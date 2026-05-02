Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Derapajul Prințului Harry din Ucraina îl va costa scump! Fanii sunt furioși: „Nu mai suporți statutul redus? Ai rămas fără bani?”

Derapajul Prințului Harry din Ucraina îl va costa scump! Fanii sunt furioși: „Nu mai suporți statutul redus? Ai rămas fără bani?”

De: Irina Maria Daniela 02/05/2026 | 08:20
Sursa foto: Profimedia / ITV

Derapajul Prințului Harry din Ucraina i-a afectat și mai mult imaginea publică. În timpul unui interviu, acesta a avut un răspuns pe care fanii lui nu l-au agreat și acum e revoltă în mediul online. Britanicii susțin că „delirează” și că ar trebui să rămână fără titlurile regale, iar reacțiile lor din mediul online au fost extrem de acide. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Prințul Harry și Meghan Markle au criticat familia regală de mai multe ori de când au renunțat la rolurile de seniori ai Casei Regale, în 2020. Recent, fratele Prințului William a acordat un interviu în cadrul vizitei din Ucraina, unde s-a arătat deranjat de îndrăzneala reporterului. Acesta l-a întrebat despre faptul că nu mai este un membru activ al familiei regale, iar Harry a reacționat nervos.

Derapajul Prințului Harry din Ucraina

În 2020, ducii de Sussex s-au retras din funcțiile de membri seniori și au abandonat modelul propus de „jumătate în, jumătate afară”, respins de Regina Elizabeta a II-a. Acest lucru a dus la independența lor financiară și la faptul că nu mai reprezintă oficial monarhia. Cu toate astea, cei doi și-au continuat călătoriile și după 2020, pe care le-au finanțat din banii lor, dar le-au lăsat să pară oficiale.

În Ucraina, Prințul Harry a oferit un interviu reporterului Tom Bradby pentru ITV. Acolo, fiul Prințesei Diana a vorbit despre recentele sale vizite neoficiale în Australia și Iordania împreună cu Meghan Markle. La un moment dat, Tom Bradby a subliniat că Prințul Harry „nu mai este un membru activ al familiei regale”.

Prințul Harry, iritat de reporter

Momentul se pare că l-a iritat pe soțul lui Meghan Markle, care a ținut să își apere poziția.

„Recunoașteți expresia ‘nu mai este un membru activ al familiei regale’?”, a întrebat Bradby.

„Nu. Voi face întotdeauna parte din familia regală. Sunt aici muncind, făcând lucrurile pentru care m-am născut. Îmi place ceea ce fac. Îmi place să vin în aceste deplasări și să ofer sprijin. Prietenii pe care mi i-am făcut și, sper, aducerea în atenție a unor subiecte care, dintr-un motiv sau altul, dispar din știri atunci când apare altceva”, a răspuns aparent iritat Prințul Harry.

În timpul unui interviu, acesta a avut un răspuns pe care fanii lui nu l-au agreat și acum e revoltă în mediul online. Sursa foto: captură interviu ITV Ucraina

Britanicii vor ca titlurile Prințului Harry să fie retrase

Cu toate că nu mai reprezintă în mod oficial Coroana și nu participă la acțiuni în numele acesteia, Harry va rămâne prinț prin naștere și, evident, un membru al familiei regale. Din 2020, acesta a renunțat și la titlul de Alteță Regală.

Dar fanii sunt furioși după ce au fost martorii acestui interviu, potrivit Yahoo.com. Mulți dintre ei vor ca Prințului Harry să i se retragă toate titlurile și să nu mai călătorească prin lume, dând impresia că reprezintă Coroana.

„Nu mai servește Regatul Unit, să i se retragă titlul!”, a exclamat un utilizator de pe X.

„Harry e atât de neînțelept încât nu înțelege diferența dintre a fi membru al familiei regale și a reprezenta Coroana, ceea ce el nu mai face”, a comentat altul.

„Este o diferență între a face parte dintr-o familie și a lucra pentru acea familie, iar Harry a ales să nu mai facă parte din ‘afacerea de familie’”, a scris un al treilea utilizator.

„Prințul Harry este o rușine pe scena internațională. Da, din păcate pentru familia regală britanică, va face mereu parte din familie. Totuși, nu va mai avea niciodată statutul sau prestigiul de a fi un membru activ care reprezintă Coroana și guvernul britanic. Știm că asta îl deranjează profund”, a adăugat altcineva.

Fanii susțin că Prințul Harry nu înțelege ce a făcut

„Parte din familie? Și Andrew este, la fel și Ducele de Windsor. Dar parte din familia regală activă? Nu. El nu reprezintă pe nimeni!”

„A părăsit familia regală cu entuziasm. Apoi a început să o discrediteze pentru bani la Oprah și în cartea sa Spare. Acum, când își dă seama că el și soția lui sunt, la propriu, nimic fără legătura cu familia regală, încearcă disperat să recupereze acea legătură.”

