.

„Tendința generală nu este doar de reducere a consumului, ci de schimbare a structurii acestuia. Utilizatorii GLP-1 nu renunță la plăcerea alimentară, ci migrează către porții mai mici, alimente bogate în proteine, produse cu densitate nutrițională ridicată și gustări mai sănătoase și ușor de digerat. Aproximativ 40% dintre utilizatori solicită porții mai mici în restaurante, iar 26% vor meniuri special adaptate”, susține medicul specialist.

Este un lucru bun sau nu?

Mihaela Bilic susține că acest tip de comportament al utilizatorilor de GLP-1 va duce, în timp, la o alimentație cu măsură. Consumul tot mai mic de alimente va avea un impact economic, cel mai probabil la nivel global în câțiva ani, și va schimba modul în care oamenii aleg să se hrănească.

„Efectul GLP-1 nu mai este doar un fenomen medical, ci unul economic cu impact direct asupra industriei alimentare. Scăderea cheltuielilor alimentare indică o schimbare profundă în modul în care consumatorii își construiesc dieta: volume mai mici, selecție mai atentă, porții ajustate și o orientare clară spre produse funcționale. Pare că, în sfârșit, mâncăm cu măsură!”, a conchis dr. Mihaela Bilic.

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