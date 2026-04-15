De ce rănile emoționale se reactivează în situații complet neașteptate. Nu este sensibilitate exagerată, ci doar un mod în care creierul stochează suferința

De: Daniel Matei 15/04/2026 | 07:50
Tuturor ni s-a întâmplat măcar o dată să reacționăm disproporționat într-o situație aparent banală și să nu înțelegem de ce. Poate un comentariu neutru ne-a făcut brusc anxioși sau o situație minoră ne-a declanșat o stare intensă de tristețe.

Potrivit specialiștilor în științe cognitive, acest fenomen nu este un semn de slăbiciune, ci rezultatul modului în care creierul nostru stochează experiențele dureroase, scrie geediting.com.

În mod surprinzător, creierul nu arhivează amintirile emoționale ca pe niște povești clare, organizate cronologic. În schimb, ele sunt stocate sub forma unor „semnături emoționale”, de fapt niște combinații de senzații, reacții fizice și stări afective. Cu alte cuvinte, nu ne amintim doar ce s-a întâmplat, ci mai ales cum ne-am simțit.

Această diferență este esențială. Atunci când întâlnim o situație din prezent care seamănă emoțional cu una din trecut, chiar dacă este complet diferită ca context, creierul poate activa aceeași „semnătură”. De exemplu, o simplă observație la locul de muncă poate declanșa aceeași anxietate resimțită în copilărie în fața criticii, chiar dacă cele două situații nu au legătură directă.

Care explicația pentru acest fenomen

Acest mecanism are rădăcini în modul în care creierul încearcă să ne protejeze. El învață rapid din experiențele dureroase și creează asocieri pentru a evita repetarea lor. Problema apare atunci când aceste asocieri devin prea largi sau generalizate. Astfel, reacțiile noastre nu mai sunt întotdeauna adaptate prezentului, ci sunt influențate de trecut.

Un alt aspect important este că aceste reacții sunt adesea automate. Ele apar înainte ca partea rațională a creierului să poată interveni. De aceea, oamenii pot simți că „nu se pot controla” în anumite momente, nu pentru că nu ar vrea, ci pentru că răspunsul emoțional este deja activat.

Vestea bună este că acest tip de reacție poate fi înțeles și, în timp, gestionat. Conștientizarea tiparelor emoționale este primul pas. Atunci când începem să recunoaștem că o reacție intensă vine dintr-o rană mai veche, putem crea o distanță între trecut și prezent. Practici precum reflecția, terapia sau mindfulness-ul pot ajuta la „rescrierea” acestor asocieri.

În esență, faptul că reacționăm uneori emoțional la situații aparent neimportante nu înseamnă că suntem slabi. Înseamnă că avem un creier care a învățat din experiențe și încearcă, chiar imperfect, să ne protejeze. Înțelegerea acestui mecanism ne poate ajuta să fim mai blânzi cu noi înșine și să răspundem mai conștient provocărilor din prezent.

