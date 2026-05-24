Pescobar, "demascat" de un jurnalist? De când ar fi pierdut restaurantul din Londra, de fapt

De: David Ioan 24/05/2026 | 13:06
Steffie Banu, jurnalist civic, a postat pe Facebook un mesaj care a stârnit reacții în lanț și a reaprins discuțiile despre afacerile lui Pescobar din Marea Britanie.

Postarea, scrisă într-un ton ironic și acid, pare să confirme ceea ce mulți suspectau deja: că celebrul antreprenor nu mai are nicio legătură oficială cu restaurantul din Londra. Într-o comunitate online care l-a ridicat rapid la rangul de „patron internațional”, mesajul a venit ca o lovitură de imagine.

Pescobar, ”demascat” de un jurnalist?

“Cică Pescobar nu mai are restaurant pă Londra. Tare fraierică e comunitatea asta! Paulică Pescobar a fost patron fix 2 săptămâni şi atât. Băi, pe voi vă prosteşte oricine cum vrea, că nu verificați nimic şi credeți tot ce vi se minte frumos în față.”

Postarea a devenit virală în câteva ore, iar tonul direct a atras sute de comentarii. Mulți au interpretat mesajul ca o „demascare” a lui Pescobar, care ar fi folosit imaginea restaurantului londonez doar pentru a-și consolida reputația de om de afaceri de succes.

Jurnalistul continuă în același registru ironic, explicând că a observat situația încă de la început, dar a preferat să vadă cât timp va dura până când publicul va realiza adevărul.

“Eu am vāzut imediat, dar am lăsat să văd la câte evenimente, podcasturi şi pupincureli îl mai chemați până realizați că omul nici nu mai e oficial pe aici. Tz, tz, tz! Topu de pă lume sunteți voi!”

Critica a vizat nu doar publicul, ci și influencerii și organizatorii de evenimente care l-au invitat pe Pescobar fără să verifice statutul real al afacerii sale.

De când ar fi pierdut restaurantul din Londra, de fapt

În final, Steffie Banu a încheiat cu o ironie tăioasă:

“Ia, poate-l chemați la vreo gală d’aia de aur să dea nişte diplome de excelență.”

Mesajul a fost interpretat ca o satiră la adresa sistemului de promovare din mediul online, unde imaginea publică pare să conteze mai mult decât faptele.

Documentele oficiale confirmă că Paul Nicolau, alias Pescobar, a fost director al firmei din Londra doar între 16 și 30 septembrie 2024, o perioadă de exact două săptămâni.

Foto: Facebook

Astfel, postarea nu doar că a fost acidă, ci și perfect documentată.

