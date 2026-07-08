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Durere imensă pentru Alexandru Hora. Fostul finalist MasterChef și-a pierdut soția

De: Irina Vlad 08/07/2026 | 13:27
Durere imensă pentru Alexandru Hora. Fostul finalist MasterChef și-a pierdut soția
Durere imensă pentru Alexandru Hora. Fostul finalist MasterChef și-a pierdut soția/ sursă foto: social media
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Este doliu în familia lui Alexandru Hora, fostul finalist de la MasterChef România. Cristina, soția lui, a încetat din viață la doar 39 de ani. Într-un mesaj plin de emoție, bărbatul a făcut anunțul public. 

Alexandru Hora a devenit cunoscut publicului în 2013, odată cu participarea sa la al doilea sezon MasterChef România. Bărbatul i-a impresionat pe cei trei jurați cu talentul său culinar, determinarea, creativitatea și gustul savuros al preparatelor sale, reușind să ajungă în marea finală a showului.

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Recent, Alexandru Horea le-a dezvăluit prietenilor virtuali că trece printr-o perioadă delicată. Cristina, soția și mama băiețelului său, s-a stins din viață la vârsta de 39 de ani. Vestea a fost făcută publică printr-un mesaj plin de durere.

„Astăzi s-a frânt o parte din sufletul meu. Soția mea a plecat dintre noi mult prea devreme. Mi-ai dăruit iubire, putere, speranță și cele mai prețioase amintiri. Îți mulțumesc pentru fiecare clipă trăită împreună, pentru zâmbetul tău, pentru bunătatea ta și pentru tot ce ai însemnat pentru mine și pentru familia noastră.Nu există cuvinte care să descrie durerea pe care o simt. A rămas un gol pe care nimeni și nimic nu îl va putea umple.

Te voi iubi toată viața și te voi purta în inima mea până în ziua în care ne vom revedea. Dumnezeu să te primească în Împărăția Sa și să-ți dăruiască odihnă veșnică. Drum lin spre cer, iubirea mea. Nu te vom uita niciodată. Eu și Aris te vom iubi mereu și te vom purta în inimile noastre până ne vom revedea”, a scris Alexandru Hora pe rețelele sociale.

Durere imensă pentru Alexandru Hora. Fostul finalist MasterChef și-a pierdut soția/ sursă foto: Facebook

După ce a participat la MasterChef,  Alexandru Hora a continuat să se prefecționeze, iar în prezent administrează propriul bistro: „Hai la Tinu”, localizat pe DN1, în localitatea Negreni, județul Cluj. Meniul a fost conceput astfel încât mâncarea să fie mereu proaspătă, preparată și servită clienților într-un timp cât mai scurt. Datorită profesionalismului, fostul concurent de la Pro TV a reușit să câștige respectul și aprecierea comunității locale.

„Dupa emisiune am realizat numeroase evenimente private, de la nunti, la lansări de produse și alte asemenea. În prezent, cea mai mare atenție o acord bistro-ului meu “Hai la Tinu”. MasterChef a însemnat pentru mine o mare provocare, un loc în care nu mi-am imaginat vreodată că voi ajunge. A fost o experiență minunată, sunt fericit că am avut ocazia să particip, am cunoscut oameni minunați, am trăit experiențe unice de care îmi voi aminti mereu cu drag”, spunea Alexandru Hora în urmă cu ceva timp.

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