Ai lucrat în străinătate? ANAF îți poate recalcula taxele dacă nu ai declarat veniturile

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția contribuabililor români care au obținut venituri din străinătate în cursul anului 2025 și nu le-au declarat că este necesară actualizarea cât mai rapidă a situației fiscale. Autoritatea fiscală precizează că aceste persoane pot fi vizate de notificări ulterioare, iar lipsa declarării veniturilor nu înseamnă automat că acestea nu intră sub incidența obligațiilor fiscale din România.

Potrivit ANAF, formularul utilizat pentru declararea veniturilor persoanelor fizice a fost completat în mod automat pe baza informațiilor disponibile la momentul depunerii. Totuși, datele referitoare la veniturile obținute din alte state nu sunt întotdeauna accesibile imediat autorităților române, acestea fiind transmise de administrațiile fiscale străine cu întârziere, de regulă după expirarea termenelor de raportare din România. Din acest motiv, pot apărea diferențe între ceea ce este precompletat și situația reală a contribuabililor.

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În acest context, ANAF subliniază că responsabilitatea declarării veniturilor revine în continuare persoanei fizice, indiferent dacă informațiile apar sau nu în formularul precompletat. Astfel, contribuabilii care au înregistrat câștiguri din activități desfășurate în afara țării sunt obligați să verifice și să completeze corect declarațiile fiscale, în conformitate cu legislația în vigoare.

Obligația de depunere a Declarației Unice vizează persoanele care au obținut venituri din străinătate supuse impozitării în România, conform Codului Fiscal. Aceste venituri pot include salarii obținute în alte state, câștiguri din activități independente desfășurate în afara țării, dividende plătite de entități străine, venituri din investiții pe platforme internaționale sau sume obținute din închirierea unor proprietăți situate în afara României.

Pentru cei care nu au depus deloc declarația, situația poate fi corectată prin transmiterea formularului corespunzător. În schimb, persoanele care au depus deja Declarația Unică, dar nu au inclus veniturile obținute din străinătate, trebuie să depună o declarație rectificativă. Procedura permite actualizarea datelor inițiale și reflectarea corectă a obligațiilor fiscale.

Transmiterea documentelor se poate face prin intermediul Spațiului Privat Virtual, la ghișeele administrațiilor fiscale de domiciliu sau prin serviciile poștale. ANAF încurajează utilizarea platformei online, considerată cea mai rapidă metodă de comunicare cu instituția.

Autoritatea fiscală explică faptul că, în urma schimbului de informații cu alte state, unele venituri nedeclarate pot fi identificate ulterior, iar contribuabilii vor fi notificați. În astfel de situații, persoanele vizate au posibilitatea de a transmite documente justificative sau explicații înainte de stabilirea obligațiilor fiscale finale.

Dacă aceste obligații nu sunt îndeplinite la timp, ANAF poate stabili impozitele datorate din oficiu, pe baza datelor disponibile. În anumite cazuri, după emiterea unei decizii de impunere, contribuabilul are la dispoziție o perioadă limitată pentru a corecta situația prin depunerea declarației, ceea ce poate duce la anularea deciziei inițiale.

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