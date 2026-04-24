500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează

În luna mai 2026, calendarul plăților sociale, în special al pensiilor, va suferi modificări din cauza zilelor libere legale și a weekendurilor. Chiar dacă sumele necesare au fost deja alocate integral, procesul de distribuire a banilor va începe cu o ușoară întârziere.

În mai 2026, plata pensiilor va fi ușor întârziată din cauza zilelor libere legale și a weekendurilor, mai ales în jurul Zilei Muncii (1 mai).

Chiar dacă Ministerul Muncii susține că toate sumele sunt bugetate integral, zilele libere vor aduce unele întârzieri în plata pensiilor pentru beneficiarii care primesc banii prin Poșta Română.

Când vor fi distribuite pensiile

De regulă, pensiile sunt achitate încă din prima zi a lunii. Însă, în 2026 lucrurile stau diferit. Data de 1 mai pică într-o zi de vineri și este zi liberă legală, fiind urmată imediat de weekend, ceea ce duce la amânarea începerii plăților.

Astfel, cei aproape 2,1 milioane de pensionari își vor primi banii abia de luni, 4 mai. Există și probabilitatea ca Poștașii să înceapă să distribuie pensiile chiar de pe 5 mai. Pentru pensionarii care primesc banii pe card, viramentele se vor efectua pe data de 12 mai.

Cine va primi 500 de lei în plus la pensie

Raportat la categoriile de pensii achitate, acestea includ toate tipurile obișnuite, precum pensiile pentru limită de vârstă, pensiile anticipate, pensiile de invaliditate și pensiile de urmaș, fără schimbări de valoare față de lunile anterioare.

Totuși, pe lângă aceste plăți lunare, în mai se vor acorda ajutoare sociale destinate pensionarilor cu venituri reduse.

Conform Guvernului, în luna mai aproximativ 2,8 milioane de pensionari vor primi un sprijin financiar suplimentar, acordat în funcție de nivelul pensiei. Astfel, cei cu pensii de până la 1.500 de lei vor beneficia de 500 de lei în plus. Pensionarii care încasează între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei. Și, nu în ultimul rând, cei cu pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor avea un ajutor de 300 de lei.

Aceste sume vor fi acordate odată cu pensia, fără întârzieri separate. Pentru pensionarii care își primesc banii pe card, plata va fi efectuată în data de 12 mai, simultan cu pensia lunară.

În cazul celor care primesc pensia prin poștă, factorul poștal va aduce și acest sprijin financiar în același timp. Nu este necesară depunerea vreunei cereri sau efectuarea altor formalități la Casa de Pensii pentru a beneficia de acest ajutor.

