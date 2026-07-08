(P) Copilul face febră la 2 noaptea și nu știi ce să faci? Greșeala pe care o fac majoritatea părinților și cum poți vorbi cu un medic în 60 de secunde

Sunt mii de mame din România care trec prin asta în fiecare noapte. Termometrul arată o cifră alarmantă, copilul plânge, iar tu nu știi dacă să chemi ambulanța, să dai antitermic sau să aștepți până dimineața. Panica blochează orice gând rațional.

Medicii spun că febra nocturnă la copii este unul dintre cele mai frecvente motive pentru care părinții ajung la camerele de gardă ale spitalelor din România, de multe ori inutil, după ore întregi de așteptare în frig, printre alți pacienți bolnavi. Nu pentru că nu ar fi responsabili, ci pentru că nu au avut pe nimeni la care să apeleze la ora aceea.

Problema nu e febra în sine. Problema e singurătatea și incertitudinea cu care rămâi tu, ca părinte, la miezul nopții.

De ce copiii fac febră mai ales noaptea?

Corpul uman urmează un ritm circadian, un ceas intern care reglează inclusiv activitatea sistemului imunitar. Noaptea, mecanismele de apărare ale organismului funcționează mai intens, ceea ce face ca temperatura să crească tocmai în intervalul 23:00–3:00. Nu înseamnă că starea copilului s-a agravat brusc. Înseamnă că sistemul lui imunitar luptă, și o face cu toate resursele.

Știind asta, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să nu intri în panică! Febra, în sine, este un mecanism de apărare al corpului, nu inamicul!

Important de știut: Doza corectă de antitermic

Doza corectă de antitermic se calculează pe baza greutății copilului, nu a vârstei. O greșeală frecventă este supradozarea sau subdozarea din cauza acestei confuzii.

Citește prospectul, calculezi exact, și administrează numai dacă temperatura depășește 38,5°C.

Ce să faci și ce să nu faci când copilul are febră noaptea



Înainte de orice, câteva reguli de bază pe care orice pediatru le recomandă:

Hidratezi copilul: apă, ceai neîndulcit, zeamă de compot, câte puțin și des Îl îmbraci ușor, nu îl înfofoli: înfășurarea în pături crește și mai mult temperatura Aerisești camera: temperatura ideală e între 18 și 20 de grade Administrezi antitermic pe baza greutății, nu a vârstei Monitorizezi temperatura la fiecare 30–45 de minute

Ce să NU faci: nu aplici împachetări cu oțet sau spirt (risc de intoxicație și arsuri), nu dai antibiotice fără prescripție medicală (în 90% din cazuri febra e virală și antibioticul nu face nimic), nu modifici dozele din proprie inițiativă și nu consulți forumuri de mame pentru decizii medicale.

Când trebuie sa mergi rapid la spital?

Febra care nu scade după antitermic, somnolența extremă, gâtul înțepenit, dificultățile de respirație și orice febră la un sugar sub 3 luni sunt semne că trebuie să mergi imediat la urgențe.

Soluția pe care zeci de mame din România au descoperit-o deja

Ce poți face atunci când febra apare la miezul nopții?

Până nu demult, la 2 noaptea aveai două opțiuni: să aștepți până dimineața cu anxietatea la maxim sau să pleci cu copilul spre camera de gardă, fără să știi dacă situația este cu adevărat o urgență.

Astăzi există și o alternativă: să vorbești rapid cu un medic și să afli ce ai de făcut.

eTELEDOC pune la dispoziția părinților două soluții, în funcție de situație:

Pachetul Chat – pentru întrebări medicale, sfaturi și îndrumare atunci când nu ești sigură dacă simptomele necesită o vizită la medic. Poți discuta direct cu un medic prin chat, fără programare și fără deplasări. Dacă este nevoie, medicul îți poate elibera chiar și o rețetă pentru cel mic. Pachetul „Copilul meu sănătos” – lansat special în luna iunie, Luna Copiilor, pentru părinții care își doresc acces rapid la un medic atunci când apare o situație urgentă.

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Fie că este vorba despre febră, vărsături, erupții cutanate, reacții alergice sau alte simptome care apar brusc, un medic te poate ajuta să înțelegi dacă situația poate fi gestionată acasă sau dacă este nevoie de prezentarea la spital.

Pentru că atunci când copilul tău se îmbolnăvește, cel mai valoros lucru nu este să cauți răspunsuri pe internet. Este să poți vorbi cu un medic real, exact în momentul în care ai nevoie. Activează acum pachetul potrivit și stai fără griji!