Acasă » Știri » Știri externe » Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume. Tesla îi oferă 1.000 de miliarde de dolari. Care sunt condițiile

Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume. Tesla îi oferă 1.000 de miliarde de dolari. Care sunt condițiile

De: Adrian Sabau 05/09/2025 | 18:00
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume. Tesla îi oferă 1.000 de miliarde de dolari. Care sunt condițiile
Elon Musk. Foto: Profimedia

Elon Musk, deja cea mai bogată persoană din lume, ar putea deveni primul trilionar după ce Consiliul de Administrație al Tesla a dezvăluit noul pachet salarial pe care i-l oferă directorului său general.

Oferta are scopul de a-l menține pe Musk concentrat asupra activității producătorului de vehicule electrice, conform CNN.

Care sunt reperele pe care Tesla trebuie să le atingă

Propunerea stabilește o serie de repere ambițioase pe care Musk trebuie să le atingă în următorii zece ani, ca condiție pentru a primi pachetul integral.

Pachetul i-ar oferi lui Musk peste 420 de milioane de acțiuni suplimentare în Tesla, dar doar dacă compania crește mult peste valoarea sa actuală, la o capitalizare de piață mult mai mare decât orice companie a atins vreodată.

Acțiunile companiei ar trebui să atingă o valoare totală de 8.500 de miliarde de dolari pentru ca Musk să obțină toate acțiunile.

Valoarea este mult peste capitalizarea actuală de piață de 1.100 de miliarde de dolari a Tesla și aproximativ dublu față de valoarea actuală de piață a Nvidia, cea mai valoroasă companie pe piață.

Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...

Ce avere are Elon Musk în prezent

În prezent Musk deține 410 milioane de acțiuni Tesla, în valoare de 139 de miliarde de dolari.

Această participație, împreună cu acțiunile sale în xAI, compania de rachete SpaceX și alte câteva companii pe care le-a înființat și le conduce, l-au făcut pe Musk cea mai bogată persoană de pe planetă, cu o avere de 378 de miliarde de dolari.

Acțiunile Tesla aproape și-au dublat valoarea până la un preț record între ziua alegerilor prezidențiale din America și jumătatea lunii decembrie 2024, deoarece investitorii au pariat că legăturile strânse ale lui Musk cu președintele Donald Trump ar fi un avantaj pentru Tesla.

Dar, pe măsură ce Tesla s-a confruntat cu proteste și scăderea vânzărilor și a profiturilor, după o reacție negativă la legăturile lui Musk cu Trump (înainte ca cei doi să se certe), toate aceste lucruri au dus la pierderea câștigurilor acțiunilor Tesla.

Acțiunile au recuperat o parte din aceste pierderi, dar sunt încă în scădere cu 26% față de vârful din decembrie.

Ce planuri are Elon Musk

Cu toate acestea, Musk și fanii săi de pe Wall Street insistă că compania este bine poziționată pentru a crește și mai mult dar și pentru a avea mai mult succes în viitor.

Musk prezice că planurile sale pentru mașini autonome – inclusiv un serviciu de robotaxi – vor crea profituri masive și valoare pentru acționari. Robotaxiurile ar oferi curse pasagerilor și le-ar permite, de asemenea, proprietarilor de Tesla să-și închirieze mașinile pentru călătorii fără șofer atunci când nu sunt utilizate.

Musk a promis, de asemenea, o linie de roboți umanoizi care ar putea aduce vânzări chiar mai mari decât afacerea auto a Tesla.

De ce Tesla vrea ca Musk să nu se concentreze pe alte proiecte

Tesla a vorbit despre importanța de a-l menține pe Musk concentrat pe Tesla în viitor.

Pe lângă numeroasele sale interese de afaceri, el rămâne activ în politică, în ciuda certurilor sale cu președintele Trump, și a anunțat planuri de a forma un al treilea partid politic.

Tesla a spus că, în timpul negocierilor privind pachetul salarial, „Musk a ridicat, de asemenea, posibilitatea ca el să urmărească alte interese care i-ar putea oferi o influență mai mare dacă nu ar primi astfel de asigurări.”

