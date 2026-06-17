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Gabi Tamaș intră la Insula Iubirii. Ce va fi: concurent sau ispită? A confirmat totul

De: Anca Chihaie 17/06/2026 | 08:14
Gabi Tamaș intră la Insula Iubirii. Ce va fi: concurent sau ispită? A confirmat totul
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Gabi Tamaș, surpriza care ar putea da peste cap „Insula Iubirii”? Fostul internațional, vehiculat într-un scenariu inedit! Iată despre ce este vorba!

Un comentariu făcut într-o notă relaxată și plină de umor a stârnit imaginația fanilor emisiunilor de televiziune și a generat numeroase discuții în mediul online. Într-un context amical, fostul internațional român Gabi Tamaș a lăsat să se înțeleagă, în glumă, că nu ar exclude o apariție la celebrul reality-show „Insula Iubirii”, însă nu în postura de concurent, ci de ispită.

Gabi Tamaș intră la Insula Iubirii

Personalitatea sa puternică, stilul direct și carisma care l-au făcut remarcat atât pe terenul de fotbal, cât și în aparițiile televizate, l-ar transforma fără îndoială într-un personaj extrem de urmărit într-un astfel de format.

Subiectul a apărut în timpul unei discuții la emisiunea moderată de Răzvan și Dani în care a fost adus în atenție și Dan Alexa, prezent și el acolo. Relația de prietenie dintre cei doi este bine cunoscută, iar Tamaș a făcut mai multe remarci amuzante despre experiența și sfaturile pe care le-ar putea primi de la Alexa într-un astfel de context. Dacă nu ne credeți, puteți VEDEA AICI ultimul episod dintre Dan Alexa și Andreea Popescu.

În cazul lui Tamaș, experiența acumulată în numeroase medii competitive și personalitatea sa nonconformistă ar reprezenta ingrediente perfecte pentru spectacol. După ce a câștigat Asia Express și Survivor, se pare că Tamaș are planuri foarte mari. Însă, ce să vezi, la Insula Iubirii nu se câștigă niciun premiu, în bani, poate doar în dragoste. Dar având în vedere că fostul sportiv are o familie acasă, discuția despre Insula Iubirii ar putea rămâne doar o discuție și atât.

Gabi Tamaș: Mai mă duc și la Insula Iubirii.

Răzvan: Vrei să te duci? În ce parte a showului?

Gabi: Ispită! O să încerc (n.r. să primească aprobare de la soție). Sunt prieten cu Dan Alexa și m-a învățat foarte multe și cred. Eu nu știu ce le face, chiar mă întreb.

@antena1.ro Se califică Gabi Tamaș ca ispită la Insula Iubirii?🤔🔥😂 Fiertzi pe Mondial se vede EXCLUSIV în AntenaPLAY! Vezi episodul integral. #worldcup #antena1 #fiertzipemondial ♬ original sound – A1.ro

CITEȘTE ȘI: A pierdut marea finală, dar s-a întors cu mulți bani. Suma uriașă primită de Lucian Popa pentru Survivor 2026

Antena 1, acuzată că l-a favorizat pe Gabi Tamaș pentru a câștiga Survivor. Detaliul observat de telespectatori în timpul marii finale de azi-noapte

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