„Indiferent dacă îi place sau nu, el nu mai este un membru activ al familiei regale și el a fost cel care a vrut asta. Este un cetățean privat care nu mai reprezintă familia regală sau țara sa.”

„Nu este un membru activ al familiei regale. Este un om care se îmbogățește exploatând moștenirea mamei sale și profitând din denigrarea familiei și a țării sale.”

„Harold, ne amintim de Oprah. Ne amintim de ‘zborul libertății’, de Spare, de serialul Netflix și de numeroasele interviuri. Era clar că nu mai vrei să faci parte din Familia Regală. Ce s-a schimbat? Nu mai suporți statutul redus? Ai rămas fără bani?”

„Nu. #PrințulHarry nu mai face parte din familia regală. Este un mincinos patologic, un agresor lacom.”

Prințul Harry, încurajat să meargă la muncă

„‘Muncă’ și Harold nu se cunosc. Chiar ar trebui să-și găsească un job – poate la McDonald’s l-ar angaja pe acest oportunist.”

„Este în negare. Aceste titluri nu sunt drepturi din naștere; ele indică roluri în serviciul Regatului Unit. Regele William îi va retrage toate titlurile nemeritate și îl va elimina din familie.”

„Sună a ‘delulu’ pentru mine.”

„Este doar un fost mic celebru eșuat. Nu este nimeni.”

„Devine disperat.”

CITEȘTE ȘI:

Cuplul princiar marchează 15 ani de căsnicie. Fotografia care a emoționat lumea: William și Kate, alături de copii

Meghan Markle, confesiuni despre „cei mai dificili 7 ani din viață”. Mesajul cu tentă astrologică a stârnit controverse

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Suma uriașă câștigată anual de actorii din „Friends”. Lisa Kudrow a recunoscut câți bani primesc din reluările serialului
Showbiz internațional
Suma uriașă câștigată anual de actorii din „Friends”. Lisa Kudrow a recunoscut câți bani primesc din reluările serialului
Fiul unor diplomați norvegieni, care ar fi primit 5 milioane de dolari de la Jeffrey Epstein, s-a sinucis
Showbiz internațional
Fiul unor diplomați norvegieni, care ar fi primit 5 milioane de dolari de la Jeffrey Epstein, s-a sinucis
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film internațional
Mediafax
Schimbări majore la Premiile Oscar, vizând utilizarea inteligenței artificiale și eligibilitatea la film...
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern vom avea alegeri prezidențiale
Gandul.ro
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani,...
„E timpul să-mi iau rămas-bun”. Un presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, ținut secret aproape șapte ani într-un tribunal din New York
Adevarul
„E timpul să-mi iau rămas-bun”. Un presupus bilet de adio al lui Jeffrey...
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Atleta medaliată cu bronz olimpic Alysha Newman, suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping
Mediafax
Atleta medaliată cu bronz olimpic Alysha Newman, suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping
Parteneri
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă....
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Realitatea dură din Bulgaria după trecerea la moneda euro: „Prețurile sunt ca în Germania, nu și salariile. Acum ai nevoie de două slujbe”
Click.ro
Realitatea dură din Bulgaria după trecerea la moneda euro: „Prețurile sunt ca în Germania, nu...
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire la denumire
Digi 24
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire...
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care ar fi motivul pentru o asemenea modificare
go4it.ro
Telefoanele Samsung din gama Galaxy S27 ar putea avea un plasament diferit pentru camere. Care...
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern vom avea alegeri prezidențiale
Gandul.ro
Scenariul exploziv al unui cunoscut politolog: În maxim 6 luni de la instalarea noului guvern...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Suma uriașă câștigată anual de actorii din „Friends”. Lisa Kudrow a recunoscut câți bani primesc ...
Suma uriașă câștigată anual de actorii din „Friends”. Lisa Kudrow a recunoscut câți bani primesc din reluările serialului
Gabi Tamaș a consumat alcool la Survivor, pe furiș? Imagini cu „îmbăTamaș” în acțiune
Gabi Tamaș a consumat alcool la Survivor, pe furiș? Imagini cu „îmbăTamaș” în acțiune
TVR a luat decizia radicală: postul TV care se va închide definitiv și va activa doar online
TVR a luat decizia radicală: postul TV care se va închide definitiv și va activa doar online
Îl mai ții minte pe Laurențiu Vasioi din trupa Sweet Kiss? Cu ce se ocupă în prezent
Îl mai ții minte pe Laurențiu Vasioi din trupa Sweet Kiss? Cu ce se ocupă în prezent
BANC | Bulă, Bubulina și ochelarii de vedere
BANC | Bulă, Bubulina și ochelarii de vedere
Horoscop rune azi, 2 mai 2026. Fehu inversată avertiează: o zodie va avea parte de obstacole și dificultăți
Horoscop rune azi, 2 mai 2026. Fehu inversată avertiează: o zodie va avea parte de obstacole și dificultăți
Vezi toate știrile