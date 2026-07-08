Prognoza meteo azi, 8 iulie 2026. Furtunile se extind în aproape toată țara. Unde se mai păstrează temperaturile de peste 30 de grade

Vremea va deveni în general instabilă în România pe parcursul zilei de 8 iulie, iar în nordul, nord-estul și centrul țării temperaturile vor scădea față de ziua precedentă, ajungând chiar sub valorile normale pentru această perioadă. După-amiaza, seara și în cursul nopții sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului, iar pe alocuri vijelii și grindină.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări accentuate și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze de 45-55 km/h, iar izolat rafalele vor depăși 70 km/h.

Fenomenele se vor manifesta pe parcursul zilei în Maramureș, Transilvania, Moldova și în zonele montane, iar începând din a doua parte a după-amiezii și mai ales seara și noaptea se vor extinde local în centrul, sudul și sud-estul țării.

Pe alocuri sunt posibile vijelii și căderi de grindină, iar în intervale scurte de timp cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp, izolat chiar peste 30-40 l/mp.

Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 32-33 de grade în sudul și estul Munteniei, precum și în Dobrogea continentală. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 20 de grade.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș vremea se va răci față de ziua precedentă, iar ploile vor apărea încă din timpul zilei. În Banat și Crișana vor exista perioade cu înnorări, averse și descărcări electrice, însă fenomenele vor fi mai frecvente în nordul regiunii. Vântul va avea intensificări temporare, iar izolat sunt posibile vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor ajunge, în general, între 22 și 28 de grade.

Vremea în sud și sud-est

Muntenia și Dobrogea continentală vor rămâne cele mai calde regiuni ale țării, cu maxime de 32-33 de grade. Atmosfera va fi călduroasă în prima parte a zilei, însă după-amiaza și mai ales spre seară instabilitatea atmosferică se va accentua. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În Oltenia vremea va fi caldă în prima parte a zilei, cu temperaturi apropiate de 30-31 de grade. După-amiaza și seara vor apărea înnorări accentuate, averse și descărcări electrice, iar pe arii restrânse sunt posibile vijelii și grindină.

Vremea în est și nord-est

În Moldova se va resimți cea mai importantă răcire a vremii. În nordul regiunii maximele nu vor depăși 20 de grade, iar în rest valorile termice vor fi sub cele din zilele precedente. Pe parcursul zilei sunt prognozate ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Transilvania și zonele montane vor avea o zi răcoroasă și instabilă. Vor fi perioade cu averse, furtuni și rafale puternice de vânt, iar pe alocuri se vor semnala căderi de grindină. În estul Transilvaniei maximele vor fi de aproximativ 20 de grade, printre cele mai scăzute valori din țară.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

În Dobrogea continentală temperaturile vor urca până la 32-33 de grade, însă spre seară vor apărea averse și descărcări electrice. Pe litoral vremea va fi caldă, cu maxime de 29-30 de grade, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 19 și 20 de grade.

Vremea în București

În Capitală vremea va fi călduroasă în prima parte a zilei, cu o temperatură maximă de 31-32 de grade. Din orele după-amiezii cerul se va înnora accentuat și vor apărea averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-55 km/h. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5-10 l/mp, iar izolat pot depăși 15 l/mp. Temperatura minimă va fi de 15-16 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca : aproximativ 22-23°C, vreme răcoroasă, cu averse și descărcări electrice.

: aproximativ 22-23°C, vreme răcoroasă, cu averse și descărcări electrice. Timișoara: aproximativ 27-28°C, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului.

aproximativ 27-28°C, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului. Iași: aproximativ 20-21°C, vreme răcoroasă, cu ploi și furtuni.

aproximativ 20-21°C, vreme răcoroasă, cu ploi și furtuni. Craiova: aproximativ 30-31°C, vreme caldă, urmată de averse și descărcări electrice.

aproximativ 30-31°C, vreme caldă, urmată de averse și descărcări electrice. Constanța: aproximativ 29-30°C, vreme caldă, cu posibilitatea apariției furtunilor spre seară.

aproximativ 29-30°C, vreme caldă, cu posibilitatea apariției furtunilor spre seară. Brașov: aproximativ 20-21°C, vreme răcoroasă, cu averse și furtuni.

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