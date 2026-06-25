Gabi Tamaș a supraviețuit la un suc cu Larisa Uță. Au fost la cuțite în Dominicană, dar împăcarea s-a produs în Pipera

Survivor-ul oficial al României, Gabi Tamaș, 42 de ani, are o perioadă foarte bună, pe toate planurile. Zici că i-au intrat toate planetele bune în zodie, și Mercur e retrograd doar pentru alții. CANCAN.RO l-a surprins bucurându-se de vară în zona de nord a Capitalei, la terasă, unde bea cu Larisa Uță… un suc! Să fie o întâlnire întâmplătoare, sau Gabi Tamaș chiar are nevoie de un personal trainer cum e Larisa Uță, ca să-și pună la punct six-pack-ul de ispită? Poate că încă nu le-am văzut pe toate?

Gabi Tamaș și Larisa Uță, foști colegi de emisiune la Survivor, au supraviețuit și s-au revăzut în jungla de asfalt a Bucureștiului, la un suc. Au avut ei ceva divergențe în Dominicană, dar s-au împăcat între timp. Larisa Uță povestește ceva foarte animată, în stilul ei binecunoscut, cum am văzut-o și la Survivor. Asta în timp ce Tamaș e super chill, ca orice Scorpion care se respectă. Gabi Tamaș nu face altceva decât să asculte, mai trage de suc, bagă puțin „people watching” și se bucură de soare la doar 30 de grade, nu ca în Republica Dominicană unde transpirai și dacă clipeai.

Gabi Tamaș e cu un tricou alb și niște pantaloni scurți negri. Dar nu mai e desculț ca în Republica Dominicană, ci poartă niște pantofi sport. E de-a dreptul fascinant doar să-l privești pe Tamaș încălțat, atât de mult se obișnuiseră românii cu alura lui sălbatică de la Survivor. Emisiune pe care a câștigat-o absolut pe merit, pentru că a fost de departe cel mai simpatic și smart concurent, un adevărat Survivor social.

Gabi Tamaș a ieșit la un suc cu Larisa Uță

După întâlnire, Gabi Tamaș și Larisa Uță și-au făcut și o poză pentru Instagram. Probabil Larisa Uță s-a bucurat, îi mai saltă contul, ea are unul cu abia 5.000 de followeri, în timp ce titanul social media Tamaș a trecut binișor de 70.000 de urmăritori!

Tamaș pare la fel de plin de viață, jovial și glumeț ca de obicei. I-a mai crescut părul după Survivor, poate chiar a început să aplice sfaturile lui Dan Alexa în materie de cuceriri, așa cum glumea AICI la o emisiune. Tamaș remarcase că într-adevăr Dan Alexa nu prea pare versat cu femeile, dar are un succes remarcabil.

Chiar dacă face glumițe că va fi ispită la Insula Iubirii, Tamaș nu ignoră faptul că este căsătorit și că are o fiică mare, de care e foarte mândru. Chiar și când zicea că vrea să fie ispită a spus că evident trebuie să ceară permisiunea soției. Fără îndoială i-ar da permisiunea! Cât despre fiica sa, Gabi Tamaș are multe motive de bucurie și mândrie. Chiar s-au aliniat bine astrele pentru Tamaș!





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