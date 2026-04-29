30 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Credincioșii îl prăznuiesc pe unul dintre cei Doisprezece Apostoli ai Mântuitorului

De: Alina Drăgan 29/04/2026 | 14:59
Ziua de 30 aprilie aduce o sărbătoare importantă pentru credincioși. În această zi este prăznuit Sfântul Apostol Iacov, unul dintre cei Doisprezece Apostoli ai Mântuitorului. Deși oamenii sunt mai puțin familiarizați cu acest sfânt, biserica ortodoxă îi acordă o importanță aparte.

Sfântul Apostol Iacov a fost fratele Sfântului Ioan Evanghelistul și unul dintre cei Doisprezece Apostoli ai Mântuitorului. Iar alături de fratele său, acesta a renunțat la viața sa și l-a urmat pe Iisus. Acum acesta este prăznuit în fiecare an în data de 30 aprilie.

Joi, 30 aprilie, este prăznuit Sfântul Apostol Iacov, unul dintre cei Doisprezece Apostoli ai Mântuitorului și primul dintre ei care a murit ca martir, fiind ucis cu sabia din ordinul lui Irod Agripa I în anul 44 d.Hr. Sfântul Apostol Iacov şi fratele său l-au părăsit pe tatăl lor, Zevedei, precum şi activitatea de pescar, pentru a urma lui Hristos.

Alături de Petru și Ioan, Iacov a făcut parte din grupul celor trei ucenici apropiați Mântuitorului. Sfintele Evanghelii amintesc faptul că Apostolul Iacov a fost martor la Schimbarea la Faţă, de pe Muntele Tabor, dar şi la cele întâmplate în Grădina Ghetsimani.

După Cincizecime, Sfântul Apostol Iacov a predicat Evanghelia în mai multe locuri, ajungând până în Spania. Mai apoi, după întoarcerea în Ierusalim, acesta a pătimit multe chinuri din partea iudeilor. Dar, prin cuvântările sale a reuşit să aducă mulţi iudei şi păgâni la credinţa în Hristos. Dintre aceştia, tradiţia i-a consemnat pe vrăjitorul Hermoghen, pe ucenicul acestuia, Filip, şi pe Iosia, toţi opozanţi ai Apostolului.

Tot în ziua de 30 aprilie se face pomenirea și Sfântului Ignatie Briancianinov, Sfântului Clement, Sfântului Mucenic Maxim, Sfântului Mucenic Vasile (episcopul Amasiei), Sfântului Donat (episcopul Evriei), Sfânta Muceniță Arghira.

 

