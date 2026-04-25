Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în România. Adevărul despre majorarea promisă din 2027

La începutul anului 2027, mai exact de la 1 ianuarie, orice guvern aflat la conducere va trebui să identifice o sumă considerabilă de bani pentru a putea acoperi atât eliminarea CASS, cât și indexarea pensiilor. În prezent însă, situația financiară arată că nu există fondurile necesare pentru implementarea acestor două măsuri. Vestea nu este deloc favorabilă pentru pensionari.

În același context, pentru o parte dintre pensionari ar putea exista majorări semnificative, unele pensii urmând să se dubleze. Totuși, declarațiile făcute ieri de premierul Ilie Bolojan sugerează că situația financiară este una complicată. Găsirea fondurilor necesare pentru eliminarea CASS la pensii și pentru indexarea acestora reprezintă o provocare majoră pentru buget.

Vești îngrijorătoare pentru pensionari

Conform legislației în vigoare, valoarea punctului de referință se majorează anual în luna ianuarie, în funcție de inflație și de creșterea salariului mediu brut, pe baza datelor oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică.

Totuși, aplicarea acestor prevederi vine cu un cost semnificativ. Potrivit unor calcule, o indexare de aproximativ 13% pentru circa 4 milioane de pensii în anul 2027 ar însemna un efort bugetar de aproximativ 2,8 miliarde de euro, potrivit Newsweek.

În același timp, discuțiile despre eliminarea CASS la pensii amplifică presiunea asupra bugetului. Astfel, ridică semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea acestor măsuri.

Măsura din 2027, sub semnul întrebării

De la 1 ianuarie 2027 ar trebui să fie eliminată contribuția la asigurările de sănătate pentru pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei, o măsură introdusă anterior, la 1 august 2025.

Însă subiectul este din nou în dezbatere, după declarațiile făcute de premierul Ilie Bolojan. Acesta a susținut că toți românii, inclusiv pensionarii, ar trebui să contribuie cu 10% din venit pentru CASS.

„Am extins plata CASS pentru cetățenii români pentru că aveam 6,3 milioane de plătitori și 16 milioane de beneficiari și nu mai suporta sistemul. Acei 10%, cu tot respectul, fiecare om care ajunge în spital ar trebui să-i plătească. Nu funcționează lucrurile altfel”, a declarat premierul la Europa FM.

Declarația premierului Ilie Bolojan vine în contextul în care, lunar, din contribuțiile la asigurările de sănătate ale pensionarilor se adună aproximativ 100 de milioane de euro.

Această sumă este invocată în discuțiile despre echilibrul sistemului public de sănătate și despre modul în care sunt acoperite cheltuielile medicale, fiind un element important în dezbaterea privind menținerea sau modificarea contribuției CASS pentru pensionari.

