Giovanni Becali, declarații tulburătoare despre ultimele zile ale lui ”Il Luce”: ”Încă avea putere să comunice”

Lumea fotbalului este în stare de șoc după moartea lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori români. Giovanni Becali a vorbit despre ultimele momente ale acestuia, dar și despre lupta cu problemele grave de sănătate. CANCAN.ro are toate detaliile!

Giovanni Becali a făcut declarații tulburătoare despre ultimele zile ale lui Il Luce. Agentul a declarat că medicii nu mai aveau speranțe și că finalul era, din păcate, inevitabil. Vezi aici emisiunea integrală!

„Mi-a spus că în două zile maximum se duce, am vorbit azi și mi-a spus că până mâine nu mai are nicio șansă. Se chemaseră doctori, a venit unul și din Franța, i-a făcut dimineață niște analize, dar rezultatul a fost același.”

Giovanni Becali spune că Mircea Lucescu nu a vrut nicio clipă să se retragă, deși starea lui era fragilă. Dorința de a continua a fost mai puternică decât orice avertisment medical. Nici familia nu a reușit să-l convingă să renunțe.

„Nu a avut nicio clipă intenția de a se retrage, voia să antreneze, voia să termine mandatul indiferent de situație. Dacă aș fi fost în locul Federației, făceam o întâlnire cu familia și spuneam că sănătatea lui e mai importantă.”

Ultima întâlnire dintre Giovanni Becali și Lucescu a avut loc cu puțin timp înainte de tragedie. Deși părea în formă, existau semne că lucrurile nu sunt în regulă.

„La meciul cu Turcia era puțin palid, eu îl cunosc de 60 de ani și mi-am dat seama imediat. Era optimist, spunea că duce treaba până la capăt și nimeni nu s-a gândit că se poate întâmpla asta. I-am spus ”capul sus” când era la spital și mi-a răspuns după două ore, încă avea putere să comunice. După 80 de ani se poate întâmpla orice, dar poate dacă se retrăgea mai devreme, mai trăia câțiva ani.”

