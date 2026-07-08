Emmanuel Macron, pus în dificultate de soția lui Erdogan. Momentul care a devenit viral

Președintele francez Emmanuel Macron a fost implicat într-un moment stânjenitor cu prima doamnă a Turciei, Emine Erdoğan, în timpul unei ceremonii de bun venit la summitul NATO. În momentul în care Macron s-a apropiat de soția președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, acesta a fost respins în timp ce încerca să-i sărute mâna.
O scurtă întâlnire între președintele francez Emmanuel Macron și prima doamnă a Turciei, Emine Erdogan, pe covorul roșu, înaintea cinei organizate cu ocazia summitului NATO de la Ankara, a devenit virală pe internet. Soții Erdoğan i-au întâmpinat marți pe soții Macron în Turcia, în timp ce se pregăteau să dea startul unui summit de două zile, într-un moment de cotitură din istoria organizației.
În timpul recepției oferite de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, camerele de filmat au surprins un moment pe care mulți utilizatori ai rețelelor sociale l-au interpretat ca fiind stânjenitor pentru președintele Franței. În momentul în care Emmanuel Macron s-a apropiat de soția președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, acesta a încercat să-i sărute mâna, într-un gest de respect, însă a fost respins. Ea a reacționat ținându-i politicos, dar ferm, încheietura mâinii, împiedicându-l să ducă gestul la bun sfârșit.
Prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, se afla lângă președintele francez în timpul acestui schimb de saluturi. Întâmplarea jenantă a avut loc în fața publicului, în timpul programului oficial al summitului, în timp ce liderii NATO s-au reunit la palatul prezidențial înaintea discuțiilor la nivel înalt privind securitatea europeană, cheltuielile de apărare și războiul din Ucraina.
Marți seara, 7 iulie, președintele turc Erdogan a găzduit o cină în Grădina sa de iarnă. Înalți oficiali din Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă s-au alăturat partenerilor lor din NATO. În timp ce au luat cina, miniștrii de externe au participat la o reuniune a Consiliului NATO-Ucraina, în timp ce miniștrii apărării din cadrul alianței s-au întâlnit cu omologii lor din regiunea Indo-Pacific.
Va avea loc, de asemenea, o întâlnire separată cu oficiali din țările arabe din Golf, iar Donald Trump se va întâlni cu președintele sirian Ahmad al-Sharaa. Liderii NATO vor ține o singură sesiune de lucru miercuri dimineață, 8 iulie. La finalul acesteia, vor publica o scurtă declarație care va rezuma rezultatele întâlnirii.
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