Derapajul Prințului Harry din Ucraina îl va costa scump! Fanii sunt furioși: „Nu mai suporți statutul redus? Ai rămas fără bani?”

Derapajul Prințului Harry din Ucraina i-a afectat și mai mult imaginea publică. În timpul unui interviu, acesta a avut un răspuns pe care fanii lui nu l-au agreat și acum e revoltă în mediul online. Britanicii susțin că „delirează” și că ar trebui să rămână fără titlurile regale, iar reacțiile lor din mediul online au fost extrem de acide. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Prințul Harry și Meghan Markle au criticat familia regală de mai multe ori de când au renunțat la rolurile de seniori ai Casei Regale, în 2020. Recent, fratele Prințului William a acordat un interviu în cadrul vizitei din Ucraina, unde s-a arătat deranjat de îndrăzneala reporterului. Acesta l-a întrebat despre faptul că nu mai este un membru activ al familiei regale, iar Harry a reacționat nervos.

Derapajul Prințului Harry din Ucraina

În 2020, ducii de Sussex s-au retras din funcțiile de membri seniori și au abandonat modelul propus de „jumătate în, jumătate afară”, respins de Regina Elizabeta a II-a. Acest lucru a dus la independența lor financiară și la faptul că nu mai reprezintă oficial monarhia. Cu toate astea, cei doi și-au continuat călătoriile și după 2020, pe care le-au finanțat din banii lor, dar le-au lăsat să pară oficiale.

În Ucraina, Prințul Harry a oferit un interviu reporterului Tom Bradby pentru ITV. Acolo, fiul Prințesei Diana a vorbit despre recentele sale vizite neoficiale în Australia și Iordania împreună cu Meghan Markle. La un moment dat, Tom Bradby a subliniat că Prințul Harry „nu mai este un membru activ al familiei regale”.

Prințul Harry, iritat de reporter

Momentul se pare că l-a iritat pe soțul lui Meghan Markle, care a ținut să își apere poziția.

„Recunoașteți expresia ‘nu mai este un membru activ al familiei regale’?”, a întrebat Bradby. „Nu. Voi face întotdeauna parte din familia regală. Sunt aici muncind, făcând lucrurile pentru care m-am născut. Îmi place ceea ce fac. Îmi place să vin în aceste deplasări și să ofer sprijin. Prietenii pe care mi i-am făcut și, sper, aducerea în atenție a unor subiecte care, dintr-un motiv sau altul, dispar din știri atunci când apare altceva”, a răspuns aparent iritat Prințul Harry.

Britanicii vor ca titlurile Prințului Harry să fie retrase

Cu toate că nu mai reprezintă în mod oficial Coroana și nu participă la acțiuni în numele acesteia, Harry va rămâne prinț prin naștere și, evident, un membru al familiei regale. Din 2020, acesta a renunțat și la titlul de Alteță Regală.

Dar fanii sunt furioși după ce au fost martorii acestui interviu, potrivit Yahoo.com. Mulți dintre ei vor ca Prințului Harry să i se retragă toate titlurile și să nu mai călătorească prin lume, dând impresia că reprezintă Coroana.

„Nu mai servește Regatul Unit, să i se retragă titlul!”, a exclamat un utilizator de pe X. „Harry e atât de neînțelept încât nu înțelege diferența dintre a fi membru al familiei regale și a reprezenta Coroana, ceea ce el nu mai face”, a comentat altul. „Este o diferență între a face parte dintr-o familie și a lucra pentru acea familie, iar Harry a ales să nu mai facă parte din ‘afacerea de familie’”, a scris un al treilea utilizator. „Prințul Harry este o rușine pe scena internațională. Da, din păcate pentru familia regală britanică, va face mereu parte din familie. Totuși, nu va mai avea niciodată statutul sau prestigiul de a fi un membru activ care reprezintă Coroana și guvernul britanic. Știm că asta îl deranjează profund”, a adăugat altcineva.

Fanii susțin că Prințul Harry nu înțelege ce a făcut

„Parte din familie? Și Andrew este, la fel și Ducele de Windsor. Dar parte din familia regală activă? Nu. El nu reprezintă pe nimeni!” „A părăsit familia regală cu entuziasm. Apoi a început să o discrediteze pentru bani la Oprah și în cartea sa Spare. Acum, când își dă seama că el și soția lui sunt, la propriu, nimic fără legătura cu familia regală, încearcă disperat să recupereze acea legătură.” „Indiferent dacă îi place sau nu, el nu mai este un membru activ al familiei regale și el a fost cel care a vrut asta. Este un cetățean privat care nu mai reprezintă familia regală sau țara sa.” „Nu este un membru activ al familiei regale. Este un om care se îmbogățește exploatând moștenirea mamei sale și profitând din denigrarea familiei și a țării sale.” „Harold, ne amintim de Oprah. Ne amintim de ‘zborul libertății’, de Spare, de serialul Netflix și de numeroasele interviuri. Era clar că nu mai vrei să faci parte din Familia Regală. Ce s-a schimbat? Nu mai suporți statutul redus? Ai rămas fără bani?” „Nu. #PrințulHarry nu mai face parte din familia regală. Este un mincinos patologic, un agresor lacom.”

Prințul Harry, încurajat să meargă la muncă

„‘Muncă’ și Harold nu se cunosc. Chiar ar trebui să-și găsească un job – poate la McDonald’s l-ar angaja pe acest oportunist.” „Este în negare. Aceste titluri nu sunt drepturi din naștere; ele indică roluri în serviciul Regatului Unit. Regele William îi va retrage toate titlurile nemeritate și îl va elimina din familie.” „Sună a ‘delulu’ pentru mine.” „Este doar un fost mic celebru eșuat. Nu este nimeni.” „Devine disperat.”

CITEȘTE ȘI:

