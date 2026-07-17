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Temperaturi de foc în România. Zonele în care termometrele vor arăta 37 de grade

De: Andreea Stăncescu 17/07/2026 | 12:05
Temperaturi de foc în România. Zonele în care termometrele vor arăta 37 de grade
Zonele în care vor fi 37de grade în România
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Temperaturi de foc în mai multe zone din România. Peste 35 de grade vor fi în mai multe regiuni ale țării, iar meteorologii avertizează că valul de căldură se va intensifica în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, pe lângă caniculă și disconfort termic accentuat, unele zone vor fi afectate și de furtuni puternice, însoțite de vijelii, grindină și ploi torențiale.

Potrivit prognozei ANM, valul de căldură se va manifesta în intervalul 17 iulie, ora 12:00 – 19 iulie, ora 22:00. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul, sudul și sud-estul țării, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua senzația de disconfort.

Mai multe zone din România, afectate de caniculă

Vineri, canicula va afecta Crișana, Banatul și vestul Olteniei. Sâmbătă, temperaturile foarte ridicate se vor extinde în sudul Olteniei și în mare parte din Muntenia, iar duminică se vor menține local în aceste regiuni. Maximele vor ajunge la 35-37 de grade, iar în vestul și sudul țării sunt prognozate nopți tropicale, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20-22 de grade.

ANM a emis și un Cod galben de caniculă pentru mai multe județe din vestul și sudul României, inclusiv pentru municipiul București. Meteorologii avertizează că temperaturile ridicate și umiditatea crescută vor crea condiții de disconfort termic accentuat.

Pe lângă căldură, sunt așteptate și fenomene de instabilitate atmosferică. Vineri, în nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de până la 70 km/h și grindină. Cantitățile de apă pot depăși izolat 30 l/mp.

Sâmbătă, furtunile se vor extinde în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei și în nord-vestul Munteniei și al Moldovei. Sunt estimate ploi abundente, vijelii și grindină, iar pe alocuri se pot acumula peste 40-50 l/mp.

Și Bucureștiul va traversa un sfârșit de săptămână canicular. Temperaturile maxime vor atinge 34-36 de grade vineri și sâmbătă, iar duminică se vor menține în jurul valorii de 35 de grade.

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