(Citește și: Chatbotul lui Elon Musk a scăpat de sub control. La cererea utilizatorilor, xAI a pus la cale asasinarea miliardarului)

Tags:
Iți recomandăm
Joe Biden a fost operat de cancer. Care este starea fostului președinte american
Știri externe
Joe Biden a fost operat de cancer. Care este starea fostului președinte american
Lumea fotbalului fierbe. Lamine Yamal ar fi fost părăsit pentru un star de la Real Madrid
Showbiz internațional
Lumea fotbalului fierbe. Lamine Yamal ar fi fost părăsit pentru un star de la Real Madrid
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
Mediafax
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord
Gandul.ro
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale...
Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux din Mallorca. Cine ar fi vedeta care a plătit masa: „Am nevoie de prieteni ca ăștia”
Adevarul
Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux...
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
Digi24
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut...
Ce pedeapsă a primit proprietarul menajeriei din Zăhărești, unde doi copii au fost răniți de animale
Mediafax
Ce pedeapsă a primit proprietarul menajeriei din Zăhărești, unde doi copii au fost...
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai....
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
Digi 24
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit....
AUR îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea dacă nu face referendum privind trimiterea de trupe în Ucraina. Care e poziția României
Digi24
AUR îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea dacă nu face referendum privind trimiterea de...
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a...
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în...
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și...
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
kfetele.ro
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
observatornews.ro
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase...
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
go4it.ro
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Cum decurge, de fapt, un concurs de angajare la o companie de stat: vechii șefi devin noii șefi. Motivul hilar invocat pentru excluderea unui fost director
Fanatik.ro
Cum decurge, de fapt, un concurs de angajare la o companie de stat: vechii șefi...
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11...
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Vedeta care avea TAXĂ PE KILOGRAM s-a căsătorit pe plajă într-o rochie mulată fabuloasă
Romania TV
Vedeta care avea TAXĂ PE KILOGRAM s-a căsătorit pe plajă într-o rochie mulată fabuloasă
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Plata pensiei se suspendă. Casa de Pensii avertizează: Să trimită document până pe 18 septembrie
Capital.ro
Plata pensiei se suspendă. Casa de Pensii avertizează: Să trimită document până pe 18 septembrie
Oana Mizil și Marian Vanghelie, față în față după marele scandal
evz.ro
Oana Mizil și Marian Vanghelie, față în față după marele scandal
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie
Gandul.ro
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală...
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
as.ro
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel...
Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată Andra
A1
Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9....
HOROSCOP de weekend, 6-7 septembrie 2025. O zodie este în centrul atenției! Aceasta primește o veste bună care îi schimbă total starea de spirit. Astrele arată că o așteaptă două zile pline de surprize
radioimpuls.ro
HOROSCOP de weekend, 6-7 septembrie 2025. O zodie este în centrul atenției! Aceasta primește o...
Ce studii are, de fapt, Irina Manea. Soția lui Cristi Manea este în prezent o voce puternică în mediul online
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Irina Manea. Soția lui Cristi Manea este în prezent o...
Kurt Zouma, transferul șoc al CFR Cluj, are cel mai mare salariu din istoria fotbalului românesc! Dezvăluiri incredibile. Exclusiv
Fanatik.ro
Kurt Zouma, transferul șoc al CFR Cluj, are cel mai mare salariu din istoria fotbalului...
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Loredana, surpriză de proporţii! I s-a îndeplinit visul după 30 de ani: „A fost o propunere pe ...
Loredana, surpriză de proporţii! I s-a îndeplinit visul după 30 de ani: „A fost o propunere pe care o așteptam”
Țara în care românii nu mai au bani să își facă vacanțele: „Acum e ca Monaco. Localnicii nu ...
Țara în care românii nu mai au bani să își facă vacanțele: „Acum e ca Monaco. Localnicii nu mai au loc”
Cu ce s-a ales ispita Andrușca după scurta relație cu Andrei Lemnaru, după Insula Iubirii: „Am ...
Cu ce s-a ales ispita Andrușca după scurta relație cu Andrei Lemnaru, după Insula Iubirii: „Am rămas cu…”
Când se livrează pensiile în luna septembrie 2025. Ce pensionari vor lua banii abia pe data de 20
Când se livrează pensiile în luna septembrie 2025. Ce pensionari vor lua banii abia pe data de 20
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care Mattia i l-a dat Biancăi Dan. Ispita de la Insula Iubirii a recunoscut ...
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care Mattia i l-a dat Biancăi Dan. Ispita de la Insula Iubirii a recunoscut abia după finală
Cum arăta Oana Monea înainte de operațiile estetice. Ispita este de nerecunoscut
Cum arăta Oana Monea înainte de operațiile estetice. Ispita este de nerecunoscut
Vezi toate știrile
×