Un mecanic român a cumpărat o Tesla defectă cu 4.500 de lire. Cât l-a costat, de fapt, să o repare

O Tesla Model S cumpărată la un preț incredibil părea afacerea perfectă pentru un român stabilit în Marea Britanie. Numai că, după ce a început să desfacă mașina bucată cu bucată, au ieșit la iveală probleme care i-au golit serios buzunarul. La final, nota de plată a fost cu mult peste cât plătise pe autoturism.

George, un mecanic român care deține în Marea Britanie un service specializat în mașini electrice și hibride, a decis să cumpere o Tesla Model S fabricată în 2016, deși aceasta nu era funcțională. Mașina avea aproape 300.000 de kilometri la bord și a costat doar 4.500 de lire sterline.

A cumpărat o Tesla defectă cu 4.500 de lire

Autoturismul a fost transportat pe platformă până la atelier, iar primul semn că lucrurile nu stau deloc bine a fost bateria de 12V complet descărcată. În plus, George a observat că aceasta fusese deja demontată, semn că altcineva încercase, fără succes, să remedieze problemele.

Nici instalația electrică nu funcționa normal. Stopurile rămâneau aprinse permanent, iar mecanicul a fost nevoit să înlocuiască comutatorul amplasat lângă pedala de frână. Însă acesta a fost doar începutul.

După o verificare amănunțită, au apărut mai multe erori care indicau o posibilă problemă de izolare electrică. Mașina era echipată cu unitatea LDU (Large Drive Unit), cunoscută pentru defectele la semeringuri, care pot permite antigelului să ajungă în bobinele motorului și să provoace scurtcircuite.

La demontare, George a descoperit scurgeri de ulei amestecat cu antigel în zona invertorului, lichide care pot afecta circuitele electrice. În cele din urmă, soluția a fost înlocuirea completă a motorului.

Cât l-a costat, de fapt, „afacerea”

După ce a tras linie, socoteala a fost cu totul alta decât își imaginase inițial. Electromotorul de schimb a costat aproximativ 3.000 de lire sterline, iar manopera ar fi valorat încă pe atât.

Deși Tesla a fost cumpărată cu 4.500 de lire, reparațiile au ajuns la 6.000 de lire, iar investiția totală s-a ridicat la 10.500 de lire sterline. O afacere care părea o lovitură s-a transformat într-o intervenție costisitoare, chiar și pentru un mecanic cu experiență în domeniul mașinilor electrice.

VEZI ȘI: Tragedie în SUA: o femeie a murit după ce un Tesla a intrat într-o casă. Un alt șofer a ajuns cu mașina direct într-o piscină

Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume. Tesla îi oferă 1.000 de miliarde de dolari. Care sunt condițiile