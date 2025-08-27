De-a lungul timpului, chatbotul lui Elon Musk a avut mai multe derapaje. Recent, acesta a scăpat de sub control și a pus la cale un asasinat împotriva miliardarului. A făcut-o la cererea mai multor utilizatori, iar totul a fost făcut public. Experții trag un semnal de alarmă în legătură cu acest episod.

Compania de inteligență artificială a lui Elon Musk, xAI, se află în mijlocul unui scandal monstru. Chatbotul împărtășește opinii și oferă context pentru utilizatorii de pe platforma X, a lui Elon Musk, atunci când aceștia îl etichetează sub o postare și îi adresează întrebări. Grok a fost deja implicat în diverse controverse.

Recent, Chatbotul de inteligență artificială a avut mai multe derapaje care au ajuns în spațiul public – după ce mai multe conversați cu utilizatorii au fost făcute publice. Chatbotul i-a învățat pe internauți cum să producă droguri, cum să construiască material explozibil și chiar cum să-l asasineze pe Elon Musk – prezentând un plan detaliat. În doar 24 de ore, peste 370.000 de conversații ale utilizatorilor au fost expuse public prin intermediul motoarelor de căutare.

Este alertă în compania de inteligență artificială a lui Elon Musk

Compania de inteligență artificială a lui Elon Musk a intrat într-o cursă cronometru pentru a limita consecințele, dar și pentru a repara defecțiunea care ar fi cauzat scurgerea informațiilor. Ulterior, chatbotul lui Musk a refuzat să mai dezvolte subiecte care implicau violență.

Experții trag acum semnale de alarmă și se declară îngrijorați cu privire la faptul că unele conversații ajung în mediul online – mai ales că utilizatorii le dezvăluie chatboților tot, de la stările de sănătate mintală, până la modul în care își conduc afacerile. Mai mult, unii oameni intră într-o psihoza AI, adică au discuții interminabile cu inteligența artificială și ajung să creadă că aceștia sunt conștienți sau înzestrați cu puteri supraomenești.

