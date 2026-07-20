Acasă » Știri » În ce stare este fiica cea mare a Luciei și a lui Constantin, care au pierit în Grecia. Și fetița de 6 luni s-a stins

În ce stare este fiica cea mare a Luciei și a lui Constantin, care au pierit în Grecia. Și fetița de 6 luni s-a stins

De: Alina Drăgan 20/07/2026 | 12:48
În ce stare este fiica cea mare a Luciei și a lui Constantin, care au pierit în Grecia. Și fetița de 6 luni s-a stins
În ce stare este fata cea mare a Luciei și a lui Constantin /Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vacanța în Grecia a avut un final tragic pentru o familie din Republica Moldova! Lucia și Constantin, părinții a două fete, au murit în urma unui grav accident rutier. În urma impactului devastator și fiica lor de doar șase luni a pierit. Singura supraviețuitoare a fost fata cea mare a celor doi, în vârstă de 8 ani. Aceasta este internată acum în spital, în stare gravă.

Lucia Sârbu, în vârstă de 28 de ani, și soțul ei Constantin Sîrbu, în vârstă de 35 de ani, și-au dus cele două fiice în vacanță în Grecia. Însă, totul s-a transformat într-o tragedie. Mașina în care se afla familia a fost implicată într-un accident rutier grav. Autoturismul s-a ciocnit violent de un camion-cisternă.

Accidentul s-a produs pe drumul provincial care face legătura între localitățile Nea Moudania și Nikiti, pe tronsonul Polygyros–Metamorfosis, în apropierea Mănăstirii Sfântul Arsenie, o zonă intens circulată în sezonul estival. Familia se deplasa cu un autoturism înmatriculat în Republica Moldova.

În ce stare este fata cea mare a Luciei și a lui Constantin

În urma impactului violent, Lucia și fiica sa de numai șase luni au murit pe loc. Din păcate, echipele de salvare nu au mai putut face nimic pentru cele două, rănile suferite în urma coliziunii fiind incompatibile cu viața.

În ceea ce îl privește pe soțul Luciei, acesta a fost găsit în stare critică și extras din automobil de echipele de descarcerare. Constantin a fost transportat de urgență la Spitalul din Polygyros, însă, la scurt timp după internare, s-a stins din viață.

Singura supraviețuitoare a teribilului accident a fost fiica mai mare a familiei, o fetiță de 8 ani. Aceasta a fost transferată la un spital din Salonic, unde este internată în secția de Terapie Intensivă. Medicii continuă să monitorizeze evoluția stării sale de sănătate.

Trupurile neînsuflețite ale părinților și al bebelușei urmează să fie repatriate pentru a fi înmormântate acasă, în localitatea Strășeni din Republica Moldova. Primarul a făcut un apel pentru a ajuta familia îndoliată.

„O tragedie cumplită a lovit o familie din municipiul Strășeni. Soții Constantin și Lucia Sîrbu, împreună cu bebelușul lor de doar 6 luni, și-au pierdut viața în Grecia, iar fiica lor de 8 ani se află internată în stare gravă într-un spital. Familia are nevoie de sprijin pentru a face față acestei încercări cumplite. Îi îndemn pe toți cei care pot și doresc să ofere ajutor să contribuie, în măsura posibilităților, în conturile deschise exclusiv pentru colectarea donațiilor, cu acordul familiei. Fiecare leu contează”, a transmis primărița Valentina Casian.

 

CITEȘTE ȘI:

Un român de 20 de ani a murit pe o insulă din Italia. Impactul cu scuterul i-a fost fatal

