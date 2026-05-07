Acasă » Știri » Mara Bănică, mesaj emoționant de ziua Adrianei Bahmuțeanu. Poza uitată din tinerețea lor

Mara Bănică, mesaj emoționant de ziua Adrianei Bahmuțeanu. Poza uitată din tinerețea lor

De: Emanuela Cristescu 07/05/2026 | 15:17
Mara Bănică, mesaj emoționant de ziua Adrianei Bahmuțeanu. Poza uitată din tinerețea lor
Mara Bănică și Bahmuțeanu. Sursa foto Facebook

Jurnalista Mara Bănică (50 de ani) a transmis un mesaj emoționant de ziua prietenei sale, Adriana Bahmuțeanu (52 de ani). Ea a povestit că parcursul fostului partenere a lui Silviu Prigoană nu a fost ușor și că a făcut tot ce a putut pentru copiii săi. Pe 7 mai, fosta soție a lui Silviu Prigoană a împlinit 52 de ani.

Mara Bănică a postat o fotografie cu aceasta și un mesaj pentru copiii săi. Jurnalista a spus că fosta soție a lui Silviu Prigoană a făcut o să își iubească copiii până va închide ochii și că este în stare să facă imposibilul pentru ei.

Mara Bănică, mesaj emoționant de ziua Adrianei Bahmuțeanu

Mara Bănică a povestit că Adriana Bahmuțeanu s-a zbătut toată viața să facă bani pentru copiii ei și să le ofere tot nevoie. Ea a mai spus că jurnalista nu avea o situație foarte bună financiară, dar că a încercat să își răsfețe copiii cât mai mult.

„Dragă Maxi și Eduard, Nu găsesc altă poză cu tipa din imagine, deși cred că avem câteva zeci de fotografii împreună. Pe vremea când e făcută fotografia, tipa din imagine se zbătea să găsească banii necesari să vă cumpere toate gadgeturile din lumea asta, chiar dacă nu era deloc cea mai înstărită femeie din lume. Tipa asta vă va iubi până când va închide ochii.
Vă știu de când v-ați născut. Maxi, te-am văzut prima oară un boț de om, îmbrăcat în costum cu papion. Și ea te ținea, mândră, în brațe. Pe tine Eduard, când aveai vreo 4 ani, la o zi de naștere a lui Dima , v-ați încăierat și atunci, și eu, și ea ne-am gândit că peste ani o să râdeți împreună de copilăriile astea.”

Mara Bănică și Adriana Bahmuțeanu
Mara Bănică și Adriana Bahmuțeanu. Sursa foto Facebook

Copiii nu au avut voie să vorbească cu ea

Mara Bănică a povestit că a ajutat-o pe Adriana Bahmuțeanu să își vadă copiii în perioada în care Silviu Prigoană le-a interzis să vorbească cu ea.

„Cu tipa din imagine am pus la cale, într-o iarnă, un plan nebun, prin care să vă ia acasă. Aveați interzis să o contactați, îi scriați pe furiș și o implorați să facă ceva să fiți împreună. Tipa din imagini a făcut imposibilul să contruiasca pentru voi. Și a reușit. A construit un pod al iubirii de mamă, de nedistrus. Acum v-a consolidat drumul spre America cea mult dorită de voi amândoi.”

Mara Bănică, sfaturi pentru copiii Adrianei Bahmuțeanu

Mara Bănică a mai spus că un părinte își iartă copiii de fiecare dată și că face sacrificii pentru ei. Jurnalista i-a sfătuit pe copiii Adrianei Bahmuțeanu să o prețuiască mai mult pentru că este singura ființă care își va da viața pentru ei.

Adriana Bahmuțeanu și Prigoană
Adriana Bahmuțeanu și Prigoană. Sursa foto Cancan

„Tipa din imagine vă va aștepta și dincolo de moarte. Tipa din imagine, înainte de a fi prietena mea de peste trei decenii, e mama lui Maxi și Eduard. În iubire, nu e nevoie de scuze, niciodată. Un părinte iartă orice.Oricând. Dacă acum 51 de ani tipa din imagine nu se năștea, voi nu ați fi fost. S-a chinut să vă nască. Să vă crească. Să vă dea de toate când nu a avut de niciunele.

