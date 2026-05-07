Roșiile din Maroc, tot mai comune în România. De ce nu sunt transportate direct în țara noastră

De: Denisa Crăciun 07/05/2026 | 14:52
Roșiile din Maroc au luat cu asalt piețele și supermarketurile din țara noastră. Gustul și prețul avantajos îi fac pe mulți să le aleagă, în detrimentul celor românești. Ambasadorul Marocului a vorbit despre importarea legumelor în România.

Legumele din import sunt din ce în ce mai căutate de români. Deși gustul celor românești rămâne incomparabil, prețul avantajos îi face pe oameni să se îndrepte către cele de peste hotare. Acest lucru se întâmplă și dacă vorbim de roșiile din Maroc. Ambasadorul marocan a explicat că importă în marea majoritate a țărilor din Europa, iar de aceea statul său s-a adaptat regulilor europene. În plus, el a mai afirmat faptul că legumele nu sunt transportate direct în România, dar și că toate sunt testate înainte de a ajunge în piețe.

Roșiile din Maroc, apreciate de români

Ambasadorul din Maroc, Hassan Abouyoub, a vorbit despre legumele care sunt aduse din țara sa în România și nu numai. El a precizat că roșiile nu sunt transportate în mod direct la noi.

Ştiu Portul Constanţa din 1978, am văzut o evoluţie importantă a portului ca tehnologie, dar suntem victimele logisticii, a transmis Hassan Abouyoub.

Bărbatul a mai adăugat faptul că efectele acordului Mercosur nu ar trebui să aibă efecte negative asupra Europei, însă acest lucru deja se întâmplă, iar controlul sanitar poate reprezenta o dificultate din punct de vedere logistic. Mai mult decât atât, nu există încă soluții pentru situația în care sunt puși, mai ales că exportă numeroase fructe și legume, care ar valora în jur de patru miliarde de euro.

Cred că nu vor fi efecte negative asupra Europei. Problema este cu controlul sanitar. Aceasta este problema majoră şi nu avem nişte soluţii foarte clare. Noi suntem un exportator mare. Exportăm patru miliarde de euro în legume şi fructe. Totul este testat şi controlat în Maroc pentru că trebuie să certificăm produsele, a mai spus ambasadorul marocan.

Totuși, un lucru important de menționat despre roșiile aduse din Maroc este că sunt testate de fiecare dată pentru pesticide, tocmai pentru a se asigura calitatea și siguranța lor pentru consum.

La noi este un control sistematic pentru pesticide. În America Latină şi în America în general este o filosofie diferită legată de pesticide şi antibiotice. Antibioticele se folosesc pentru a mări nivelul de grăsime sau pentru îngrăşarea animalelor. În Europa este interzis. Şi la noi la fel, pentru că noi am preluat prevederile din Europa, a mai precizat el.

De ce nu sunt transportate legumele direct în România

Ambasadorul Hassan a explicat că motivul pentru care nu sunt transportate în mod direct către România ține de logistică. De asemenea, el a declarat că România are cea mai bună poziție din acest punct de vedere, însă nu este dezvoltată.

Noi importăm oi din Constanţa, Hunedoara şi exportăm, nu direct în România, din motive logistice, în special din Olanda şi din Franţa, exportăm multe fructe, roşii pe care le aveţi din Maroc. Marocul este exportator lider în domeniul fructelor. Am încercat să găsesc o soluţie pentru această logistică, având în vedere faptul că România are cea mai bună poziţie dată de Dumnezeu, pentru logistică, dar nu este dezvoltată suficient, a explicat Hassan.

