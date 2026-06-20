Care este diferența reală între produsele BIO și cele obișnuite, potivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”E o industrie”

În ultimii ani, produsele BIO au cucerit rafturile magazinelor și au devenit alegerea preferată a celor care sunt preocupați de o alimentație mai sănătoasă. Pentru mulți consumatori eticheta „BIO”, „eco” sau „organic” este asociată imediat cu ideea de aliment mai sănătos și mai nutritiv. Însă, în realitate, puțini sunt cei care știu ce înseamnă cu adevărat aceste certificări și care sunt beneficiile reale pe care le aduc. Mihaela Bilic a făcut acum lumină în acest caz.

Interesul pentru mâncarea considerată „curată” a crescut constant, iar comercianții au răspuns rapid cererii. Astăzi, produsele ecologice ocupă spații impresionante în marile magazine, iar prețurile lor sunt, de cele mai multe ori, considerabil mai ridicate decât ale alimentelor convenționale. Însă, întrebarea pe care o pune Mihaela Bilic este: justifică această diferență de preț o valoare nutritivă superioară? Specialista a venit cu explicații care contrazic multe dintre convingerile populare.

Ce spune Mihaela Bilic despre alimentele BIO

Mihaela Bilic atrage atenția că termenul BIO nu se referă la conținutul de vitamine sau minerale dintr-un aliment, ci la modul în care acesta este produs. Mai exact, agricultura ecologică urmărește protejarea mediului și limitarea utilizării pesticidelor sintetice, însă acest lucru nu înseamnă automat că produsul este mult mai hrănitor.

Potrivit specialistei, diferențele nutriționale dintre produsele BIO și cele convenționale sunt minime, iar consumatorii ar trebui să fie atenți și la alte aspecte atunci când aleg ce pun în coșul de cumpărături.

„E o industrie BIO. Bio înseamnă cu grijă pentru mediu. Nu are nicio legătură cu calitatea nutritivă, diferențele nutritive sunt sub 10%, culmea, din punct de vedere al nutrienților, aproape inexistente, din punct de vedere, percepția gustului, care e relativă, ai putea spune că poate unele au alt gust… Acele produse sunt obținute (ar trebui, atenție…) vedeți cum noi, ca și consumatori stricăm…. când am spus că vrem mâncare pură. De unde atâta BIO pe glob? Toată lumea cumpără ouă BIO, francezii spuneau cu un simț al umorului că acel ou bio este ouat de găinile hrănite intensiv cu soia din China bio. Diferența reală este dacă reușim să cumpărăm un ou ouat de o găină care face doar un ou pe zi. Alimentația intensivă a găinii duce la creșterea productivității”, a explicat Mihaela Bilic.

Specialiștii spun că adevărata diferență poate fi făcută de produsele provenite din sisteme de creștere neintensivă. Acestea sunt obținute în ferme unde animalele și culturile se dezvoltă în ritmul lor natural, fără metode agresive de producție. În schimb, avantajul principal al produselor BIO rămâne reducerea expunerii la reziduuri de pesticide și un profil antioxidant ușor mai ridicat.

Cu alte cuvinte, eticheta BIO nu transformă automat un aliment într-un superaliment. Pentru o alegere cu adevărat inspirată, consumatorii trebuie să privească dincolo de ambalaj și să fie atenți la proveniența și modul de producție al alimentelor pe care le cumpără.

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