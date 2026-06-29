Obiceiul bizar pe care îl avea Dan Alexa în Asia Express. Gabi Tamaș l-a dat de gol!

Dan Alexa și Gabi Tamaș au rămas una dintre cele mai solide echipe formate în sezonul trecut al competiției Asia Express, iar după finala câștigată la Seul au început să vorbească deschis despre experiențele trăite și detaliile mai puțin știute din culise.

Cei doi foști fotbaliști au povestit că aventura i-a legat definitiv, dar i-a și pus în situații limită, în care orice obiect uitat putea deveni o problemă reală.

Alexa și Tamaș, confesiuni după trofeul Asia Express

Invitați în emisiunea „Fiertzi pe Mondial” de pe Antena Play, unde comentau meciurile de la Campionatul Mondial, discuția a alunecat rapid spre amintirile din Asia Express. Gabi Tamaș nu a ezitat să dezvăluie obiceiul care îi testa răbdarea: Dan Alexa uita constant lucruri prin casele localnicilor care îi găzduiau.

Într-un format în care concurenții nu aveau bani sau telefoane, pierderea unor obiecte personale devenea o complicație serioasă.

„De multe ori am stat la familii în Asia Express. Ce făceai tu? Uitai ce? Periuță de dinți, pastă de dinți, șosete!”, a spus Gabi Tamaș, amuzat, dar și ușor exasperat.

Detaliul care i-a urmărit pe tot traseul

Dan Alexa a recunoscut că prietenul său i-a fost sprijin în momentele de haos și că îl ajuta să nu lase nimic în urmă.

„Strângea după mine, așa este. În haosul meu, sunt foarte organizat”, a comentat el, explicând că ritmul competiției și oboseala îi afectau atenția.

În ciuda acestor episoade, cei doi au reușit să transforme fiecare provocare într-un avantaj. Strategia lor, determinarea și relația de prietenie au fost decisive pe traseu, iar la final Dan Alexa și Gabi Tamaș au ridicat trofeul și au plecat acasă cumarele premiu câștigat în Coreea de Sud.

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Gabi Tamaș a supraviețuit la un suc cu Larisa Uță. Au fost la cuțite în Dominicană, dar împăcarea s-a produs în Pipera