Când va fi Mircea Lucescu condus pe ultimul drum. Ar putea fi înmormântat cu onoruri militare

De: Alina Drăgan 08/04/2026 | 00:35
Când și unde va fi înmormântat Mircea Lucescu

Mircea Lucescu s-a stins din viață! Fostul selecționer a decedat luni seara, 7 aprilie. Lumea fotbalului este în doliu. Anunțul decesului a adus multă durere pentru fanii sportului, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online. Când și unde o să fie înmormântat Mircea Lucescu?

Fostul selecționer al naționalei României, al treilea cel mai titrat antrenor din lume, era internat la Spitalul Universitar de Urgență din București de pe 29 martie. După mai multe zile în care medicii au făcut eforturi pentru a-l salva, „Il Luce” s-a stins din viață în această seară, 7 aprilie. Anunțul decesului a fost făcut public de către reprezentanții unității medicale.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români (…) Dumnezeu să îl odihnească!”, au transmis reprezentanții Spitalului Universitar.

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, iar vestea a dus multă durere în lumea fotbalului. În contextul momentului de doliu, Federația Română de Fotbal a anunțat că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe termen nedeterminat.

Acum lumea fotbalului se pregătește să îl conducă pe Mircea Lucescu pe ultimul drum. „Il Luce” va fi înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu. Trupul neînsuflețit al fostului selecționer va fi depus joi la Arena Națională.

Programul funeraliilor va începe joi, 9 aprilie, la Arena Națională. Aici aceia care l-au iubit și l-au apreciat pe legendarul antrenor își pot lua rămas bun de la el. Slujba de înmormântare se va oficia vineri dimineața, 10 aprilie, la biserica Sfântul Elefterie. Înmormântarea va avea loc apoi în Cimitirul Bellu, iar aici doar familia lui Mircea Lucescu va avea acces.

Mircea Lucescu își va dormi somnul de veci în locul pe care și l-a ales în urmă cu un deceniu. Cavoul acestuia se află pe aleea principală a cimitirului, unde sunt înmormântate nenumărate personalități din România.

 

CITEȘTE ȘI:

În plină desfășurare a meciului Real Madrid – Bayer München, reprezentanții clubului au transmis un mesaj după moartea lui Mircea Lucescu: ”Odihnească-se în pace!”

Ianis Hagi, mesaj sfâșietor după moartea lui Mircea Lucescu: ”Cu inima grea scriu aceste rânduri”

Iți recomandăm
Ciprian Marica, în stare de șoc după moartea lui Mircea Lucescu: ”A fost un mentor și un om care m-a educat”
A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii. Drum lin, Il Luce! Fotbalul românesc pierde un simbol uriaș
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un an plin de belșug și noroc
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce au transmis Simona Halep și Gică Popescu
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Patrick J. Adams, contre cu Meghan Markle! Ducesa a reacționat după ce actorul din Suits a zis că ...
Ciprian Marica, în stare de șoc după moartea lui Mircea Lucescu: ”A fost un mentor și un om care ...
A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii. Drum lin, Il Luce! Fotbalul ...
Moment viral din spațiu: un borcan de Nutella a plutit în capsula Artemis 2, la 400.000 km de Pământ
Giovanni Becali, declarații tulburătoare despre ultimele zile ale lui ”Il Luce”: ”Încă avea ...
Oana Ioniță, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Cove: „Eram tânără și neliniștită”
