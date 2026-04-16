Un preot din Onești a murit, după ce casa i-a luat foc. Soția a ajuns la spital cu atac de panică

De: Elisa Tîrgovățu 16/04/2026 | 12:38
Un preot din Onești nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire după ce casa în care locuia a fost mistuită de flăcări. Slujitorul bisericii a murit carbonizat la vârsta de 66 de ani.

O tragedie cumplită s-a produs la Onești, în județul Bacău, acolo unde un preot în vârstă de 66 de ani s-a stins din viață după ce locuința în case se afla a luat foc. Flăcările au afectat o suprafață de aproape 200 de metri pătrați. Potrivit primelor informații, incendiul ar fi pornit de la o lumânare sau de la o candelă.

„În cursul nopții de 16 aprilie a.c., pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată în municipiul Onești, strada Siliștei, cartier Slobozia”, au transmis autoritățile.

În casă se aflau două persoane

La momentul izbucnirii incendiului, în locuință se aflau un bărbat de 66 de ani, care și-a pierdut viața carbonizat, și o femeie de 53 de ani, care a suferit un atac de panică.

„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei locuințe cu regim de înălțime parter plus mansardă, pe o suprafață de aproximativ 200 mp, existând suspiciunea surprinderii unor persoane în interior.

Din nefericire, în interiorul locuinței a fost identificată o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 66 de ani, carbonizată. Totodată, o femeie în vârstă de 53 de ani, care a suferit un atac de panică, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești”, potrivit aceleiași surse.

CITEȘTE ȘI: Doliu la UMF Iași! A murit prof. dr. Roxana Chiriță

Tragedie în lumea muzicală! Un cunoscut lăutar a murit în urma unui grav accident rutier. Fiica sa a ajuns la spital

Iți recomandăm
Primele imagini de la înmormântarea lui David. Tânărul care s-a stins pe locul din dreapta în BMW-ul din Snagov a fost condus pe ultimul drum
Știri
Primele imagini de la înmormântarea lui David. Tânărul care s-a stins pe locul din dreapta în BMW-ul din…
Ce vrea să facă Ema Oprișan cu inelul de logodnă primit de la Răzvan Kovacs: „Pot și eu să particip?”
Știri
Ce vrea să facă Ema Oprișan cu inelul de logodnă primit de la Răzvan Kovacs: „Pot și eu…
Asteroidul „Zeul Haosului” va trece pe lângă Pământ în 3 ani, conform NASA
Mediafax
Asteroidul „Zeul Haosului” va trece pe lângă Pământ în 3 ani, conform NASA
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
Gandul.ro
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea...
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare țeapă pe care am luat-o”
Adevarul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a...
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua...
https://www.mediafax.ro/externe/presa-maghiara-alegerile-din-ungaria-sunt-oglinda-in-care-se-priveste-o-romanie-care-stagneaza-23720839
Mediafax
https://www.mediafax.ro/externe/presa-maghiara-alegerile-din-ungaria-sunt-oglinda-in-care-se-priveste-o-romanie-care-stagneaza-23720839
Parteneri
Boala autoimună de care suferă Naba Salem. I s-a făcut rău în timpul probelor de la Survivor: „M-a luat panica și am început să tremur rău”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala autoimună de care suferă Naba Salem. I s-a făcut rău în timpul probelor de...
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Izvorul Tămăduirii 2026, ziua în care apa face minuni! Ce trebuie să faci ca să ai noroc și sănătate tot anul
Click.ro
Izvorul Tămăduirii 2026, ziua în care apa face minuni! Ce trebuie să faci ca să...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul Grindeanu vs. Bolojan (Sondaj comandat de Digi24)
Digi24
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan...
Armă nouă la mare adâncime: China poate lăsa acum lumea fără internet
Promotor.ro
Armă nouă la mare adâncime: China poate lăsa acum lumea fără internet
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Doi hoți de fier vechi au deschis „poarta iadului” după un jaf într-un spital părăsit
go4it.ro
Doi hoți de fier vechi au deschis „poarta iadului” după un jaf într-un spital părăsit
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
Gandul.ro
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primele imagini de la înmormântarea lui David. Tânărul care s-a stins pe locul din dreapta în BMW-ul ...
Primele imagini de la înmormântarea lui David. Tânărul care s-a stins pe locul din dreapta în BMW-ul din Snagov a fost condus pe ultimul drum
Ce vrea să facă Ema Oprișan cu inelul de logodnă primit de la Răzvan Kovacs: „Pot și eu să particip?”
Ce vrea să facă Ema Oprișan cu inelul de logodnă primit de la Răzvan Kovacs: „Pot și eu să particip?”
Schimbări importante în viața zodiilor, aduse de intrarea lui Mercur în Berbec. Nativii care vor ...
Schimbări importante în viața zodiilor, aduse de intrarea lui Mercur în Berbec. Nativii care vor fi afectați
Vedeta de la PRO TV care își dorește cu ardoare propria emisiune: „Aș numi-o ‘Nimeni nu-i ...
Vedeta de la PRO TV care își dorește cu ardoare propria emisiune: „Aș numi-o ‘Nimeni nu-i al nimănui’”
EXCLUSIV DINAMO azi, de la 16.45. Se pregătește schimbarea! Jocurile sunt făcute
EXCLUSIV DINAMO azi, de la 16.45. Se pregătește schimbarea! Jocurile sunt făcute
Noua iubită a lui Valentin Sanfira are un trecut care dă fiori: ”M-am speriat cât de agresivă putea ...
Noua iubită a lui Valentin Sanfira are un trecut care dă fiori: ”M-am speriat cât de agresivă putea fi”
Vezi toate știrile