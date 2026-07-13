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A murit Hamad bin Khalifa Al Thani, fostul emir al Qatarului. Era considerat omul care a transformat țara într-o putere globală

De: Daniel Matei 13/07/2026 | 20:48
A murit Hamad bin Khalifa Al Thani, fostul emir al Qatarului. Era considerat omul care a transformat țara într-o putere globală
Sursa foto: Profimedia
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Fostul emir al Qatarului, șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, a murit la vârsta de 74 de ani, au anunțat luni autoritățile de la Doha. Liderul care a condus statul din Golf între 1995 și 2013 este considerat arhitectul transformării Qatarului într-una dintre cele mai bogate și influente țări din lume.

Agenția oficială de presă a Qatarului (QNA) a anunțat decesul fostului emir, fără a preciza cauza morții, informează Associated Press.

A murit Hamad bin Khalifa Al Thani, fostul emir al Qatarului

Șeicul Hamad, care a abdicat în iunie 2013 după 18 ani la conducerea țării, este considerat artizanul transformării spectaculoase a Qatarului, un stat bogat în resurse de gaze naturale, dintr-o țară puțin influentă într-un actor important pe scena internațională, într-un interval de mai puțin de o generație. În timpul domniei sale, Qatarul a achiziționat celebrul magazin Harrods din Londra și a fondat influenta rețea de televiziune Al Jazeera.

Ascensiunea Qatarului sub conducerea sa a provocat însă și nemulțumirea unor aliați din regiune și din Occident, din cauza politicii externe independente promovate de Doha. Printre motive s-au numărat relațiile apropiate cu Iranul, susținător al islamului șiit, cu gruparea palestiniană Hamas și cu organizația Frăția Musulmană din Egipt, interzisă de autoritățile egiptene.

A abdicat în favoarea fiului său

În 2013, Hamad bin Khalifa Al Thani a abdicat în favoarea fiului său, actualul emir, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, într-o tranziție rar întâlnită în monarhiile din Golf. Deși s-a retras din viața publică, fostul emir a rămas o figură respectată în Qatar și este considerat unul dintre liderii care au modelat politica și economia modernă a țării.

După anunțul decesului, autoritățile naționale au declarat perioadă de doliu național, iar lideri din întreaga lume au transmis mesaje de condoleanțe, mai notează sursa citată.

Abdicarea sa a fost interpretată, la acea vreme, ca o încercare a Qatarului de a rămâne cu un pas înaintea valului de proteste inspirate de Primăvara Arabă, a cererilor pentru reforme și o conducere mai apropiată de aspirațiile populației tinere din regiune. La momentul abdicării se credea, de asemenea, că șeicul Hamad avea probleme de sănătate de mai mulți ani. În decembrie 2015, autoritățile au anunțat că acesta a fost transportat în Elveția pentru o intervenție chirurgicală, după ce și-a fracturat un picior în timpul unei vacanțe.

Șeicul Hamad a urmat cursurile prestigioasei academii militare britanice Sandhurst, după care a devenit comandant al forțelor armate ale Qatarului și ministru al Apărării. La sfârșitul anilor 1970 a fost desemnat prinț moștenitor, iar atribuțiile sale au fost extinse treptat, incluzând coordonarea planurilor privind exploatarea vastelor rezerve de petrol și gaze naturale ale țării.

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