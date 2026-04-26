Lovitură pentru pensionari! Plățile din luna mai vor întârzia din cauza zilelor libere

De: Anca Chihaie 26/04/2026 | 21:42
Luna mai 2026 aduce schimbări importante pentru pensionarii din România, în special în ceea ce privește calendarul de plată al pensiilor. Debutul lunii este influențat de zilele libere legale și de weekend, ceea ce determină o decalare a plăților față de ritmul obișnuit din alte luni. Această situație îi afectează în mod direct pe cei care își primesc banii prin intermediul poștei, în timp ce pensionarii care au optat pentru viramente bancare vor avea parte de un program mai stabil.

În mod obișnuit, distribuirea pensiilor începe chiar din prima zi a lunii. În 2026 însă, începutul lunii mai nu permite acest lucru, deoarece zilele nelucrătoare împiedică demararea procesului de livrare. Astfel, pentru persoanele care primesc pensia în numerar, distribuirea va începe abia în data de 4 mai, prima zi lucrătoare disponibilă. De aici înainte, livrările se vor face treptat, urmând programul standard al Poștei, însă întregul proces pornește cu această întârziere inițială.

Situația îi privește pe aproximativ 2,1 milioane de pensionari care aleg această metodă de încasare. Pentru aceștia, așteptarea poate fi puțin mai lungă decât de obicei, însă calendarul rămâne organizat astfel încât toate plățile să fie efectuate în intervalul obișnuit al lunii, doar cu câteva zile mai târziu la început.

Pe de altă parte, pensionarii care își primesc banii direct pe card nu vor resimți aceeași întârziere. În cazul lor, transferurile bancare sunt programate pentru data de 12 mai, conform calendarului deja stabilit. Această metodă rămâne cea mai predictibilă, eliminând variațiile cauzate de zilele libere sau de logistica distribuției fizice.

Pe lângă pensia lunară, luna mai vine și cu un sprijin financiar suplimentar destinat persoanelor cu venituri mai mici. Un număr estimat de aproximativ 2,8 milioane de pensionari vor beneficia de aceste ajutoare, care sunt acordate diferențiat, în funcție de nivelul pensiei.

Sumele sunt împărțite pe trei categorii principale. Pensionarii care au venituri de până la 1.500 de lei vor primi un ajutor de 500 de lei. Cei ale căror pensii se situează între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de 400 de lei, iar persoanele cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei vor primi un sprijin de 300 de lei. Aceste sume sunt gândite pentru a atenua impactul cheltuielilor ridicate și pentru a oferi un sprijin suplimentar într-o perioadă în care costurile de trai rămân semnificative.

