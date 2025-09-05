Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume. Tesla îi oferă 1.000 de miliarde de dolari. Care sunt condițiile

Elon Musk, deja cea mai bogată persoană din lume, ar putea deveni primul trilionar după ce Consiliul de Administrație al Tesla a dezvăluit noul pachet salarial pe care i-l oferă directorului său general.

Oferta are scopul de a-l menține pe Musk concentrat asupra activității producătorului de vehicule electrice, conform CNN.

Care sunt reperele pe care Tesla trebuie să le atingă

Propunerea stabilește o serie de repere ambițioase pe care Musk trebuie să le atingă în următorii zece ani, ca condiție pentru a primi pachetul integral.

Pachetul i-ar oferi lui Musk peste 420 de milioane de acțiuni suplimentare în Tesla, dar doar dacă compania crește mult peste valoarea sa actuală, la o capitalizare de piață mult mai mare decât orice companie a atins vreodată.

Acțiunile companiei ar trebui să atingă o valoare totală de 8.500 de miliarde de dolari pentru ca Musk să obțină toate acțiunile.

Valoarea este mult peste capitalizarea actuală de piață de 1.100 de miliarde de dolari a Tesla și aproximativ dublu față de valoarea actuală de piață a Nvidia, cea mai valoroasă companie pe piață.

Ce avere are Elon Musk în prezent

În prezent Musk deține 410 milioane de acțiuni Tesla, în valoare de 139 de miliarde de dolari.

Această participație, împreună cu acțiunile sale în xAI, compania de rachete SpaceX și alte câteva companii pe care le-a înființat și le conduce, l-au făcut pe Musk cea mai bogată persoană de pe planetă, cu o avere de 378 de miliarde de dolari.

Acțiunile Tesla aproape și-au dublat valoarea până la un preț record între ziua alegerilor prezidențiale din America și jumătatea lunii decembrie 2024, deoarece investitorii au pariat că legăturile strânse ale lui Musk cu președintele Donald Trump ar fi un avantaj pentru Tesla.

Dar, pe măsură ce Tesla s-a confruntat cu proteste și scăderea vânzărilor și a profiturilor, după o reacție negativă la legăturile lui Musk cu Trump (înainte ca cei doi să se certe), toate aceste lucruri au dus la pierderea câștigurilor acțiunilor Tesla.

Acțiunile au recuperat o parte din aceste pierderi, dar sunt încă în scădere cu 26% față de vârful din decembrie.

Ce planuri are Elon Musk

Cu toate acestea, Musk și fanii săi de pe Wall Street insistă că compania este bine poziționată pentru a crește și mai mult dar și pentru a avea mai mult succes în viitor.

Musk prezice că planurile sale pentru mașini autonome – inclusiv un serviciu de robotaxi – vor crea profituri masive și valoare pentru acționari. Robotaxiurile ar oferi curse pasagerilor și le-ar permite, de asemenea, proprietarilor de Tesla să-și închirieze mașinile pentru călătorii fără șofer atunci când nu sunt utilizate.

Musk a promis, de asemenea, o linie de roboți umanoizi care ar putea aduce vânzări chiar mai mari decât afacerea auto a Tesla.

De ce Tesla vrea ca Musk să nu se concentreze pe alte proiecte

Tesla a vorbit despre importanța de a-l menține pe Musk concentrat pe Tesla în viitor.

Pe lângă numeroasele sale interese de afaceri, el rămâne activ în politică, în ciuda certurilor sale cu președintele Trump, și a anunțat planuri de a forma un al treilea partid politic.

Tesla a spus că, în timpul negocierilor privind pachetul salarial, „Musk a ridicat, de asemenea, posibilitatea ca el să urmărească alte interese care i-ar putea oferi o influență mai mare dacă nu ar primi astfel de asigurări.”

