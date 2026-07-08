De la lustruit pantofi la un imperiu uriaș. Omul care a revoluționat îngrijirea părului și a inspirat generații întregi a murit

George E. Johnson, fondatorul Johnson Products Company și unul dintre cei mai importanți antreprenori afro-americani ai secolului XX, a murit la vârsta de 99 de ani. Omul de afaceri a revoluționat industria produselor de îngrijire a părului destinate comunității de culoare și a construit una dintre cele mai de succes companii deținute de afro-americani din Statele Unite.

A murit George E. Johnson

George E. Johnson, fondatorul Johnson Products Company, a murit luni dimineață din cauze naturale, în apartamentul său din centrul orașului Chicago, la vârsta de 99 de ani.

Vestea a fost confirmată de fiul său, John Edward Johnson.

„Cred că moștenirea lui ca om de afaceri și filantrop vorbește de la sine”, a declarat acesta.

A construit un imperiu dintr-o idee ignorată de alții

Johnson a înființat compania în 1954 și a transformat-o într-o afacere de zeci de milioane de dolari, devenind un simbol al succesului antreprenorial afro-american.

În 1971, Johnson Products a intrat în istorie ca prima companie deținută de afro-americani listată la American Stock Exchange.

De la sediul său din South Side, Chicago, compania producea game celebre precum Ultra Sheen, Classy Curl, Curly Perm și parfumul masculin Black Tie.

În același timp, George Johnson a revoluționat și modul în care erau promovate produsele destinate consumatorilor de culoare, sponsorizând inclusiv celebrul show de televiziune „Soul Train”.

De la lustruit pantofi la un bogat antreprenor

Povestea lui începe modest. În 1929, mama sa, Priscilla Johnson Howard, s-a mutat din Mississippi la Chicago împreună cu cei trei fii ai săi. George avea doar doi ani.

Încă din copilărie a muncit din greu: a lustruit pantofi, a livrat ziare, a servit la mese și a colectat sticle de lapte.

A abandonat liceul, iar la 17 ani s-a angajat la Fuller Products, o companie de cosmetice deținută de afro-americani. A început în vânzări, apoi a ajuns în laboratorul firmei.

Împrumutul obținut cu o poveste inventată

Momentul decisiv a venit când un frizer din Chicago, Orville Nelson, a propus companiei Fuller Products o formulă mai bună pentru îndreptarea părului. Oferta a fost refuzată, însă George Johnson a văzut oportunitatea.

Împreună cu chimistul Herbert Martini, a dezvoltat în timpul liber un produs care îndrepta părul fără să ardă scalpul. Avea însă nevoie de bani. Prima cerere pentru un împrumut de 250 de dolari a fost respinsă.

A mers la o altă sucursală a aceleiași bănci și i-a spus funcționarului alb o poveste inventată: că are nevoie de bani pentru a-și duce soția într-o vacanță în California.

În memoriile sale publicate în 2025, „Afro Sheen: How I Revolutionized an Industry with the Golden Rule, from ‘Soul Train’ to Wall Street”, Johnson explica:

„Știam că această cerere nu îi va zdruncina convingerea că este superior mie. Nici nu îi va pune la îndoială stereotipurile despre bărbații de culoare ca fiind supuși sau lipsiți de inteligență.Treizeci de minute mai târziu am ieșit din bancă având cecul în mână”, își amintea el.

Cei 250 de dolari au stat la baza dezvoltării produsului Ultra Wave, care avea să schimbe viitorul companiei.

Produsele sale au însoțit schimbarea identității afro-americane

În perioada în care mulți afro-americani își îndreptau părul pentru a se integra mai ușor într-o societate dominată de standarde albe, produsele Johnson au avut un impact major.

În anii 1970, când tot mai mulți americani de culoare au început să poarte părul natural, compania a lansat produse precum Afro Sheen, destinate îngrijirii și stilizării texturii naturale.

Johnson a colaborat cu agenții de publicitate afro-americane din Chicago, iar reclamele realizate de Vincent Cullers și Tom Burrell au devenit revoluționare, prezentând imagini pozitive ale familiilor și profesioniștilor afro-americani.

Până în 1974, Johnson Products înregistra vânzări anuale de peste 31 de milioane de dolari.

„Oricine primește aceleași oportunități poate reuși. Ai nevoie doar de aceeași atitudine și motivație. Eu eram extrem de sărac și lucram două slujbe, câte 15 ore pe zi. Îmi doream un viitor mai bun”, declara Johnson pentru Chicago Sun-Times în 1979.

Milioane donate pentru educație

Pe lângă succesul în afaceri, George Johnson a devenit cunoscut și pentru activitatea sa filantropică. A donat milioane de dolari pentru a ajuta tinerii din minorități să urmeze studii universitare.

În 1988 s-a retras din funcțiile de președinte și director executiv al companiei, în urma divorțului de prima sa soție, Joan, care a preluat pachetul majoritar de acțiuni. Cei doi s-au recăsătorit ulterior. Joan Johnson a murit în 2019.

Mai târziu, George Johnson s-a recăsătorit cu Madeline Murphy Rabb.

Compania și-a schimbat proprietarii de mai multe ori

În 1993, Johnson Products a fost cumpărată de compania farmaceutică Ivax Corp., din Miami. Ulterior, firma și mărcile sale au trecut prin mai multe schimbări de proprietar.

În 2009, un grup multirasial de investitori a cumpărat Johnson Afrosheen Products Company de la Procter & Gamble, readucând compania în proprietatea unor antreprenori afro-americani. În memoriile sale, Johnson nota însă cu amărăciune:

„Dar, ca multe afaceri deținute de afro-americani, în cele din urmă au rămas fără bani.”

Astăzi, terenul din South Side pe care funcționa sediul Johnson Products găzduiește Perspectives Leadership Academy, o școală charter.

George E. Johnson o lasă în urmă pe soția sa, Madeline Murphy Rabb, pe fiii John Edward Johnson, Eric George Johnson și George „Petey” Ellis Johnson Jr., pe fiica Joan Marie Johnson și mai mulți nepoți.

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