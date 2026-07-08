Acasă » Știri » (P) Copilul face febră la 2 noaptea și nu știi ce să faci? Greșeala pe care o fac majoritatea părinților și cum poți vorbi cu un medic în 60 de secunde

(P) Copilul face febră la 2 noaptea și nu știi ce să faci? Greșeala pe care o fac majoritatea părinților și cum poți vorbi cu un medic în 60 de secunde

De: David Ioan 08/07/2026 | 12:38
(P) Copilul face febră la 2 noaptea și nu știi ce să faci? Greșeala pe care o fac majoritatea părinților și cum poți vorbi cu un medic în 60 de secunde
Copilul face febră la 2 noaptea și nu știi ce să faci? Greșeala pe care o fac majoritatea părinților și cum poți vorbi cu un medic în 60 de secunde
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sunt mii de mame din România care trec prin asta în fiecare noapte. Termometrul arată o cifră alarmantă, copilul plânge, iar tu nu știi dacă să chemi ambulanța, să dai antitermic sau să aștepți până dimineața. Panica blochează orice gând rațional.

Medicii spun că febra nocturnă la copii este unul dintre cele mai frecvente motive pentru care părinții ajung la camerele de gardă ale spitalelor din România, de multe ori inutil, după ore întregi de așteptare în frig, printre alți pacienți bolnavi. Nu pentru că nu ar fi responsabili, ci pentru că nu au avut pe nimeni la care să apeleze la ora aceea.

Problema nu e febra în sine. Problema e singurătatea și incertitudinea cu care rămâi tu, ca părinte, la miezul nopții.

De ce copiii fac febră mai ales noaptea?

Corpul uman urmează un ritm circadian, un ceas intern care reglează inclusiv activitatea sistemului imunitar. Noaptea, mecanismele de apărare ale organismului funcționează mai intens, ceea ce face ca temperatura să crească tocmai în intervalul 23:00–3:00. Nu înseamnă că starea copilului s-a agravat brusc. Înseamnă că sistemul lui imunitar luptă, și o face cu toate resursele.

Știind asta, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să nu intri în panică! Febra, în sine, este un mecanism de apărare al corpului, nu inamicul!

Important de știut: Doza corectă de antitermic

Doza corectă de antitermic se calculează pe baza greutății copilului, nu a vârstei. O greșeală frecventă este supradozarea sau subdozarea din cauza acestei confuzii.
Citește prospectul, calculezi exact, și administrează numai dacă temperatura depășește 38,5°C.

Ce să faci și ce să nu faci când copilul are febră noaptea

Înainte de orice, câteva reguli de bază pe care orice pediatru le recomandă:

  1. Hidratezi copilul:  apă, ceai neîndulcit, zeamă de compot, câte puțin și des
  2. Îl îmbraci ușor, nu îl înfofoli: înfășurarea în pături crește și mai mult temperatura
  3. Aerisești camera: temperatura ideală e între 18 și 20 de grade
  4. Administrezi antitermic pe baza greutății, nu a vârstei
  5. Monitorizezi temperatura la fiecare 30–45 de minute

Ce să NU faci: nu aplici împachetări cu oțet sau spirt (risc de intoxicație și arsuri), nu dai antibiotice fără prescripție medicală (în 90% din cazuri febra e virală și antibioticul nu face nimic), nu modifici dozele din proprie inițiativă și nu consulți forumuri de mame pentru decizii medicale.

Când trebuie sa mergi rapid la spital?

Febra care nu scade după antitermic, somnolența extremă, gâtul înțepenit, dificultățile de respirație și orice febră la un sugar sub 3 luni sunt semne că trebuie să mergi imediat la urgențe.
Soluția pe care zeci de mame din România au descoperit-o deja

Ce poți face atunci când febra apare la miezul nopții?

Până nu demult, la 2 noaptea aveai două opțiuni: să aștepți până dimineața cu anxietatea la maxim sau să pleci cu copilul spre camera de gardă, fără să știi dacă situația este cu adevărat o urgență.

