Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în România. Adevărul despre majorarea promisă din 2027

De: Elisa Tîrgovățu 25/04/2026 | 11:50
Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în România. Adevărul despre majorarea promisă din 2027
Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în România. Adevărul despre majorarea promisă din 2027 / Sursa foto: arhivă

La începutul anului 2027, mai exact de la 1 ianuarie, orice guvern aflat la conducere va trebui să identifice o sumă considerabilă de bani pentru a putea acoperi atât eliminarea CASS, cât și indexarea pensiilor. În prezent însă, situația financiară arată că nu există fondurile necesare pentru implementarea acestor două măsuri. Vestea nu este deloc favorabilă pentru pensionari.

În același context, pentru o parte dintre pensionari ar putea exista majorări semnificative, unele pensii urmând să se dubleze. Totuși, declarațiile făcute ieri de premierul Ilie Bolojan sugerează că situația financiară este una complicată. Găsirea fondurilor necesare pentru eliminarea CASS la pensii și pentru indexarea acestora reprezintă o provocare majoră pentru buget.

Vești îngrijorătoare pentru pensionari

Conform legislației în vigoare, valoarea punctului de referință se majorează anual în luna ianuarie, în funcție de inflație și de creșterea salariului mediu brut, pe baza datelor oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică.

Totuși, aplicarea acestor prevederi vine cu un cost semnificativ. Potrivit unor calcule, o indexare de aproximativ 13% pentru circa 4 milioane de pensii în anul 2027 ar însemna un efort bugetar de aproximativ 2,8 miliarde de euro, potrivit Newsweek.

În același timp, discuțiile despre eliminarea CASS la pensii amplifică presiunea asupra bugetului. Astfel, ridică semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea acestor măsuri.

Măsura din 2027, sub semnul întrebării

De la 1 ianuarie 2027 ar trebui să fie eliminată contribuția la asigurările de sănătate pentru pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei, o măsură introdusă anterior, la 1 august 2025.

Însă subiectul este din nou în dezbatere, după declarațiile făcute de premierul Ilie Bolojan. Acesta a susținut că toți românii, inclusiv pensionarii, ar trebui să contribuie cu 10% din venit pentru CASS.

„Am extins plata CASS pentru cetățenii români pentru că aveam 6,3 milioane de plătitori și 16 milioane de beneficiari și nu mai suporta sistemul. Acei 10%, cu tot respectul, fiecare om care ajunge în spital ar trebui să-i plătească. Nu funcționează lucrurile altfel”, a declarat premierul la Europa FM.

Declarația premierului Ilie Bolojan vine în contextul în care, lunar, din contribuțiile la asigurările de sănătate ale pensionarilor se adună aproximativ 100 de milioane de euro.

Această sumă este invocată în discuțiile despre echilibrul sistemului public de sănătate și despre modul în care sunt acoperite cheltuielile medicale, fiind un element important în dezbaterea privind menținerea sau modificarea contribuției CASS pentru pensionari.

CITEȘTE ȘI: 500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează

Localitățile din România în care pensionarii primesc 545 lei in plus la pensie. Cine se încadrează

Ea este tânăra de 23 de ani care a murit în accidentul de vineri seara. Impact devastator, medicii nu au mai putut face nimic
Știri
Ea este tânăra de 23 de ani care a murit în accidentul de vineri seara. Impact devastator, medicii…
Cati, uite ce bucătar ai pierdut! Răzvan de la Insula Iubirii, lecţii de grătar în casă
Știri
Cati, uite ce bucătar ai pierdut! Răzvan de la Insula Iubirii, lecţii de grătar în casă
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Mediafax
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și...
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător. „Unul era atât de bătrân că îi ajungeau colții la pământ”
Adevarul
Ion Țiriac a dezvăluit câți elefanți a împușcat în cariera sa de vânător....
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar fi legată de acordul cu Telefónica
Mediafax
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar...
Parteneri
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite îl consumă în fiecare zi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite...
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu conține mult zahăr!” Sfatul nutriționiștilor
Click.ro
„Regele fructelor” le ajută pe vedete să slăbească brusc. Fuego a „topit” 15 kilograme: „Nu...
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se termină curând
Digi 24
Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul...
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început...
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru...
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Invenția care schimbă jocul în Ucraina: Avionul utilitar devenit asasin de drone
go4it.ro
Invenția care schimbă jocul în Ucraina: Avionul utilitar devenit asasin de drone
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Gandul.ro
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu...
