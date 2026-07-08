Emmanuel Macron, pus în dificultate de soția lui Erdogan. Momentul care a devenit viral

Președintele francez Emmanuel Macron a fost implicat într-un moment stânjenitor cu prima doamnă a Turciei, Emine Erdoğan, în timpul unei ceremonii de bun venit la summitul NATO. În momentul în care Macron s-a apropiat de soția președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, acesta a fost respins în timp ce încerca să-i sărute mâna.

O scurtă întâlnire între președintele francez Emmanuel Macron și prima doamnă a Turciei, Emine Erdogan, pe covorul roșu, înaintea cinei organizate cu ocazia summitului NATO de la Ankara, a devenit virală pe internet. Soții Erdoğan i-au întâmpinat marți pe soții Macron în Turcia, în timp ce se pregăteau să dea startul unui summit de două zile, într-un moment de cotitură din istoria organizației.

Emmanuel Macron, moment stânjenitor în fața președintelui Turciei

În timpul recepției oferite de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, camerele de filmat au surprins un moment pe care mulți utilizatori ai rețelelor sociale l-au interpretat ca fiind stânjenitor pentru președintele Franței. În momentul în care Emmanuel Macron s-a apropiat de soția președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, acesta a încercat să-i sărute mâna, într-un gest de respect, însă a fost respins. Ea a reacționat ținându-i politicos, dar ferm, încheietura mâinii, împiedicându-l să ducă gestul la bun sfârșit.

Prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, se afla lângă președintele francez în timpul acestui schimb de saluturi. Întâmplarea jenantă a avut loc în fața publicului, în timpul programului oficial al summitului, în timp ce liderii NATO s-au reunit la palatul prezidențial înaintea discuțiilor la nivel înalt privind securitatea europeană, cheltuielile de apărare și războiul din Ucraina.

Marți seara, 7 iulie, președintele turc Erdogan a găzduit o cină în Grădina sa de iarnă. Înalți oficiali din Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă s-au alăturat partenerilor lor din NATO. În timp ce au luat cina, miniștrii de externe au participat la o reuniune a Consiliului NATO-Ucraina, în timp ce miniștrii apărării din cadrul alianței s-au întâlnit cu omologii lor din regiunea Indo-Pacific.

Va avea loc, de asemenea, o întâlnire separată cu oficiali din țările arabe din Golf, iar Donald Trump se va întâlni cu președintele sirian Ahmad al-Sharaa. Liderii NATO vor ține o singură sesiune de lucru miercuri dimineață, 8 iulie. La finalul acesteia, vor publica o scurtă declarație care va rezuma rezultatele întâlnirii.

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