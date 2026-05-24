Călin Donca intervine în scandalul Pescobar! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu restaurantul din Londra

De: Emanuela Cristescu 24/05/2026 | 17:35
Călin Donca (42 de ani) a avut o reacție neașteptată după ce a aflat că restaurantul lui Pescobar din Londra s-a închis. Afaceristul s-a arătat revoltat de comentariile apărute pe internet la adresa lui Paul Nicolau și a transmis un mesaj dur despre românii care se bucură de eșecul altor români plecați în străinătate.

Afaceristul a spus că nu i se pare normal ca românii să se bucure de un astfel de moment și că se aștepta ca aceștia să îl susțină pe omul de afaceri care s-a zbătut să își deschidă un business în străinătate.

Călin Donca, reacție neașteptată

Donca a precizat că nu îl cunoaște personal pe Pescobar, dar că nu are cum să fie bucuros în momentul în care o afacere se închide. În opinia lui, reacțiile apărute în online arată încă o dată cât de ușor se transformă succesul sau eșecul cuiva într-un subiect de „spectacol” pe rețelele sociale.

„S-a închis locația lui Pescobar din Londra. Este primul video pe care îl fac despre afacerile lui Paul Nicolau, pentru că m-am trezit de dimineață, am deschis telefonul și am primit o avalanșă de mesaje despre închiderea locației.

Am intrat în comentarii și vreau să vă spun doar câteva dintre ele. Chiar le-am făcut poză: «Un pușcăriaș țepar, la pușcărie», «Toți papagalii care au tangențe cu el o să pice». Cam așa arată 90% dintre comentarii.

Ce medicament trebuie inventat ca românul să își susțină românul de lângă el? Pentru mine, faptul că un român are o afacere de succes în Londra este o mare mândrie. Iar atunci când un român închide, este o mare tristețe.

Nici măcar nu vorbesc despre Paul Nicolau, pentru că nu îl cunosc. L-am văzut de câteva ori la evenimente, dar este un om care muncește, a muncit, s-a dezvoltat. Este român, ca și mine. Dușmanul românului nu este străinul din Londra, ci românul din Londra. Acela se bucură dacă un alt român nu are succes. Oare ne mai vindecăm vreodată?”, a spus Donca.

De ce s-a închis, de fapt, restaurantul lui Pescobar

Restaurantul „Octopus Kebab”, deschis la Londra de omul de afaceri Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, ar fi fost închis, iar motivul ar fi unul cu miză financiară serioasă. Potrivit unor informații apărute, spațiul din Camden Market ar fi fost închis de proprietari după ce firma care administra afacerea ar fi acumulat restanțe la plata chiriei.

Ar fi fost vorba despre o posibilă încălcare a contractului de închiriere, ceea ce ar fi dus la întreruperea activității restaurantului. Pescobar a declarat, pentru CANCAN.RO, că nu are nicio datorie și că totul este o minciună.

„Nu e adevărat deloc. Eu am de luat pe garanție 100.000 de lire, ei o chirie de 10.000”, a declarat acestal

