Băutura „secretă” recomandată de Dr. Cezar la restaurant sau terasă. De ce spune medicul că unele sucuri de fructe pot fi mai periculoase decât cola

Mulți români aleg sucurile de fructe atunci când ies la restaurant, sau chiar la ei acasă convinși că reprezintă o alternativă mai sănătoasă decât băuturile carbogazoase. Medicul Cezar atrage însă atenția că realitatea este mult mai complicată. Potrivit acestuia, unele sucuri naturale pot conține cantități foarte mari de fructoză, cu efecte metabolice care pun presiune pe ficat și favorizează acumularea grăsimii. În schimb, specialistul recomandă o băutură simplă și surprinzătoare pe care o putem comanda aproape la orice terasă.

De ce nu sunt întotdeauna sănătoase sucurile de fructe

De ani de zile, sucurile de fructe sunt promovate ca o alegere mai bună decât băuturile răcoritoare clasice. Totuși, medicul Cezar avertizează că acestea pot ascunde o cantitate foarte mare de fructoză, un tip de zahăr care este procesat diferit de organism.

Potrivit specialistului, problema apare atunci când consumăm frecvent băuturi dulci, chiar dacă provin din fructe.

„Sucurile ar putea să fie și mai rele decât sucurile sintetice precum e cola, care conțin zahăr, că zahărul înseamnă 50% glucoză, 50% fructoză. Însă sucurile de fructe, cum e sucul de mere, de exemplu, are 70-80% fructoză.”

Ce face excesul de zahăr în organism

Medicul explică faptul că nivelurile ridicate de zahăr afectează structurile organismului prin procese complexe care influențează proteinele și grăsimile.

În timp, aceste modificări pot contribui la apariția unor probleme metabolice și la accelerarea proceselor de îmbătrânire.

„Ce face zahărul ăsta crescut în corp? El se leagă de proteine, se leagă de grăsimi și ne strică conformația. Deci glucoza și mai rău fructoza chiar.”

Fructoza, un pericol ignorat de mulți oameni

Potrivit medicului, fructoza este mai dificil de procesat decât glucoza și poate deveni o problemă atunci când este consumată în cantități mari și în mod constant.

Organismul nu o poate utiliza direct ca sursă principală de energie și este obligat să o transforme înainte de a o folosi.

„Fructoza este mult mai nocivă pentru grăsime decât glucoza. Deci fructoza e mult mai rea. De-aia corpul nu poate să o folosească ca și energie, trebuie să o metabolizeze în glucoză, să o transforme.”

Efectele asupra ficatului, comparate cu cele ale alcoolului

Unul dintre cele mai importante avertismente lansate de specialist privește impactul fructozei asupra ficatului.

Consumul excesiv de surse bogate în fructoză poate suprasolicita acest organ și poate duce la efecte asemănătoare celor produse de alcool.

„Mâncând foarte multe surse de fructoză, procesul devine anevoios, acționează la nivelul ficatului, e similar precum alcoolul, cu aceleași consecințe metabolice.”

Băutura simplă pe care medicul o recomandă la restaurant

Pentru cei care nu vor să consume doar apă plată atunci când ies în oraș, medicul propune o alternativă extrem de simplă și accesibilă.

Este vorba despre apă minerală în care se adaugă o cantitate mică de oțet, o combinație despre care spune că poate avea beneficii digestive și metabolice.

„Dacă mergeți la un restaurant și nu vreți să beți doar apă plată, vă recomand o apă minerală cu puțin oțet, ce au ei acolo, oțet, dacă-l puneți în apă, și vă ajută la digestie și scade glicemia și îmbunătățește absorbția mâncării pe care tocmai ați consumat-o.”

Sfatul medicului pentru români

Concluzia specialistului este simplă: băuturile dulci ar trebui transformate într-un răsfăț ocazional, nu într-un obicei zilnic.

Chiar și produsele considerate sănătoase trebuie consumate cu măsură, mai ales atunci când conțin cantități mari de zahăr natural.

„Așadar, sfatul meu este să mai tăiați din chestiile dulci, să le păstrați așa doar la zile de sărbătoare.”

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