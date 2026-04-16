Un preot din Onești a murit, după ce casa i-a luat foc. Soția a ajuns la spital cu atac de panică

Un preot din Onești nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire după ce casa în care locuia a fost mistuită de flăcări. Slujitorul bisericii a murit carbonizat la vârsta de 66 de ani.

O tragedie cumplită s-a produs la Onești, în județul Bacău, acolo unde un preot în vârstă de 66 de ani s-a stins din viață după ce locuința în case se afla a luat foc. Flăcările au afectat o suprafață de aproape 200 de metri pătrați. Potrivit primelor informații, incendiul ar fi pornit de la o lumânare sau de la o candelă.

„În cursul nopții de 16 aprilie a.c., pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată în municipiul Onești, strada Siliștei, cartier Slobozia”, au transmis autoritățile.

În casă se aflau două persoane

La momentul izbucnirii incendiului, în locuință se aflau un bărbat de 66 de ani, care și-a pierdut viața carbonizat, și o femeie de 53 de ani, care a suferit un atac de panică.

„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei locuințe cu regim de înălțime parter plus mansardă, pe o suprafață de aproximativ 200 mp, existând suspiciunea surprinderii unor persoane în interior. Din nefericire, în interiorul locuinței a fost identificată o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 66 de ani, carbonizată. Totodată, o femeie în vârstă de 53 de ani, care a suferit un atac de panică, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești”, potrivit aceleiași surse.

