După Alex Bodi, și Dani Oțil a ironizat-o pe Ramona Olaru după relația pasageră cu Steve Ant. Cum a răspuns asistenta TV

Despărțirea dintre Ramona Olaru și Steve Ant continuă să fie unul dintre subiectele intens discutate în zona mondenă, mai ales după aparițiile recente din emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde discuțiile au luat o turnură ironică și au alimentat noi speculații în mediul online.

În ultimele zile, relația celor doi a fost din nou adusă în atenția publicului, după ce în spațiul public au apărut semnale că povestea lor s-ar fi încheiat, chiar dacă niciuna dintre părți nu a oferit o confirmare clară și oficială. Absența aparițiilor comune și schimbările de ton din aparițiile publice ale asistentei TV au fost interpretate de urmăritori ca indicii ale unei separări deja produse.

După Alex Bodi, și Dani Oțil a ironizat-o pe Ramona Olaru

Discuțiile au fost amplificate în cadrul unei ediții recente a emisiunii de dimineață, unde subiectul relațiilor personale a fost introdus într-o manieră ușor ironică. În timpul intervenției sale, Dani Oțil a făcut referiri generale la gestionarea stresului în viața personală, adresând întrebări cu subînțeles către colegii săi de platou, inclusiv către Ramona Olaru și Cuza. Contextul a fost unul relaxat, specific formatului emisiunii.

Reacția Ramonei Olaru a venit într-un registru glumeț și ferm în același timp, fiind construită pe ideea de detașare față de situațiile care îi pot afecta echilibrul personal. Tonul abordat a sugerat o delimitare clară de orice factor de stres, cu accent pe menținerea unei vieți liniștite și pozitive.

„Voi, Cuza, Ramona, ați eliminat stresul din viețile voastre? Dacă da, acum câte zile?”, a întrebat Dani Oțil. „Acum eu elimin stresul în fiecare zi. De fiecare dată când apare, îl elimin pe moment. Nu mai stau la discuții. Viața mea este prea roz ca să fie întunecată de chestiile astea nepotrivite.”, a spus Ramona Olaru.

Pe lângă aceste discuții, au apărut și reacții din partea altor persoane publice, printre care și Alex Bodi, cunoscut pentru prezența sa constantă în spațiul monden și pentru comentariile tranșante pe teme de actualitate. Acesta a intervenit în discuțiile din mediul online într-un ton critic și ironic, reluând tema relațiilor și a percepțiilor despre bani și fericire în cuplu, ceea ce a adăugat un nou strat de vizibilitate întregului subiect.

„Banii nu aduc fericirea și dacă îi ai…iar dacă nu, nasoleanu’!!acum cântă în araba…cu uleiul de măsline nu s a înțeles bine !!!”, a transmis Alex Bodi.

