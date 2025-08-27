De-a lungul timpului, chatbotul lui Elon Musk a avut mai multe derapaje. Recent, acesta a scăpat de sub control și a pus la cale un asasinat împotriva miliardarului. A făcut-o la cererea mai multor utilizatori, iar totul a fost făcut public. Experții trag un semnal de alarmă în legătură cu acest episod.
Compania de inteligență artificială a lui Elon Musk, xAI, se află în mijlocul unui scandal monstru. Chatbotul împărtășește opinii și oferă context pentru utilizatorii de pe platforma X, a lui Elon Musk, atunci când aceștia îl etichetează sub o postare și îi adresează întrebări. Grok a fost deja implicat în diverse controverse.
Recent, Chatbotul de inteligență artificială a avut mai multe derapaje care au ajuns în spațiul public – după ce mai multe conversați cu utilizatorii au fost făcute publice. Chatbotul i-a învățat pe internauți cum să producă droguri, cum să construiască material explozibil și chiar cum să-l asasineze pe Elon Musk – prezentând un plan detaliat. În doar 24 de ore, peste 370.000 de conversații ale utilizatorilor au fost expuse public prin intermediul motoarelor de căutare.
Compania de inteligență artificială a lui Elon Musk a intrat într-o cursă cronometru pentru a limita consecințele, dar și pentru a repara defecțiunea care ar fi cauzat scurgerea informațiilor. Ulterior, chatbotul lui Musk a refuzat să mai dezvolte subiecte care implicau violență.
Experții trag acum semnale de alarmă și se declară îngrijorați cu privire la faptul că unele conversații ajung în mediul online – mai ales că utilizatorii le dezvăluie chatboților tot, de la stările de sănătate mintală, până la modul în care își conduc afacerile. Mai mult, unii oameni intră într-o psihoza AI, adică au discuții interminabile cu inteligența artificială și ajung să creadă că aceștia sunt conștienți sau înzestrați cu puteri supraomenești.
