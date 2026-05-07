Jurnalista Mara Bănică (50 de ani) a transmis un mesaj emoționant de ziua prietenei sale, Adriana Bahmuțeanu (52 de ani). Ea a povestit că parcursul fostului partenere a lui Silviu Prigoană nu a fost ușor și că a făcut tot ce a putut pentru copiii săi. Pe 7 mai, fosta soție a lui Silviu Prigoană a împlinit 52 de ani.

Mara Bănică a postat o fotografie cu aceasta și un mesaj pentru copiii săi. Jurnalista a spus că fosta soție a lui Silviu Prigoană a făcut o să își iubească copiii până va închide ochii și că este în stare să facă imposibilul pentru ei.

Mara Bănică, mesaj emoționant de ziua Adrianei Bahmuțeanu

Mara Bănică a povestit că Adriana Bahmuțeanu s-a zbătut toată viața să facă bani pentru copiii ei și să le ofere tot nevoie. Ea a mai spus că jurnalista nu avea o situație foarte bună financiară, dar că a încercat să își răsfețe copiii cât mai mult.

„Dragă Maxi și Eduard, Nu găsesc altă poză cu tipa din imagine, deși cred că avem câteva zeci de fotografii împreună. Pe vremea când e făcută fotografia, tipa din imagine se zbătea să găsească banii necesari să vă cumpere toate gadgeturile din lumea asta, chiar dacă nu era deloc cea mai înstărită femeie din lume. Tipa asta vă va iubi până când va închide ochii.

Vă știu de când v-ați născut. Maxi, te-am văzut prima oară un boț de om, îmbrăcat în costum cu papion. Și ea te ținea, mândră, în brațe. Pe tine Eduard, când aveai vreo 4 ani, la o zi de naștere a lui Dima , v-ați încăierat și atunci, și eu, și ea ne-am gândit că peste ani o să râdeți împreună de copilăriile astea.”

Copiii nu au avut voie să vorbească cu ea

Mara Bănică a povestit că a ajutat-o pe Adriana Bahmuțeanu să își vadă copiii în perioada în care Silviu Prigoană le-a interzis să vorbească cu ea.

„Cu tipa din imagine am pus la cale, într-o iarnă, un plan nebun, prin care să vă ia acasă. Aveați interzis să o contactați, îi scriați pe furiș și o implorați să facă ceva să fiți împreună. Tipa din imagini a făcut imposibilul să contruiasca pentru voi. Și a reușit. A construit un pod al iubirii de mamă, de nedistrus. Acum v-a consolidat drumul spre America cea mult dorită de voi amândoi.”

Mara Bănică, sfaturi pentru copiii Adrianei Bahmuțeanu

Mara Bănică a mai spus că un părinte își iartă copiii de fiecare dată și că face sacrificii pentru ei. Jurnalista i-a sfătuit pe copiii Adrianei Bahmuțeanu să o prețuiască mai mult pentru că este singura ființă care își va da viața pentru ei.

„Tipa din imagine vă va aștepta și dincolo de moarte. Tipa din imagine, înainte de a fi prietena mea de peste trei decenii, e mama lui Maxi și Eduard. În iubire, nu e nevoie de scuze, niciodată. Un părinte iartă orice.Oricând. Dacă acum 51 de ani tipa din imagine nu se năștea, voi nu ați fi fost. S-a chinut să vă nască. Să vă crească. Să vă dea de toate când nu a avut de niciunele. Într-un an de Crăciun, tipa din imagine nu avea bani de brad pentru voi. Și totuși, ați avut brad. Maxi, Eduard..este ziua tipei din imagine.Eu nu i urez ei, ci vouă: să fie sănătoasă, să o prețuiți și să știți că oricând, tipa din imagine își va da viața pentru ca voi să fiți bine. La mulți ani, Adriana!”

Mara Bănică și Adriana Bahmuțeanu au o relație de prietenie foarte apropiată de ani întregi. Cele două au fost și colege de breaslă. În perioada în care Bahmu se certa cu Prigoană, Mara i-a luat apărarea fostei soții a afaceristului în toate emisiunile TV. Ea a ajutat-o și după moartea omului de afaceri, în scandalul cu Honorius Prigoană.

