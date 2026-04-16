Un preot din Onești a murit, după ce casa i-a luat foc. Soția a ajuns la spital cu atac de panică

Un preot din Onești nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire după ce casa în care locuia a fost mistuită de flăcări. Slujitorul bisericii a murit carbonizat la vârsta de 66 de ani.
O tragedie cumplită s-a produs la Onești, în județul Bacău, acolo unde un preot în vârstă de 66 de ani s-a stins din viață după ce locuința în case se afla a luat foc. Flăcările au afectat o suprafață de aproape 200 de metri pătrați. Potrivit primelor informații, incendiul ar fi pornit de la o lumânare sau de la o candelă.
„În cursul nopții de 16 aprilie a.c., pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată în municipiul Onești, strada Siliștei, cartier Slobozia”, au transmis autoritățile.
La momentul izbucnirii incendiului, în locuință se aflau un bărbat de 66 de ani, care și-a pierdut viața carbonizat, și o femeie de 53 de ani, care a suferit un atac de panică.
„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei locuințe cu regim de înălțime parter plus mansardă, pe o suprafață de aproximativ 200 mp, existând suspiciunea surprinderii unor persoane în interior.
Din nefericire, în interiorul locuinței a fost identificată o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 66 de ani, carbonizată. Totodată, o femeie în vârstă de 53 de ani, care a suferit un atac de panică, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești”, potrivit aceleiași surse.