Au apărut imaginile video cu accidentul din Tulcea. Cum a murit Tatiana, femeia de pe bancă, într-o secundă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea teatrului! Actrița Dana Tapalagă a murit la vârsta de 57 de ani. A fost răpusă de o boală grea
Știri
Doliu în lumea teatrului! Actrița Dana Tapalagă a murit la vârsta de 57 de ani. A fost răpusă…
Alexandru a salvat un copil de la moarte, apoi a dispărut. Ce s-a întâmplat cu tânărul în vârstă de 29 de ani
Știri
Alexandru a salvat un copil de la moarte, apoi a dispărut. Ce s-a întâmplat cu tânărul în vârstă…
Revoltă în jurul lui Bolojan: contestatarii lansează un manifest împotriva „neoprogresismului”
Mediafax
Revoltă în jurul lui Bolojan: contestatarii lansează un manifest împotriva „neoprogresismului”
Sindicaliștii de la metrou amenință cu grevă generală: „Nu putem fi sclavii Europei. Legea salarizării nu poate fi acceptată”
Gandul.ro
Sindicaliștii de la metrou amenință cu grevă generală: „Nu putem fi sclavii Europei....
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la...
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul vecinilor
Adevarul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate...
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
Digi24
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Gata cu AI-ul „invizibil”? UE obligă platformele să spună când conținutul este generat artificial
Mediafax
Gata cu AI-ul „invizibil”? UE obligă platformele să spună când conținutul este generat...
Parteneri
Cum arată Adelina Chivu la 44 de ani. Soția antrenorului lui Inter, transformare uimitoare!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Adelina Chivu la 44 de ani. Soția antrenorului lui Inter, transformare uimitoare!
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ghinion pentru Cristina Șișcanu pe litoralul italian. Ce i-au furat hoții în timp ce era în mare
Click.ro
Ghinion pentru Cristina Șișcanu pe litoralul italian. Ce i-au furat hoții în timp ce era...
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor. Superstițiile și tradițiile pe care românii le respectă
Digi 24
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor. Superstițiile și...
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii
Digi24
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii...
Rabla 2026: Ce bugete mai sunt disponibile în momentul de față pentru mașini pe benzină?
Promotor.ro
Rabla 2026: Ce bugete mai sunt disponibile în momentul de față pentru mașini pe benzină?
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – I-am spus prietenului meu Hai, profită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – I-am spus prietenului meu Hai, profită!
Ce poți cumpăra din LIDL între 23 și 26 iulie? Parkside aduce sculele de sezon pe care mulți meșteri le așteptau
go4it.ro
Ce poți cumpăra din LIDL între 23 și 26 iulie? Parkside aduce sculele de sezon...
Câți copaci există pe Pământ?
Descopera.ro
Câți copaci există pe Pământ?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Sindicaliștii de la metrou amenință cu grevă generală: „Nu putem fi sclavii Europei. Legea salarizării nu poate fi acceptată”
Gandul.ro
Sindicaliștii de la metrou amenință cu grevă generală: „Nu putem fi sclavii Europei. Legea salarizării...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea teatrului! Actrița Dana Tapalagă a murit la vârsta de 57 de ani. A fost răpusă de ...
Doliu în lumea teatrului! Actrița Dana Tapalagă a murit la vârsta de 57 de ani. A fost răpusă de o boală grea
Alexandru a salvat un copil de la moarte, apoi a dispărut. Ce s-a întâmplat cu tânărul în vârstă ...
Alexandru a salvat un copil de la moarte, apoi a dispărut. Ce s-a întâmplat cu tânărul în vârstă de 29 de ani
Cine este ispita Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” 2026. Cu ce ispită feminină a avut o idilă ...
Cine este ispita Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” 2026. Cu ce ispită feminină a avut o idilă fierbinte, după ce s-a iubit cu o fostă concurentă de la Chefi la Cuțite
Ce a pățit Emily Burghelea, după provocarea lansată în online: „Nu am avut curajul să o fac”
Ce a pățit Emily Burghelea, după provocarea lansată în online: „Nu am avut curajul să o fac”
Testul IQ format din 3 întrebări la care doar 20% dintre oameni știu să răspundă corect
Testul IQ format din 3 întrebări la care doar 20% dintre oameni știu să răspundă corect
(P) NIBIRU a atras 282.000 de vizitatori în primele 4 zile de la deschidere
(P) NIBIRU a atras 282.000 de vizitatori în primele 4 zile de la deschidere
Vezi toate știrile