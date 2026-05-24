Pescobar, omul care închide restaurante și face profit de milioane. Ce nu s-a spus despre Londra

Pescobar a reacționat ferm după scandalul declanșat la Londra, unde trei dintre locațiile sale din Camden Market au fost închise, iar imaginile cu notice-ul afișat la ușă au circulat intens pe rețelele sociale.

Antreprenorul a transmis un mesaj amplu, în stilul său direct, în care a explicat contextul real și a subliniat că nu este vorba despre un eșec, ci despre o mutare strategică de business.

Pescobar, omul care închide restaurante și face profit de milioane

„Dragilor, bună dimineața! Se pare că mulți dintre voi ați uitat un pic cum stă treaba. Nu vreau să fiu arogant, dar eu întotdeauna am vorbit doar prin fapte. Și faptele mă pun pe primul loc în a fi deținătorul celuilalt lanț de restaurante la nivel european.”

Pescobar a insistat că lanțul său rămâne în plină expansiune, chiar dacă a închis trei locații la Londra.

„Lanț românesc de restaurante la nivel european. Da, eu, Paul Nicolau, Pescobar sau cum vreți voi. Acum, chiar dacă am închis trei locații la Londra, tot rămân ownerul celor mai mari lanțuri de restaurante din Europa, cu o sucursală abia deschisă la Viena și, în două săptămâni, cu cea de-a doua la Viena.”

El a reamintit și celelalte puncte de lucru:

„Restaurantele, să vi le reamintesc, sunt la Bruxelles, în Karlsruhe, la Viena și mai urmează și alte capitale europene.”

În ceea ce privește notificarea afișată în Camden Market, Pescobar a explicat că situația a fost interpretată greșit.

„Strict legat de faptul că am închis acolo și că am primit acest notice, că n-am plătit de șapte zile, pe lângă faptul că el a fost abuziv, acest notice care a fost pus acolo, de altfel, a doua zi a fost și dat jos de către cei de la Camden.”

Ce nu s-a spus despre Londra

El a precizat și motivul real al neplății:

„Da, n-am mai vrut să plătesc ultima chirie, datorită faptului că eu am 100 de mii garanții și n-am închis una, am închis trei locații, ca să știți cum stăm, motivul fiind relocarea în alta.”

Antreprenorul a explicat că programul scurt din Camden Market nu se potrivea cu tipul său de meniu.

„Acolo, la Camden Market, programul este doar de șase ore, pentru că seara, după șase, nu mai e absolut nimeni în piața aceasta, în Camden Market. Eu am un meniu și un produs, platourile acestea mari care vin însoțite de sticle de vin, care sunt mai mult de seară.”

Pe lângă clarificările legate de Londra, Pescobar a publicat și situația financiară reală a companiei sale, Nedsea SRL, care administrează rețeaua Taverna Racilor. Datele oficiale de bilanț pentru anul 2024 arată o performanță impresionantă: o cifră de afaceri de 71.923.823 RON (aproximativ 14,4 milioane de euro) și un profit net de 33.921.580 RON (aproape 6,8 milioane de euro), cu un număr mediu de 141 de angajați.

Rețeaua include mai multe puncte de lucru la nivel național, precum locațiile din București și Bacău.

„Rog să publicați și situația reală, dacă se poate”, a scris Pescobar, subliniind că performanța sa financiară este una dintre cele mai mari din industria HoReCa românească.

În final, Pescobar a transmis mesajul său obișnuit către public:

„Am restaurantele încă cele mai pline din România, ca să știți cum stăm. Mai nou am normalizat și prețurile burgerilor, ați înțeles? Așa că atunci când mă vedeți pe stradă, să-mi sărutați mâna, să-mi ziceți mare mulțumesc! Eu chiar vă mulțumesc vouă! Love!”