Astăzi există și o alternativă: să vorbești rapid cu un medic și să afli ce ai de făcut.

eTELEDOC pune la dispoziția părinților două soluții, în funcție de situație:

  1. Pachetul Chat – pentru întrebări medicale, sfaturi și îndrumare atunci când nu ești sigură dacă simptomele necesită o vizită la medic. Poți discuta direct cu un medic prin chat, fără programare și fără deplasări. Dacă este nevoie, medicul îți poate elibera chiar și o rețetă pentru cel mic.
  2. Pachetul „Copilul meu sănătos” – lansat special în luna iunie, Luna Copiilor, pentru părinții care își doresc acces rapid la un medic atunci când apare o situație urgentă.

Prin acest pachet ai o consultație video cu acces la Cameră de Gardă: de oriunde ai fi – din orice țară, la orice oră – intri în legătură cu un medic specialist în mai puțin de un minut. Este varianta cea mai rapidă să primești îndrumarea necesară exact atunci când ai nevoie de ea.
Fie că este vorba despre febră, vărsături, erupții cutanate, reacții alergice sau alte simptome care apar brusc, un medic te poate ajuta să înțelegi dacă situația poate fi gestionată acasă sau dacă este nevoie de prezentarea la spital.

Pentru că atunci când copilul tău se îmbolnăvește, cel mai valoros lucru nu este să cauți răspunsuri pe internet. Este să poți vorbi cu un medic real, exact în momentul în care ai nevoie. Activează acum pachetul potrivit și stai fără griji!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 de euro și numeroase beneficii
Știri
Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 de euro și…
Casa de Pensii ajustează plățile. Ce categorie de pensionari primește banii mai târziu
Știri
Casa de Pensii ajustează plățile. Ce categorie de pensionari primește banii mai târziu
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
Mediafax
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la...
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui Trump la adresa aliaților: „La nivel de dialog, există progrese”
Gandul.ro
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat...
Tot ce se știe despre uciderea suspectei în cazul atentatului din Monaco. Un bărbat reținut a povestit cum a fost comisă crima
Adevarul
Tot ce se știe despre uciderea suspectei în cazul atentatului din Monaco. Un...
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară bolnavă”
Digi24
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară bolnavă”
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările fruntașe
Mediafax
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările...
Parteneri
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat...
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
A comandat chiftele la un restaurant „tradițional românesc” de pe litoral, dar ce a primit în farfurie l-a șocat: „Când am chemat șeful de sală, a dat din umeri”
Click.ro
A comandat chiftele la un restaurant „tradițional românesc” de pe litoral, dar ce a primit...
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au acum cea mai mare încredere
Digi 24
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au acum...
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor.ro
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă...
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
go4it.ro
Misterul „Green Boots”, rezolvat? India va aduce acasă alpinistul de pe Everest
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Descopera.ro
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui Trump la adresa aliaților: „La nivel de dialog, există progrese”
Gandul.ro
Nicușor Dan spune cum va gestiona România relația cu SUA, după criticile lui Trump la...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 ...
Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 de euro și numeroase beneficii
Daniel Onoriu, primele declarații după ce soția i-a cerut divorțul: „E ceva foarte complicat”
Daniel Onoriu, primele declarații după ce soția i-a cerut divorțul: „E ceva foarte complicat”
Casa de Pensii ajustează plățile. Ce categorie de pensionari primește banii mai târziu
Casa de Pensii ajustează plățile. Ce categorie de pensionari primește banii mai târziu
Georgiana Lobonț, apel disperat după o fraudă de 70.000 de euro: „Am rămas șocată”
Georgiana Lobonț, apel disperat după o fraudă de 70.000 de euro: „Am rămas șocată”
Lovitură pentru prințul Harry în instanță. A pierdut procesul împotriva Daily Mail
Lovitură pentru prințul Harry în instanță. A pierdut procesul împotriva Daily Mail
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Vezi toate știrile