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Românii care încasează bani din chirii sau turism, în vizorul ANAF. Tranzacțiile care pot ridica semne de întrebare

De: Emanuela Cristescu 04/07/2026 | 17:22
Românii care încasează bani din chirii sau turism, în vizorul ANAF. Tranzacțiile care pot ridica semne de întrebare
Românii care încasează bani din chirii sau turism, în vizorul ANAF. Tranzacțiile care pot ridica semne de întrebare
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ANAF i-a luat în vizor pe românii care fac bani din Airbnb și Booking! Proprietarii care închiriază apartamente, case de vacanță sau camere în sezonul estival și nu declară veniturile riscă să se trezească cu verificări fiscale și costuri serioase.

Ce pare o afacere profitabilă se poate transforma rapid într-o problemă dacă obligațiile fiscale sunt ignorate.

În plin sezon al vacanțelor, mii de români încasează sume importante din închirieri pe termen scurt. Un apartament din Mamaia, Brașov, Sibiu sau București poate aduce chiar și zeci de mii de lei într-o singură vară, iar mulți proprietari sunt convinși că plățile făcute prin Airbnb sau Booking rămân „invizibile” pentru autorități.

ANAF i-a luat în vizor pe românii care fac bani din Airbnb

Realitatea este însă alta. ANAF are acces la tot mai multe informații prin schimburile automate de date fiscale dintre state și prin raportările efectuate de platformele digitale, astfel că veniturile nedeclarate pot fi identificate mult mai ușor decât în trecut.

Nu orice transfer bancar atrage automat un control, însă anumite tipare pot intra în atenția inspectorilor fiscali. Printre acestea se numără încasările repetate de la platforme de rezervări, sumele consistente primite în fiecare weekend sau în timpul sezonului estival și transferurile care conțin mențiuni precum „Booking”, „Airbnb payout”, „reservation” ori „accommodation”.

Dacă într-un cont intră constant mii de lei din rezervări, iar proprietarul nu declară niciun venit din această activitate, diferențele pot deveni rapid motiv de verificare.

Cei care obțin venituri din închirieri trebuie să respecte prevederile Codului Fiscal. În funcție de situație, este necesară depunerea Declarației Unice, plata impozitului pe venit și, dacă sunt depășite plafoanele prevăzute de lege, achitarea contribuției la sănătate (CASS).

Totodată, proprietarii ar trebui să păstreze extrasele bancare, rapoartele generate de Airbnb și Booking și toate documentele privind rezervările, deoarece acestea pot fi solicitate în cazul unui control fiscal.

Ce se întâmplă dacă veniturile nu sunt declarate

Dacă ANAF descoperă bani încasați și nedeclarați, proprietarul poate fi obligat să plătească impozitul restant, contribuțiile aferente, dacă este cazul, dar și dobânzi, penalități și amenzi. În anumite situații, verificările pot fi extinse și asupra anilor fiscali anteriori.

De exemplu, un apartament închiriat pe litoral poate produce aproximativ 45.000 de lei într-un singur sezon. Dacă aceste venituri nu sunt declarate, suma de plată poate crește considerabil după calcularea tuturor obligațiilor fiscale restante.

Pe măsură ce schimbul de informații dintre autorități și platformele digitale devine tot mai eficient, șansele ca astfel de încasări să treacă neobservate sunt din ce în ce mai mici. Pentru proprietari, respectarea obligațiilor fiscale rămâne cea mai sigură metodă de a evita surprizele neplăcute din partea ANAF.

VEZI ȘI: Ai lucrat în străinătate? ANAF îți poate recalcula taxele dacă nu ai declarat veniturile

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