Într-un an de Crăciun, tipa din imagine nu avea bani de brad pentru voi. Și totuși, ați avut brad. Maxi, Eduard..este ziua tipei din imagine.Eu nu i urez ei, ci vouă: să fie sănătoasă, să o prețuiți și să știți că oricând, tipa din imagine își va da viața pentru ca voi să fiți bine. La mulți ani, Adriana!”

Mara Bănică și Adriana Bahmuțeanu au o relație de prietenie foarte apropiată de ani întregi. Cele două au fost și colege de breaslă. În perioada în care Bahmu se certa cu Prigoană, Mara i-a luat apărarea fostei soții a afaceristului în toate emisiunile TV. Ea a ajutat-o și după moartea omului de afaceri, în scandalul cu Honorius Prigoană.

VEZI ȘI: Clipe de groază pentru familia prezentatoarei TV. Fiul Marei Bănică, agresat de un profesor!

Motivul real pentru care Adriana Bahmuțeanu nu a primit nimic din averea lui Silviu Prigoană: „Lucrul ăsta nu-l știe lumea”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Final de lună cu noroc pentru 4 zodii. Apar câștiguri și oportunități neașteptate
Știri
Final de lună cu noroc pentru 4 zodii. Apar câștiguri și oportunități neașteptate
Alimentul care ne scapă de colesterol, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „Dacă sunteți sedentari, ajută”
Știri
Alimentul care ne scapă de colesterol, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „Dacă sunteți sedentari, ajută”
Ce decide că vei fi avea succes: ADN-ul sau mediul în care ai crescut?
Mediafax
Ce decide că vei fi avea succes: ADN-ul sau mediul în care ai...
Ștefan Popescu: Washingtonul confirmă că România nu este vitală pentru Statele Unite
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Washingtonul confirmă că România nu este vitală pentru Statele Unite
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. „Animalul de companie al lui Dracula. Își căuta stăpânul”
Adevarul
Lupii dau târcoale unui oraș din vestul României. „Animalul de companie al lui...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un erou, este un călău economic!„
Mediafax
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia: „Nu este un...
Parteneri
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut la operații estetice. Fanii nici nu au mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
Click.ro
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au daune în istoric
Promotor.ro
De unde aduc românii cele mai multe mașini SH? Însă aproape 9 din 10 au...
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la 25 lei atrage atenția în catalog
go4it.ro
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la...
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
Descopera.ro
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Ștefan Popescu: Washingtonul confirmă că România nu este vitală pentru Statele Unite
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Washingtonul confirmă că România nu este vitală pentru Statele Unite
ULTIMA ORĂ
Final de lună cu noroc pentru 4 zodii. Apar câștiguri și oportunități neașteptate
Final de lună cu noroc pentru 4 zodii. Apar câștiguri și oportunități neașteptate
BANC | Cei 4 doctori: american, german, rus și român
BANC | Cei 4 doctori: american, german, rus și român
Alimentul care ne scapă de colesterol, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „Dacă ...
Alimentul care ne scapă de colesterol, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „Dacă sunteți sedentari, ajută”
Melania Trump i-a transmis un mesaj lui Kate Middleton prin Regina Camilla. Ce cuvinte i-a șoptit prima-doamnă ...
Melania Trump i-a transmis un mesaj lui Kate Middleton prin Regina Camilla. Ce cuvinte i-a șoptit prima-doamnă a SUA
Test de logică exclusiv pentru genii | Câte animale sunt, în total, în această imagine?
Test de logică exclusiv pentru genii | Câte animale sunt, în total, în această imagine?
Partenera de dans a lui Rareș Cojoc n-a ”iertat-o” pe Andreea Popescu. Părinții campionului mondial ...
Partenera de dans a lui Rareș Cojoc n-a ”iertat-o” pe Andreea Popescu. Părinții campionului mondial i-au dat „binecuvântarea” Andreei Matei
Vezi toate știrile