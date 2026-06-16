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Loredana Groza face mărturisiri sfâșietoare despre cea mai grea pierdere din viața ei: „Plâng în fiecare zi”

De: roxana tudorescu 16/06/2026 | 06:50
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Loredana Groza face dezvăluiri emoționante despre viața dincolo de lumina reflectoarelor. Artista vorbește despre dorul copleșitor pe care îl simte și astăzi după tatăl său și recunoaște că sunt momente în care lacrimile îi curg aproape zilnic. În același timp, vedeta mărturisește că trăiește o perioadă în care iubirea ocupă un loc mai important ca niciodată în viața sa. Ce spune despre omul care îi aduce liniște și echilibru, dar și despre planurile sale pentru această vară, aflați în interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

De asemenea, nu s-a ferit să recunoască faptul că independența și personalitatea sa puternică au reprezentat uneori o provocare în viața sentimentală. Totodată, Loredana pune forma fizică și vitalitatea pe seama unui stil de viață atent și a unei preocupări constante pentru sănătate și alimentație.

„Plâng în fiecare zi”

CANCAN: Cum este Lori când se închid camerele de filmat și când ești acasă?

Loredana: Nu știu cum să mă descriu… ca un om obișnuit. Nu încerc să fiu într-un fel, sunt pur și simplu relaxată. Sunt pur și simplu fericită că am câteva momente cu mine. Îmi place foarte mult să stau cu mine însămi și cred că asta mă ajută să mă încarc și să merg mai departe.

Loredana, mai sinceră ca niciodată
„Disciplina este secretul longevității”

CANCAN: Cum arată o zi a ta?

Loredana: O zi a mea este, de fapt, o zi și o noapte, pentru că ziua este împreună cu noaptea. Ziua mea este foarte lungă, are aproape 24 de ore. Am 3-4 ore de somn și, în rest, sunt în mișcare tot timpul. De când mă trezesc și până pun capul din nou pe pernă, am tot timpul ceva de făcut. De multe ori rămân lucruri pe care nu reușesc să le fac și asta îmi dă o anumită anxietate.

CANCAN: Ai vreun regret, Lori?

Loredana: Încerc să nu am regrete. Să trăiesc fiecare zi responsabilă. Atunci când ai răspundere pentru tine și pentru ceea ce se întâmplă în jurul tău, regretele sunt mai puține. Este datoria ta să răspunzi pentru tot ceea ce ți se întâmplă.

CANCAN: Când ai plâns ultima dată?

Loredana: Ooo… Plâng aproape în fiecare zi de dorul tatălui meu și cred că această durere nu o să dispară niciodată. Nu am cum să o descriu în cuvinte, dar vine ca un val și pur și simplu mă copleșește. Încerc să fiu bravă, așa cum mă dorea tata, dar uneori este greu să fii tot timpul vitează, să nu te lași copleșită de lacrimi.

CANCAN: Simți că îți trimite semne?

Loredana: Normal că îmi trimite semne. Doar gândurile care mă străfulgeră, bucăți de amintiri, senzațiile, o vorbă de duh pe care mi-a spus-o… Mereu îmi apar în minte, în fața mea, în visul meu și atunci el este prezent. Energia lui, sufletul lui. Elena este liniștea mea și doar dacă mă ține de mână și îmi dă un pupic îmi trec toate. Este tratamentul meu miraculos. Elena.

Loredana primeşte zilnic semne de la tatăl ei
„Ne lipseşte foarte mult tata”

CANCAN: Ce planuri aveți pentru vara asta?

Loredana: Păi, în primul rând, zilele noastre de naștere sunt vara și ne gândim cum să le petrecem cât mai frumos. Vreau să-i fac ei cât mai multe surprize.

CANCAN: Plecați undeva?

Loredana: Da, da. Dar nu zic, pentru că este o surpriză și pentru ea. O să fie ceva special. Aflați după.

Loredana, declarații despre iubire

CANCAN: Dacă ai vedea-o acum pe Loredana la 10 ani, ce i-ai spune?

Loredana: Că ai avut fler, fetița mea dragă. Ai știut ce să alegi în viață și ți-ai ascultat inima, iar asta contează cel mai mult. Nu ai mers după rațiune, ci după ceea ce ai simțit. O iubesc pe Lori cea mică și este cu mine mereu.

CANCAN: Este ceva ce îți pare rău că nu ai făcut?

Loredana: Ooo… Sunt multe lucruri care sunt pe listă, dar nu vreau să trăiesc cu păreri de rău. Ceea ce este acum este ceea ce trebuie să fie, nimic altceva.

CANCAN: Cu iubirea cum stai?

Loredana: Iubirea este în fiecare clipă din viața mea. Este mai nelimitată ca niciodată acum, în viața mea. Atunci când trăiești în iubire și fiecare lucru pe care îl faci îl faci cu iubire, viața este absolut minunată

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