În ce stare este fiica cea mare a Luciei și a lui Constantin, care au pierit în Grecia. Și fetița de 6 luni s-a stins

Vacanța în Grecia a avut un final tragic pentru o familie din Republica Moldova! Lucia și Constantin, părinții a două fete, au murit în urma unui grav accident rutier. În urma impactului devastator și fiica lor de doar șase luni a pierit. Singura supraviețuitoare a fost fata cea mare a celor doi, în vârstă de 8 ani. Aceasta este internată acum în spital, în stare gravă.

Lucia Sârbu, în vârstă de 28 de ani, și soțul ei Constantin Sîrbu, în vârstă de 35 de ani, și-au dus cele două fiice în vacanță în Grecia. Însă, totul s-a transformat într-o tragedie. Mașina în care se afla familia a fost implicată într-un accident rutier grav. Autoturismul s-a ciocnit violent de un camion-cisternă.

Accidentul s-a produs pe drumul provincial care face legătura între localitățile Nea Moudania și Nikiti, pe tronsonul Polygyros–Metamorfosis, în apropierea Mănăstirii Sfântul Arsenie, o zonă intens circulată în sezonul estival. Familia se deplasa cu un autoturism înmatriculat în Republica Moldova.

În ce stare este fata cea mare a Luciei și a lui Constantin

În urma impactului violent, Lucia și fiica sa de numai șase luni au murit pe loc. Din păcate, echipele de salvare nu au mai putut face nimic pentru cele două, rănile suferite în urma coliziunii fiind incompatibile cu viața.

În ceea ce îl privește pe soțul Luciei, acesta a fost găsit în stare critică și extras din automobil de echipele de descarcerare. Constantin a fost transportat de urgență la Spitalul din Polygyros, însă, la scurt timp după internare, s-a stins din viață.

Singura supraviețuitoare a teribilului accident a fost fiica mai mare a familiei, o fetiță de 8 ani. Aceasta a fost transferată la un spital din Salonic, unde este internată în secția de Terapie Intensivă. Medicii continuă să monitorizeze evoluția stării sale de sănătate.

Trupurile neînsuflețite ale părinților și al bebelușei urmează să fie repatriate pentru a fi înmormântate acasă, în localitatea Strășeni din Republica Moldova. Primarul a făcut un apel pentru a ajuta familia îndoliată.

„O tragedie cumplită a lovit o familie din municipiul Strășeni. Soții Constantin și Lucia Sîrbu, împreună cu bebelușul lor de doar 6 luni, și-au pierdut viața în Grecia, iar fiica lor de 8 ani se află internată în stare gravă într-un spital. Familia are nevoie de sprijin pentru a face față acestei încercări cumplite. Îi îndemn pe toți cei care pot și doresc să ofere ajutor să contribuie, în măsura posibilităților, în conturile deschise exclusiv pentru colectarea donațiilor, cu acordul familiei. Fiecare leu contează”, a transmis primărița Valentina Casian.

CITEȘTE ȘI:

Un român de 20 de ani a murit pe o insulă din Italia. Impactul cu scuterul i-a fost fatal

Au apărut imaginile video cu accidentul din Tulcea. Cum a murit Tatiana, femeia de pe bancă, într-o secundă