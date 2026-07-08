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De ce ar trebui să dansezi mai des. Beneficiile surprinzătoare pentru creier explicate de neurologi

De: Daniel Matei 08/07/2026 | 07:40
De ce ar trebui să dansezi mai des. Beneficiile surprinzătoare pentru creier explicate de neurologi
Sursa foto: Shutterstock
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Dansul este privit de cele mai multe ori ca o formă de divertisment sau de mișcare, însă specialiștii spun că beneficiile sale merg mult dincolo de condiția fizică.

Potrivit Real Simple, dansul stimulează simultan memoria, coordonarea, emoțiile și interacțiunea socială, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai complexe activități pentru sănătatea creierului.

Spre deosebire de activități precum mersul pe bandă sau rezolvarea rebusurilor, dansul solicită în același timp mai multe zone ale creierului. Atunci când înveți pași noi și îi sincronizezi cu muzica, sunt activate regiuni implicate în memorie, coordonare, atenție și procesarea emoțiilor. În plus, mișcarea pe ritmul muzicii favorizează eliberarea unor substanțe precum dopamina, serotonina și oxitocina, asociate cu starea de bine și conexiunile sociale.

Specialiștii explică faptul că, pe măsură ce exersezi o coregrafie, creierul transformă treptat mișcările în automatisme. Astfel, este nevoie de mai puțin efort pentru executarea pașilor, iar atenția se poate concentra asupra expresivității și interacțiunii cu ceilalți.

Dansul nu aduce beneficii doar pentru memorie

Pe lângă efectele asupra funcțiilor cognitive, dansul contribuie la îmbunătățirea echilibrului, coordonării, flexibilității și sănătății cardiovasculare. În același timp, oferă un avantaj pe care multe alte forme de mișcare nu îl au: combină exercițiul fizic cu muzica, creativitatea și socializarea.

Unele cercetări sugerează că dansul poate susține neuroplasticitatea – capacitatea creierului de a crea noi conexiuni între neuroni – și poate contribui la menținerea funcțiilor cognitive odată cu înaintarea în vârstă. Totuși, specialiștii subliniază că este nevoie de mai multe studii pentru a stabili amploarea acestor efecte.

Experții spun că beneficiile apar indiferent de stilul ales. Fie că este vorba despre dans de societate, salsa, hip-hop sau pur și simplu dans în sufragerie pe melodiile preferate, important este ca activitatea să fie plăcută și practicată constant.

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