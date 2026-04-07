Când va fi Mircea Lucescu condus pe ultimul drum. Ar putea fi înmormântat cu onoruri militare

Mircea Lucescu s-a stins din viață! Fostul selecționer a decedat luni seara, 7 aprilie. Lumea fotbalului este în doliu. Anunțul decesului a adus multă durere pentru fanii sportului, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online. Când și unde o să fie înmormântat Mircea Lucescu?

Fostul selecționer al naționalei României, al treilea cel mai titrat antrenor din lume, era internat la Spitalul Universitar de Urgență din București de pe 29 martie. După mai multe zile în care medicii au făcut eforturi pentru a-l salva, „Il Luce” s-a stins din viață în această seară, 7 aprilie. Anunțul decesului a fost făcut public de către reprezentanții unității medicale.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români (…) Dumnezeu să îl odihnească!”, au transmis reprezentanții Spitalului Universitar.

Când și unde va fi înmormântat Mircea Lucescu

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, iar vestea a dus multă durere în lumea fotbalului. În contextul momentului de doliu, Federația Română de Fotbal a anunțat că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe termen nedeterminat.

Acum lumea fotbalului se pregătește să îl conducă pe Mircea Lucescu pe ultimul drum. „Il Luce” va fi înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu. Trupul neînsuflețit al fostului selecționer va fi depus joi la Arena Națională.

Programul funeraliilor va începe joi, 9 aprilie, la Arena Națională. Aici aceia care l-au iubit și l-au apreciat pe legendarul antrenor își pot lua rămas bun de la el. Slujba de înmormântare se va oficia vineri dimineața, 10 aprilie, la biserica Sfântul Elefterie. Înmormântarea va avea loc apoi în Cimitirul Bellu, iar aici doar familia lui Mircea Lucescu va avea acces.

Mircea Lucescu își va dormi somnul de veci în locul pe care și l-a ales în urmă cu un deceniu. Cavoul acestuia se află pe aleea principală a cimitirului, unde sunt înmormântate nenumărate personalități din România.

