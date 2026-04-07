Ciprian Marica, în stare de șoc după moartea lui Mircea Lucescu: ”A fost un mentor și un om care m-a educat”

De: Simona Vlad 08/04/2026 | 00:50
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3

Moartea lui Mircea Lucescu a căzut ca un trăsnet peste fotbalul românesc, iar reacțiile sunt extrem de dureroase. Ciprian Marica a vorbit despre omul care i-a schimbat complet viața. Fostul atacant este încă în stare de șoc. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

La Dan Capatos Show, Ciprian Marica a vorbit cu vocea tremurândă despre pierderea antrenorului care a făcut istorie. Fostul internațional nu își poate explica cum totul s-a întâmplat atât de repede și atât de brutal. Vezi emisiunea integrală aici!

„Este o seară neagră pentru fotbalul românesc și pentru mine personal, este un om care a dat sens multor lucruri din viața mea. Parcă ieri mă întâlneam cu dânsul înainte de meciul cu Turcia, îl îmbrățișam și îi uram baftă, iar acum nu mai este.”

Pentru Ciprian Marica, Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor, ci omul care i-a construit mentalitatea. Lecțiile primite de la el l-au definit ca sportiv și ca om.

„Întotdeauna m-a învățat să-mi doresc mai mult, să nu renunț niciodată și să nu mă mulțumesc cu puțin, ci să vreau mereu mai mult. Îl sunam și la două noaptea sau mă suna el să-mi spună ceva important, a fost un mentor și un om care m-a educat.”

Fostul atacant a explicat de ce Il Luce era diferit de toți ceilalți antrenori. Avea un mod aparte de a comunica și de a câștiga respectul jucătorilor. Știa exact când să fie dur și când să fie calm.

„Reușea să se facă înțeles de toți jucătorii, să vorbească cu fiecare și să câștige respectul tuturor, ceea ce nu am mai întâlnit. De fiecare dată aveai încredere că ceea ce îți spune este corect și că trebuie să mergi pe acel drum. A fost un om care a făcut mulți oameni fericiți și a lăsat o urmă importantă în fotbalul românesc, un model pentru generații. Dumnezeu să-l aibă în grijă și să dea putere familiei să treacă peste această pierdere imensă.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cornel Dinu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Lucescu: "Impresia că fotbalul îl ține în viață l-a costat efectiv viața"
Patrick J. Adams, contre cu Meghan Markle! Ducesa a reacționat după ce actorul din Suits a zis că „nu are destui urmăritori ca să primească gemul ei"
A murit Mircea Lucescu, omul care a scris istorie pe marile stadioane ale lumii. Drum lin, Il Luce! Fotbalul românesc pierde un simbol uriaș
Când va fi Mircea Lucescu condus pe ultimul drum. Ar putea fi înmormântat cu onoruri militare
Moment viral din spațiu: un borcan de Nutella a plutit în capsula Artemis 2, la 400.000 km de Pământ
Giovanni Becali, declarații tulburătoare despre ultimele zile ale lui "Il Luce": "Încă avea putere să comunice"
Vezi toate știrile